News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Marmoush mit Traumtor Stand: 21.05.2025 10:52 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

21.05.25, 10:45 Uhr: Umfrage: Wer war Ihr Eintracht-Spieler der Saison?

21.05.25, 10:52 Uhr: Marmoush mit Traumtor

Omar Marmoush hat sich am Montag mit einem absoluten Traumtor für den Treffer des Jahres beworben. Der ehemalige Frankfurter schoss beim 3:1-Sieg aus mehr als 30 Metern das 1:0. Noch in der vergangenen Woche hatter der Ägypter im Finale des Pokals einen Elfmeter vergeben. Seine Bilanz seit dem Winter bei den Citizens liest sich hervorragend: In 15 Premier-League-Spielen schaffte Marmoush sieben Tore und zwei Vorlagen.

21.05.25, 10:31 Uhr: Bericht: Eintracht zahlt viele Boni

Eintracht Frankfurt muss nach dem Erreichen der Champions League einige Prämien ausschütten. Wie die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, gebe es in nahezu allen Verträgen Boni-Vereinbarungen. Das neue Grundgehalt des Trainers Dino Toppmöller steige beispielsweise auf ein monatliches Salär von über 250.000 Euro. Bei den Hessen seien die Grundgehälter angehoben worden, dadurch habe es allerdings keinerlei Prämien mehr für das Erreichen der Europa oder Conference League gegeben, schreibt das Blatt. Dies sei bereits bei den Vertragsverlängerungen von Kaua Santos, Hugo Larsson, Nathaniel Brown und Nnamdi Collins vereinbart worden.

21.05.25, 10:23 Uhr: Doku über 100 Jahre Waldstadion

Das Waldstadion wird 100 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum hat hr-Reporter Florian Naß auf die Höhepunkte der langen Geschichte des Stadions geblickt. Die Dokumentation gibt es ab sofort in der ARD-Mediathek.

21.05.25, 09:10 Uhr: Sky: Freiburg will Matanovic

Der SC Freiburg zeigt Interesse an einer Verpflichtung von Igor Matanovic. Das berichtet der TV-Sender Sky. Demnach hätten die Gespräche bereits stattgefunden und ein Transfer sei wahrscheinlich. Dem Bericht zufolge hätten auch weitere Klubs ihr Interesse am Angreifer hinterlegt. Matanovic hatte vielsprechend in die Vorbereitung auf die Saison bei der Eintracht gefunden, war zuletzt aber auch aufgrund der starken Konkurrenz nicht über die Rolle des Ersatzmannes hinausgekommen.

21.05.25, 07:39 Uhr: Medien: Larsson will bleiben

Hugo Larsson würde einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge gerne ein weiteres Jahr bei der Eintracht bleiben. Auch der Klub sehe demnach keine Veranlassung, den Mittelfeldspieler abzugeben - es sei denn, es käme ein "unmoralisches Angebot". Das Blatt schreibt zudem, dass sich die Eintracht im Werben um Ritsu Doan und Jonathan Burkardt in einer guten Position sehe. Beide Spieler würden laut FR jeweils 20 bis 25 Millionen Euro an Ablöse kosten. "Doan würde gerne in der Premier League spielen, aber Dino Toppmöller ist ein großer Fan des Japaners", heißt es. Bei Burkardt meldete sich zuletzt Mainz-Manager Christian Heidel und sprach von einer 99-prozentigen Chance, dass der Stürmer bei den Nullfünfern bleibe.

21.05.25, 07:30 Uhr: Bericht: Tuta-Trennung wahrscheinlich

Abwehrspieler Tuta könnte Eintracht Frankfurt in diesem Sommer verlassen. Laut dem Portal "Absolut Fußball" gehe die Tendenz in Richtung Trennung, nachdem sich Spieler und Klub nicht auf eine Verlängerung des bis 2026 laufenden Kontrakts einigen konnten. Interesse soll dem Bericht zufolge aus Spanien bestehen. Aufgrund von Behandlungen bleibt Tuta noch bis Ende des Monats in Frankfurt, heißt es im Bericht. Der Brasilianer hatte 2022 mit der Eintracht die Europa League gewonnen.

21.05.25, 07:12 Uhr: Waldstadion wird 100

Das Frankfurter Waldstadion wird 100 Jahre alt. Der Ort ist längst mehr als ein Stadion, er ist eine Pilgerstätte, wo Menschen finden, was sie suchen: Zusammenhalt, Lebendigkeit, Erinnerungen. Hier geht es zur Huldigung:

20.05.25, 20:02 Uhr: Trapp als Torschütze

Drei Tage nach dem Champions-League-Einzug standen die Eintracht-Profis wieder auf dem Rasen – zumindest teilweise. Bevor es in die wohlverdiente Sommerpause (oder zu den Nationalteams) geht, trat der Bundesliga-Dritte am Dienstag noch zu einem Freundschaftsspiel beim FSV Geislitz im Main-Kinzig-Kreis an. Die Eintracht, bei der Profis wie Jugendspieler zum Einsatz kamen, gewann mit 14:0 (5:0). Unter anderem trafen Timothy Chandler und Kevin Trapp, der im Sturm auflief, sowie der erst 14-jährige Niko Ilicevic aus dem eigenen Riederwald-Nachwuchs. Am Mittwochabend spielen die Frankfurter noch beim SC 1903 im thüringischen Weimar.

20.05.25, 17:36 Uhr: Das SGE-Abschlusszeugnis

Mit dem Champions-League-Einzug gehen bei der Eintracht natürlich etliche Topleistungen von einzelnen Profis einher. Manch anderer Spieler aber ist doch sehr abgefallen. Das ausführliche Saison-Abschlusszeugnis:

20.05.25, 16:40 Uhr: Prostatakrebs: Peter Fischer operiert

Der frühere Präsident von Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, hat seine Prostatakrebs-Erkrankung öffentlich gemacht. Er sei vor drei Monaten operiert worden, sagte der 69-Jährige. Fischer wirbt auch aus diesem Grund für Prostatakrebs-Vorsorge. "Sich dafür zu schämen, ist mir völlig unverständlich", sagte er bei der Vorstellung des Buchs "Früh genug!" an der Frankfurter Uniklinik, in dem Betroffene über ihre Erfahrungen mit Prostata-Krebs berichten.

20.05.25, 10:33 Uhr: Weitere Stadionverbote für Eintracht-Fans

Vor zwei Jahren prügelten sich in Gelsenkirchen Anhänger von Eintracht Frankfurt und Schalke 04 auf der Tribüne. Mittlerweile sind rund 30 Randalierer verurteilt - viele Verfahren laufen aber noch. Das Strafmaß reicht dabei von Geldstrafen von mehreren tausend Euro bis hin zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Die Gelsenkirchener Polizei forderte außerdem beide Vereine auf, Stadionverbote auszusprechen. Gleich nach dem Spiel wurden zwölf Eintracht-Anhänger mit einem Stadion-Bann belegt. Inzwischen haben die Ermittler der Eintracht weitere 20 Verbots-Kandidaten gemeldet. In sechs Fällen sei der Verein dem gefolgt, in 14 Fällen prüfe die SGE noch.

20.05.25, 07:17 Uhr: Larsson-Verbleib wohl möglich

Dank der Qualifikation für die Champions League ist der Verbleib von Shootingstar Hugo Larsson bei Eintracht Frankfurt weiter möglich. Wie die Bild-Zeitung am Dienstag berichtet, rechnen die Hessen nicht mehr mit einem Abgang des begehrten Schweden. Beim Verpassen der Königsklasse wäre es nach hr-sport-Informationen sehr schwer geworden, den Mittelfeldspieler zu halten. Sollte Larsson doch gehen, sind Jobe Bellingham, der Däne Victor Froholdt (beide 19 Jahre alt) oder Nationalspieler Anton Stach von der TSG Hoffenheim die möglichen Ersatzkandidaten.

19.05.25, 21:05 Uhr: Sobotzik: Champions League wie Meisterschaft

Der ehemalige Frankfurter Profi Thomas Sobotzik hat am Montagabend im hr-heimspiel! seinen imaginären Hut vor Eintracht Frankfurt gezogen. Dass das junge Team den Abgang von Omar Marmoush und das verletzungsbedingte Fehlen von Mario Götze im Endspurt so gut weggesteckt und dann auch noch den Druck ausgehalten habe, sei famos. "Das alles zu kompensieren und in die Champions League zu kommen, ist wie eine Meisterschaft", betonte Sobotzik, der den Hessen eine goldene Zukunft prophezeite. "Sie haben eine große Prüfung erfolgreich bestanden. Das lässt eine Mannschaft wachsen."

