Das Wichtigste zu Frankfurt gegen Wolfsburg Eintracht Frankfurt ohne Wahi, aber mit vollem Fokus gegen Wolfsburg Stand: 02.02.2025 09:08 Uhr

Eintracht Frankfurt hat zuletzt gegen Hoffenheim und in Rom Federn gelassen. Gegen den VfL Wolfsburg wollen die Hessen zurück in die Erfolgsspur finden, können aber immer noch nicht auf Omar-Marmoush-Ersatz Elye Wahi zurückgreifen. Das Wichtigste zum Spiel.

Eintracht Frankfurt empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den VfL Wolfsburg im Waldstadion. Mit einem Sieg weiten die Hessen ihren Vorsprung auf den Europapokal-Anwärter aus Niedersachsen auf satte zwölf Punkte aus.

Die Ausgangslage

Die Frankfurter sind furios ins neue Jahr gestartet. Mit dem Last-Minute-Gegentreffer bei der TSG Hoffenheim (2:2) und dem 0:2 bei der AS Rom unter der Woche ist zuletzt aber wieder ein bisschen Ernüchterung eingekehrt. Der Wechsel von Top-Stürmer Omar Marmoush macht sich natürlich bemerkbar, was aber auch stimmt: Die Eintracht steht als Tabellendritter weiter hervorragend da. Zudem ergibt sich wie schon vergangene Woche eine große Chance auf Big Points. Die ärgsten Verfolger aus Leipzig, Stuttgart und Mainz konnten allesamt an diesem Spieltag nicht gewinnen.

Beim VfL sieht die Sache tatsächlich ganz ähnlich aus. Zwei Siegen gegen Hoffenheim und Mönchengladbach folgte eine Niederlage bei den Bayern (2:3) und ein enttäuschendes 2:2 gegen Holstein Kiel. Als Liga-Siebter liegt das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl aber weiter auf Europapokal-Kurs und damit voll im Soll.

Das Personal

Dass Elye Wahi in Rom nicht spielen würde, war klar, da der Neuzugang noch nicht für die Ligaphase gemeldet war. Aber auch das erste Bundesliga-Spiel als Profi von Eintracht Frankfurt wird der Neuzugang verpassen. Ein Einsatz käme noch zu früh, sagte Trainer Dino Toppmöller, der aber (anders als im Europapokal) gegen Wolfsburg wieder auf Nathaniel Brown und Oscar Höjlund bauen kann.

So könnte die Eintracht starten:

So könnte die Eintracht gegen Wolfsburg spielen.

Bei den Wölfen fehlen gleich reihenweise Leistungsträger mit zum Teil schweren Verletzungen. Lovro Majer (Sprunggelenk), Kevin Paredes (Mittelfuß) und Rogerio (Knie) sind allesamt keine Option in Frankfurt. Patrick Wimmer sitzt zudem eine Gelbsperre ab. Jakub Kaminski könnte nach überstandener Mittelfußprellung wieder eine Option sein.

So könnte Wolfsburg starten: Grabara - Fischer, Vavro, Koulierakis, Maehle - Arnold - B. Dardai, Svanberg - Tiago Tomas, Amoura - Wind

Das sagen die Trainer

Dino Toppmöller: "Das ist ein sehr unangenehmer Gegner, der viel Qualität hat. Sie haben viel Speed über die Flügel, mit Arnold einen guten Playmaker und mit Wind einen guten Stürmer in der Box. Wir wollen alles reinwerfen, um diesen Platz, den wir innehaben, zu festigen."

Ralph Hasenhüttl: "Bei einem Spiel in Frankfurt weiß man, dass da ein starker Gegner auf einen wartet. Das ist eine eingespielte Truppe mit guten Automatismen. Da haben nicht so viele Mannschaften etwas mitgenommen. Aber wir wissen auch, dass wir das auswärts bisher nicht so schlecht gemacht haben in dieser Saison. Wir sind nicht so angenehm zu bespielen für eine Heimmannschaft."

Auf diese Spieler gilt es zu achten

Nachdem sich Mario Götze zum Ende des Jahres 2024 eine kleinere schöpferische Pause gönnte, blühte der Weltmeister in den vergangenen Partien regelrecht auf. Gegen Dortmund war er der beste Mann auf dem Platz, dasselbe könnte man über die Partie gegen Freiburg sagen, wäre Omar Marmoush nicht noch einmal zu absoluter Höchstform aufgelaufen. Während der Ägypter nun in Manchester wirbelt, soll Götze auch gegen den VfL wieder die Strippen ziehen im SGE-Mittelfeld.

Der VfL Wolfsburg hat im Winter noch einmal den Angriff verstärkt und sich die Dienste von Andreas Skov Olsen gesichert. Der Däne kam gegen Kiel schon ein erstes Mal zum Einsatz, nicht ausgeschlossen, dass er in der Mainmetropole sein Startelf-Debüt gibt. In der belgischen Jupiler League erzielte der 25-Jährige bis zur Winterpause acht Tore in 19 Spielen, vier weitere Treffer legte er auf.

Die Statistik des Spiels

Es ist keine tatsächliche Statistik, wohl aber ein erstes Mal: Die DFL testet bei ausgewählten Partien am Sonntag Durchsagen zu Schiedsrichter-Entscheidungen. Das Heimspiel der Eintracht ist eines davon. Greift der VAR am Sonntag also ein, wird etwa ein Elfmeter nachträglich gegeben, wird der Unparteiische seine erste Entscheidung nicht nur revidieren, sondern das Ganze auch für alle im Stadion hörbar erklären. Wenn Sie am Sonntag im Oberrang also plötzlich den Schiedsrichter hören, hat das (höchstwahrscheinlich) nichts mit dem heißen Apfelwein zu tun. Schütten Sie ihn also bitte nicht weg.

So verfolgen Sie das Spiel

Das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg können Sie auf sportschau.de im Liveticker und im Audiostream verfolgen. Im Fernsehen ist die Partie beim Bezahlsender Dazn zu sehen.

Die Highlights des Hinspiels