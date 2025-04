News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: Die Bremen-Schlappe im Highlight-Video Stand: 07.04.2025 07:28 Uhr

Hier bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Eintracht Frankfurt.

07.04.25, 07:28 Uhr: Die Bremen-Schlappe im Highlight-Video

Das war nichts. Die Eintracht verliert überraschend mit 0:2 bei Werder Bremen. Hier die wichtigsten Szenen im Highlight-Video:

06.04.25, 09:38 Uhr: Krösche: "Eine der schlechtesten Saisonleistungen"

Mit der 0:2-Niederlage von Eintracht Frankfurt am Samstagabend in Bremen war Markus Krösche alles andere als zufrieden. Der Sportvorstand der Hessen bezeichnete den Auftritt seines Teams als "eine der schlechtesten Saisonleistungen" und kritisierte insbesondere die fehlende Griffigkeit. "Wenn wir glauben, wir könnten ein bisschen Fußball spielen und gucken mal, was dann passiert - das funktioniert nicht", so Krösche weiter. Durch den Misserfolg verpassen die Frankfurter es, sich im Rennen um Champions-League-Platz ein Polster zu verschaffen.

05.04.25, 21:10 Uhr: SGE lässt "Präsenz" und "Intensität" vermissen

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller sprach nach der 0:2-Niederlage in Bremen von einer "bitteren Niederlage". Es sei mehr möglich gewesen, "aber nicht mit dieser Leistung". In der ersten Hälfte habe Präsenz gefehlt, nach dem Seitenwechsel "waren wir auch mit dem Ball nicht gut genug". Kapitän Robin Koch stellte zutreffend "viel Ballbesitz in ungefährlichen Räumen" fest. Es habe dem Team an Intensität gefehlt.

05.04.25, 20:28 Uhr: Eintracht patzt in Bremen

Eintracht Frankfurt hat diverse Patzer der Konkurrenz nicht nutzen können und am Samstagabend bei Werder Bremen verloren. Die Hessen zeigten bei der 0:2 (0:1)-Niederlage eine schwache Leistung, sie hatten zwar viel Ballbesitz, kamen aber kaum zu Tormöglichkeiten. Die Hanseaten dagegen agierten sehr kontrolliert, verteidigten kompromisslos und gewannen letztlich verdient. Werder-Stürmer Oliver Burke hatte in der ersten Hälfte nach einer Ecke zum 1:0 getroffen, er stand am zweiten Pfosten völlig frei (28.). Romano Schmid entschied in der 84. Minute mit einem Schlenzer ins Eck das Spiel. Die Eintracht bleibt dennoch Tabellendritter.

05.04.25, 19:19 Uhr: Krösche zu BVB-Gerücht: "Klare Faktenlage"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund zurückgewiesen. Er sei mit BVB-Clubchef Hans-Joachim Watzke ständig im Austausch, "aber da geht es nicht um Borussia Dortmund", sagte Krösche am Rande des Spiels bei Werder Bremen bei Sky. Vielmehr ginge es dann um Themen, die die Deutsche Fußball Liga betreffen. "Ich fühle mich total wohl. Das weiß jeder. Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen. Es gibt eine klare Faktenlage. Ich habe letztes Jahr den Vertrag bis 2028 verlängert", betonte Krösche.

05.04.25, 18:20 Uhr: Toppmöller: Vertrag noch nicht fix, aber es wird

Dino Toppmöller hat sich vor dem Spiel bei Werder Bremen zu einer möglichen Vertragsverlängerung geäußert. "Es ist noch nicht fix, ich fokussiere mich auf das Spiel", sagte der Coach bei Sky. Auf die Nachfrage "Aber es wird..." antwortete Toppmöller mit dem Satz: "Gehen wir mal davon aus." Vorstand Markus Krösche sagte, dass beide einen gemeinsamen Weg vor sich hätten, aber noch andere Faktoren zu einem neuen Kontrakt gehören würden. Am Freitag hatten diverse Medien bereits eine Vertragsverlängerung von Toppmöller vermeldet. Angesprochen darauf, ob Kevin Trapp nach seiner Verletzung ins Tor der Eintracht zurückkehren werde, sagte Krösche: "Warum nicht?! Er ist unser Kapitän, hat viele gute Spiele bestritten. Aber er muss 100 Prozent fit sein."

05.04.25, 17:36 Uhr: Collins und Skhiri beginnen

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller verändert seine Startelf im Vergleich zum Stuttgart-Sieg auf zwei Positionen. So stehen Nnamdi Collins und Ellyes Skhiri für Rasmus Kristensen sowie den verletzten Ansgar Knauff in der Anfangsformation.

So spielt die Eintracht in Bremen.

05.04.25, 11:14 Uhr: Bericht: Bailey auf Eintracht-Liste

Eintracht Frankfurt hat womöglich den nächsten prominenten Kandidaten für einen Sommertransfer auf der Liste. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Hessen Interesse an Leon Bailey. Der 27 Jahre alte Ex-Leverkusener spielt seit 2021 bei Aston Villa und kommt in dieser Saison auf 36 Pflichtspiele mit sechs Torbeteiligungen, allerdings eher als Ergänzungsspieler. Demnach sei der Jamaikaner einer von drei Kandidaten für die Rechtsaußen-Position. Neben der Eintracht soll sich allerdings auch RB Leipzig Gedanken über Bailey machen.