19.05.25, 18:13 Uhr: Sechs Wochen Urlaub für die Eintracht

Eintracht Frankfurt hat am Montag den diesjährigen Sommerfahrplan veröffentlicht. Nach zwei Testspielen gegen Amateur-Teams am Dienstag und am Mittwoch dürfen sich demnach alle Profis auf einen sechswöchigen Urlaub freuen. Der Startschuss in die Vorbereitung fällt am 7. Juli mit den obligatorischen Leistungstests, am 9. Juli steht das erste Training an. Die Nationalspieler steigen am 13. oder 14. Juli ein. Am 19. Juli steigt zudem das erste und einzige Testspiel auf heimischem Boden beim FSV Frankfurt. Drei Tage später geht es ab zum Trainingslager in die USA (22. Juli bis 3. August). Die Generalprobe wird auch in diesem Jahr ein "internationales Testspiel" sein (9. August), Gegner und Ort wurden noch nicht verraten.

19.05.25, 16:10 Uhr: Eintracht zahlt wohl Nachschlag für Uzun und Brown

Auch der 1. FC Nürnberg profitiert offenbar von der erfolgreichen Saison von Eintracht Frankfurt. Wie der Kicker und die Bild am Montag berichten, erhält der Club für seine beiden ehemaligen Spieler Can Uzun und Nathaniel Brown einen Nachschlag in Höhe von mehr als einer Million Euro. Die Summe setzt sich demnach aus Boni für die große Zahl an Einsätzen des Duos sowie der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League zusammen. Linksverteidiger Brown hatte mit insgesamt zehn Scorerpunkten großen Anteil am Erfolg der Hessen, Uzun steuerte vier Bundesliga-Tore bei.

19.05.25, 15:12 Uhr: Eintracht-Party im Video

Nach dem Erreichen der Champions League brechen bei der Eintracht alle Dämme. Trainer Dino Toppmöller sprintet ins Glück, Kevin Trapp kommen die Tränen und Ellyes Skhiri schnappt sich ein besonderes Schild. Hier kommen die Tore und die Feier-Szenen aus Freiburg.

19.05.25, 14:25 Uhr: Bericht über Wechseloption: Koch hin- und hergerissen

Robin Koch soll bezüglich seiner Zukunft hin- und hergerissen sein, schreibt die Bild-Zeitung am Montag. Noch vor wenigen Tagen soll das Eintracht-Umfeld mit einem Koch-Abgang gerechnet haben, unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltags. Auch nach hr-Sport-Informationen hat Koch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro in seinem Vertrag und wird von Bayer Leverkusen umgarnt. Dort ist nach dem Abgang von Jonathan Tah die Position des Innenverteidigers vakant. Laut Bild soll dabei aber eine Entscheidung erst gefällt werden, wenn der neue Trainer in Leverkusen feststeht. Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes kündigte am Wochenende an, dass der Klub in dieser Causa in der finalen Phase sei. Derweil soll das Werben der Eintracht um Ritsu Doan nach dem Erreichen der Champions League nun intensiviert werden, schreibt die Bild. Die Eintracht soll bereit sein, 15 Millionen Euro an Ablöse zu zahlen.

19.05.25, 12:30 Uhr: Sobotzik zu Gast im heimspiel!

Happy End für Verein und Fans: Eintracht Frankfurt spielt nächste Saison in der Champions League! Was geht jetzt ab? Party geht ab! Eintracht Frankfurt feiert sich und den Einzug in die Königsklasse, aber wie sollen die vielen Millionen investiert werden? Welche Spieler müssen womöglich ersetzt werden, auf Eintrachts Superstar Hugo Ekitiké haben wohl schon mehrere Topklubs ein Auge geworfen. Und was sagen eigentlich die Fans zur CL-Qualifikation? Diese und weitere Fragen klären die Moderatorinnen Janine Hilpmann und Lisa Tellers heute im heimspiel! (21 Uhr im hr-Fernsehen oder bei Youtube) mit den Gästen Marco Hagemann (Sky-Reporter), Thomas Sobotzik (Ex-Eintracht-Spieler) und weiteren Gästen.

Thomas Sobotzik lief lange für die Frankfurter auf.

