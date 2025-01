Eintracht-Trainer Toppmöller schärft die Sinne Eintracht Frankfurt vor Auftaktspiel: Viel Marmoush und ein bisschen St. Pauli Stand: 09.01.2025 15:58 Uhr

Vor dem Spiel gegen St. Pauli fällt es Eintracht Frankfurt schwer, die Konzentration auf das Spiel gegen St. Pauli zu legen. Nahezu alle Aufmerksamkeit absorbiert die Personalie Omar Marmoush. Ein Problem?

Von Daniel Schmitt

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Bartosz Niedzwiedzki eingreifen würde, bis der Pressesprecher von Eintracht Frankfurt die neugierigen Medienvertreter dazu anhalten würde, doch jetzt Fragen zum nahenden Jahresauftakt am Samstag (15.30 Uhr) beim FC St. Pauli zu stellen. Und nicht mehr zu Omar Marmoush, nicht zu Manchester City, schon gar nicht zum sich anbahnenden Mega-Transfers des Torjägers.

Bloß: Niedzwiedzki griff nicht ein. Musste er auch nicht, übernahm der Befragte diesen Job nach der bereits dritten Erkundigung doch einfach selbst. "Ich glaube", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller also am Donnerstag, "dass wir jetzt zu Omar genügend Fragen hatten. St. Pauli ist ein wichtiges Spiel für uns. Deshalb bitte ich euch, keine Fragen mehr zu Omar Marmoush zu stellen." So nimmt man gerade heiß gelaufenen Reportern klug den Wind aus den Segeln.

Kein Eintracht-Kontakt zu ManCity

Denn es dreht sich bei Eintracht Frankfurt seit Mittwochabend viel, ja quasi alles um den Senkrechtstarter unter all den hessischen Senkrechtstartern, und eben wenig um die Bundesliga-Partie in Hamburg. Der sich anbahnende Wechsel zu Manchester City beherrscht regional wie bundesweit die Sport-Schlagzeilen. Der Frankfurter Coach arbeitete die Pressekonferenz dennoch routiniert ab.

Toppmöllers Kernaussagen: "Es gibt keinen Kontakt zwischen den Vereinen." Zudem: "Omar macht im Training einen guten Eindruck und wird am Samstag in der Startelf stehen." Oder auch: "Es gab bisher keine Anzeichen dafür, dass er irgendwo ein Stück weit abgelenkt ist." Abschließend: "Es sind alles Spekulationen. Am Ende wäre es aber auch part of the business." So hört sich wohl jemand an, der sich nicht aus der Reserve locken lässt.

Marmoush soll "Antwort auf dem Platz geben"

Dabei dürfte es in Toppmöller ein wenig anders aussehen. Kein Trainer dieser Welt will seinen besten Spieler verlieren, schon gar nicht zur Hälfte der Saison, wenn die Ziele hoch sind, das Erreichen jener aber noch fern ist. Selbst wenn ein Ersatz für Marmoush kommen sollte, was wahrscheinlich ist und jener nach jetzigem Stand Arnaud Kalimuendo heißen könnte, will er erst einmal eingegliedert werden ins Team. Das kann dauern, manchmal ein paar Wochen, manchmal Monate - siehe Hugo Ekitiké. Sprich: Hilfreich für die sportliche Entwicklung einer Mannschaft sind derart einschneidende Personal-Wechsel nicht. Freilich: Noch ist Marmoush ja da. "Also brauchen wir nicht darüber sprechen", so Toppmöller.

Während Sportvorstand Markus Krösche einst die Fähigkeiten des Ägypters entgegen vieler anderer Verantwortungsträger in der Branche erkannte, war Toppmöller es, der sie freilegte - durch konsequente Arbeit, vor allem am Tor-Abschluss, zudem durch riesiges Vertrauen in den Spieler. Ähnlich geht er auch jetzt mit dem 25-Jährigen um, setzt auf dessen überdurchschnittliche Fähigkeiten, und darauf, dass Marmoush am Millerntor "die Antwort selbst auf dem Platz gibt".

Tuta steht wohl im Kader, Bahoya eher nicht

Fernab der einzelnen Personalie steht für die Frankfurter Fußballer im Gesamten einiges auf dem Spiel: die Stimmung, zum Beispiel. Nach zuletzt fünf sieglosen Pflichtpartien sowie dem verlorenen Testkick bei Mainz 05 will der Tabellendritte beim 14. unbedingt seinen Anti-Lauf beenden. Es sei wichtig, so Toppmöller, "sauberer zu spielen, noch feiner in den Abläufen zu sein" sowie ein "scharfes Gegenpressing" und eine "gute Konterabsicherung" zu zeigen. "Wir müssen hungrig und klar sein", sagte der Coach, der mit seinem Team in der kurzen Vorbereitungsphase den Schwerpunkt auf Standardsituationen, eine hohe Intensität und die Defensivarbeit gelegt hat.

Personell kann Toppmöller nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig Aurèle Amenda fehlt noch länger verletzt. Jean-Mattéo Bahoya dürfte nach einem Nasenbeinbruch trotz gelungener OP und vorhandener Maske zudem noch eine Pause erhalten. Der zuletzt angeschlagene Tuta sollte dagegen zum Kader gehören.

Zum Abschluss der bald halbstündigen Pressekonferenz versuchte ein findiger Reporter dann doch noch das Omar-Marmoush-Frageverbot zu umkurven, rhetorisch gekonnt wollte er den Coach aus der Reserve locken. Wie war das also damals bei Ihnen, Herr Toppmöller, als Sie noch selbst Spieler waren? Gab's da auch mal ein Angebot trotz laufenden Vertrages? Und wie sind Sie damit umgegangen? Die trockene Antwort Toppmöllers: "Ich war nicht gut genug, es hat mich keiner rauskaufen wollen." Alles gesagt, lasset den Ball rollen!

So könnte die Eintracht gegen St. Pauli spielen