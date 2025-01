Eintracht und Manchester City sind sich einig Eintracht Frankfurt: Omar Marmoush unmittelbar vor Wechsel zu Manchester City Stand: 17.01.2025 08:45 Uhr

Omar Marmoush wird Eintracht Frankfurt verlassen. Die Hessen haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten mit Manchester City auf eine Ablösesumme geeinigt. Gegen Dortmund wird der Ägypter wohl schon nicht mehr im Kader stehen.

Der Transfer von Eintracht Frankfurts Topstürmer Omar Marmoush zu Manchester City steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar bevor. Der hessische Bundesligist einigte sich demnach mündlich mit dem Topteam aus England auf den millionenschweren Wechsel. Offizielle Bestätigungen der zwei Vereine gibt es dazu bislang nicht. Ein Eintracht-Sprecher sagte dem hr-sport am Freitagmorgen, es gebe keinen neuen Stand in der Causa Marmoush.

Die Hessen lassen den 25 Jahre alten Stürmer nach Informationen des hr-sport für ein Ablöse-Paket von rund 80 Millionen Euro ziehen, das bereits mögliche Bonuszahlungen beinhaltet. Der Ägypter besitzt am Main eigentlich noch einen Kontrakt bis Sommer 2027. Er ist nach Randal Kolo Muani, der 2023 für 95 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt war, der zweitteuerste Eintracht-Weggang der Geschichte.

Für Marmoush liegt ein Fünfjahresvertrag bereit

Beim englischen Meister um Trainer Pep Guardiola, der zuletzt in eine heftige Krise rutschte, liegt für Marmoush ein Fünfjahresvertrag bereit, wie es hieß. Es werde erwartet, dass der Angreifer schnell auf die Insel fliegt, um dort den Medizincheck zu absolvieren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Profi am heutigen Abend (20.30 Uhr) im Kader für das Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund stehe.

Die Eintracht, so ist zu hören, wäre es gar nicht unlieb gewesen, wäre der Transfer erst nach dem Dortmund-Spiel fixiert worden. City wiederum drängte auf eine schnelle Einigung.

Der Ägypter hat sich in seinen eineinhalb Jahren in Frankfurt zum absoluten Top-Stürmer gemausert. In der laufenden Runde hat er in 17 Spielen 15 Tore für die Hessen geschossen und zehn weitere aufgelegt. Er ist damit nach Bayerns Harry Kane der zweitbeste Torschütze und Scorer der Liga. Der Kicker hatte Marmoush im Winter mit dem Prädikat "Weltklasse" geadelt. Für die Eintracht wird es in den kommenden Tagen nun darum gehen, adäquaten Ersatz zu finden. Es gibt wahrlich leichtere Aufgaben.