19.05.25, 07:19 Uhr: Hellmann und Krösche mit Trainer-Lob

Trainer Dino Toppmöller wurde von den Eintracht-Verantwortlichen nach der Qualifikation für die Champions League mit Lob bedacht. "Der Fußball gibt dir alles zurück, was du investiert", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche am Samstag in Freiburg und meinte den akribischen Arbeiter Toppmöller. "Sechster, Dritter - es gibt schlechtere Starts als Cheftrainer in der Bundesliga." Vorstandssprecher Axel Hellmann hob hervor, dass Toppmöller den Weg der Eintracht bedingungslos mitgehe, selbst dann, "wenn wir im Winter Omar Marmoush verkaufen". Der Coach habe nie geklagt, nie gezweifelt, selbst nach zwei verpassten Matchbällen gegen Mainz und St. Pauli nicht. Hier geht es zum kompletten Text:

19.05.25, 07:14 Uhr: Eintracht-Sieg im Video

Eintracht Frankfurt macht mit einem 3:1-Sieg in Freiburg die Champions League klar. Hier kommen die Highlights zum Spiel im Video:

18.05.25, 17:08 Uhr: Strafanzeige gegen Eintracht-Fans

Die Polizei ermittelt gegen einige Eintracht-Fans, die in Karlsruhe eine Auseinandersetzung geplant haben sollen. Rund 30 Anhänger stiegen auf der Rückreise vom Auswärtsspiel in Freiburg in Karlsruhe aus dem Zug, vermummten sich und zündeten Pyrotechnik. Die Polizei führte die Fans zurück in den Bahnhof. Eine zweite Gruppe von etwa 250 Personen soll sich am Bahnhof Durlach ebenfalls vermummt und mutmaßlich mit Messern bewaffnet haben. Auch diese Fans drängten die Beamten zurück in ihren Zug. Die Polizei stellte Strafanzeigen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Landfriedensbruchs.

18.05.25, 12:49 Uhr: Krösche deutet Ekitiké-Wechsel an

Eintracht Sportvorstand Markus Krösche muss schon in diesem Sommer einen Abgang von Top-Stürmer Hugo Ekitiké fürchten. "Er ist einer der interessantesten Stürmer auf dem europäischen Markt. Ich bin froh, dass wir ihn haben. Wenn er sich anders entscheidet, ist das unser Credo: Wenn sich ein Spieler schneller entwickelt als wir, lassen wir ihn ziehen", sagte Krösche bei Sport1. Ekitiké hat bei den Hessen noch einen langfristigen Vertrag bis Sommer 2029. Doch selbst die erfolgreiche Qualifikation für die Champions League könnte zu wenig sein, um ihn zu halten. Krösche zog Parallelen zum Transfer von Omar Marmoush, der die Eintracht im Winter für 80 Millionen Euro verlassen hatte und zu Manchester City wechselte. Auf die Frage, welche Ablösesumme Frankfurt bei einem Verkauf erzielen möchte, sagte Krösche geheimnisvoll: "Wird man sehen." Der FC Liverpool, der FC Arsenal und Manchester United sollen Ekitiké beobachten.

Heiß umworben: Hugo Ekitiké

18.05.25, 09:39 Uhr: Doan lässt Zukunft offen

Der von Eintracht Frankfurt umworbene Ritsu Doan hat seine Zukunft nach dem 3:1-Sieg der Hessen in Freiburg offengelassen. "Ich habe natürlich schon über meine Zukunft nachgedacht, aber ich habe noch keine Entscheidung getroffen", sagte der Japaner am Samstag. Doan soll von mehreren Clubs aus der Premier League und der Bundesliga umworben werden, dürfte die Freiburger wohl für eine Ablöse ab 15 Millionen Euro verlassen. Aber auch der SC darf sich berechtigte Hoffnung machen, dass der 26-Jährige im Breisgau bleibt. "Ich fühle mich hier wirklich zuhause. Ich habe noch nie bei einem Klub so viel Liebe geschenkt bekommen wie hier", so Doan.

Bald Teamkollegen? Arthur Theate und Ritsu Doan (v.l.)

18.05.25, 08:49 Uhr: Beck arrangiert die Eintracht-Party

Eintracht Frankfurt hat den Einzug in die Champions League am Samstagabend gebührend gefeiert. Bereits in der Kabine der Hessen in Freiburg wurde ein erstes Mal die Champions-League-Hymne angestimmt. Torschütze Ansgar Knauff brauchte daraufhin schon eine erste Pause. "Ich habe mich 15 Minuten auf die Liege gelegt, jetzt bin ich wieder frisch", sagte der Flügelflitzer. Das war auch besser so, denn die Hessen hatten nach der Rückkehr nach Frankfurt noch eine lange Nacht vor sich. Die (geheime) Party-Lokation organisierte Präsident Mathias Beck noch auf dem Freiburger Rasen. "Bei uns ist traditionell der Präsident für den Party-Aufruf zuständig", erinnerte SGE-Boss Axel Hellmann an Becks legendären Party-Vorgänger Peter Fischer.

