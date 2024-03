Eintracht Frankfurt Frauen fordern Duisburg Eintracht Frankfurt Frauen: Unter Flutlicht ins Pokal-Halbfinale Stand: 04.03.2024 10:28 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen empfangen im DFB-Pokal-Viertelfinale den MSV Duisburg. Zwar warnen die Hessinnen vor dem Gegner aus der Bundesliga, der Einzug ins Halbfinale ist aber eine Pflichtaufgabe für die SGE.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt peilen das Halbfinale im DFB-Pokal an. Um den Sprung unter die letzten Vier zu schaffen, müssen die Hessinnen am Dienstag (18.30 Uhr) den MSV Duisburg besiegen. Wie das geht, hat das Team von Trainer Nico Arnautis bereits im Oktober 2023 in der Bundesliga gezeigt, als sie die Zebras mit 5:1 nach Hause schickten.

"Das Spiel ist nicht eins zu eins mit der Hinrunde zu vergleichen", warnte der Coach dennoch. Ein K.o.-Spiel sei immer etwas komplett anderes, zudem hätten sich die Duisburgerinnen in der Winterpause ordentlich verstärkt. In der Bundesliga trotzte der MSV zuletzt sowohl dem SC Freiburg als auch dem 1. FC Köln einen Punkt ab.

Ziel ist das Finale

Bei allem Respekt vor dem Gegner ist der Einzug ins Pokalhalbfinale aber eine Pflichtaufgabe für die Eintracht. Der MSV Duisburg hat in der Bundesliga noch kein Spiel gewonnen, stellt mit acht Saisontoren nach 14 Spielen zudem die harmloseste Offensive der Liga. Alles andere als ein Frankfurter Sieg unter Flutlicht im Stadion am Brentanobad wäre eine faustdicke Überraschung.

"Wie in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ist der DFB-Pokal ein sehr besonderer Wettbewerb für uns. Wir wollen alles daran setzen, ins Halbfinale einzuziehen, damit unser Traum aufs Finale weiterlebt", machte Arnautis zumindest deutlich, wo es für die Frankfurterinnen hingehen soll. Das Endspiel wird am 9. Mai in Köln ausgetragen.