05.04.25, 09:26 Uhr: Toppmöller: "Brauchen Gier und Leidenschaft"

Mit einem Sieg bei Werder Bremen am Samstagabend (18.30 Uhr) kann Eintracht Frankfurt einen weiteren Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation machen. "Wir brauchen die gleiche Gier und Leidenschaft in Bremen wie gegen Stuttgart. Werder ist eine der Top-Mannschaften in der Liga, was die Offensiv-Strukturen anbetrifft. Es wird eine tolle Aufgabe", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller vor der Partie. Das Wichtigste zum Spiel.

04.04.25, 15:55 Uhr: Bericht: Toppmöller vor Verlängerung

Dino Toppmöller steht kurz vor einer Verlängerung bei Eintracht Frankfurt. Wie die Bild am Freitag berichtet, haben sich Klub und Trainer grundlegend auf ein neues Arbeitspapier verständigt, es seien nur noch wenige Details zu klären. Toppmöllers derzeitiger Vertrag läuft im Sommer 2026 aus. Sein neuer Kontrakt soll bis 2028 gültig sein. Verbunden mit der Verlängerung sei zudem eine ordentliche Gehaltserhöhung, so die Bild. Der Chef-Trainer soll künftig 2,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Nach hr-sport-Informationen bekommt Toppmöller derzeit rund 1,8 Millionen Euro.

04.04.25, 14:58 Uhr: Toppmöller bestätigt: Tel war Kandidat in Frankfurt

Mathys Tel war in der vergangenen Transferperiode ein Kandidat für Eintracht Frankfurt, wie schon vom hr-Sport berichtet. Das bestätigte nun Trainer Dino Toppmöller gegenüber Sky. "Mathys war in mehreren Transferperioden ein Thema, weil ich ihn kenne, weil immer da eine Verbindung besteht." Toppmöller hatte Tel in München trainiert. Im Winter hatte sich Tel dann für ein Engagement bei Tottenham Hotspur entschieden, dem kommenden Gegner der Eintracht in der Europa League. Toppmöller weiter: "Leider hat es in dem Fall nicht so (mit einem Wechsel zur Eintracht) funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Aber er muss die Entscheidung treffen, ich freue mich für ihn. Er ist ein guter Junge und toller Mensch."

04.04.25, 14:38 Uhr: Toppmöller: "Schmaler Grat"

Vor dem Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt bei Werder Bremen (Samstag, 18:30 Uhr) ist die Laune bei den Hessen prächtig. Zu prächtig? Trainer Dino Toppmöller sucht den richtigen Mix aus Leidenschaft und guter Stimmung. "Es ist immer ein schmaler Grat. Ein gutes Gleichgewicht ist wichtig", sagt der Coach. Gar nicht so leicht. Hier geht es zum kompletten Bericht:

04.04.25, 11:40 Uhr: Anklage rund um Stuttgart-Randale

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen 31-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, des Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte rund um das Bundesligaspiel der Eintracht gegen Stuttgart vor anderthalb Jahren erhoben. Laut Mitteilung vom Freitag wurden ihm Würfe mit Kunststoffkörben, Fahnenstangen, Absperrgittern und Feuerlöschern zugeordnet. Das Schöffengericht wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Weitere Anklageerhebungen gegen beteiligte Fans könnten folgen. Über die Ermittlungen gegen Polizisten ist derzeit noch kein neuer Stand bekannt. Vor dem Spiel im November 2023 waren Zuschauer und Ordnungskräfte aufgrund einer Ticketkontrolle aneinandergeraten, in der Folge hatte es heftige Krawalle vor dem Heimblock der Eintracht gegeben. Weitere Infos dazu gibt es hier:

04.04.25, 09:35 Uhr: Aaronson: Will wichtiger Spieler bei Frankfurt werden

Der von der Eintracht nach Utrecht ausgeliehene Paxten Aaronson hat sich in einem Interview über seine Rückkehr nach Hessen geäußert. Er könne sich vorstellen, in Utrecht zu bleiben, weil er sich mit dem Trainer und Staff gut verstehe. "Aber in meinem Hinterkopf ist immer mein Ziel, viel aus den beiden Leihen mitzunehmen und dann ein Spieler von Eintracht Frankfurt zu werden, ein Schlüsselspieler", so Aaronson in einem Interview mit dem Portal "sge4ever". Dies sei schon vor seiner Leihe das erklärte Ziel gewesen. Timmo Hardung würde sich regelmäßig bei ihm melden. "Auch mit Hugo Larsson bin ich quasi täglich im Austausch. Er ist mein engster Kumpel. Wir stehen in engem Kontakt." In 26 Spielen kommt der US-Amerikaner derzeit auf sechs Tore und zwei Vorlagen, in jedem Spiel stand er in der Anfangself.

04.04.25, 07:53 Uhr: Werder mit Ducksch und Pieper

Werder Bremen kann vor dem Aufeinandertreffen mit Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr) auf die etablierten Kräfte Marvin Ducksch und Amos Pieper setzen. Beide hätten die Trainingswoche komplett mitgemacht und wären demnach Kandidaten für einen Einsatz in der Startelf, verriet Trainer Ole Werner. Unsicherheit bestehe hingegen bei Milos Veljkovic und Anthony Jung in der Defensive, erklärte der Bremen-Coach.

Bremens Marvin Ducksch schaut verärgert

04.04.25, 07:47 Uhr: Bericht: U19-Kapitän nach Nürnberg

Ayoub Chaikhoun, der Kapitän der Eintracht-U19, schließt sich ab dem Sommer dem 1. FC Nürnberg an. