Vertrag ab Sommer 2024 Eintracht Frankfurt holt ungarischen U21- Nationalspieler Lisztes Stand: 05.09.2023 20:08 Uhr

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Krisztián Lisztes gesichert. Der 18-Jährige wird allerdings erst im kommenden Sommer zur Mannschaft stoßen.

Eintracht Frankfurt hat den ungarischen U21-Nationalspieler Krisztián Lisztes verpflichtet. Das meldeten die Hessen am Dienstagabend. Der 18-Jährige wird demnach im Sommer 2024 nach Frankfurt kommen und hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Lisztes, dessen Vater einst über 200 Bundesliga-Spiele für Werder Bremen, den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach bestritt, ist ein Offensiv-Allrounder und spielt aktuell noch in seiner Heimat bei Ferencvaros Budapest.

Hardung lobt "Intensität, Dynamik und Torgefahr"

"Wir sind davon überzeugt, dass Krisztián zunächst in vertrautem Umfeld seine Entwicklung fortsetzen und noch mehr Wettkampfpraxis erhalten wird", so Eintracht-Sportdirekter Timmo Hardung. "Wir freuen uns, ihn ab der kommenden Saison mit all seiner Intensität, Dynamik sowie direkter und indirekter Torgefahr in Frankfurt willkommen zu heißen."

Das Interesse der Eintracht an Lisztes war bereits vor einigen Monaten bekannt geworden. Damals hatte Krisztián Lisztes senior das Interesse der Frankfurter an seinem Sohn gegenüber einer ungarischen Zeitung bestätigt.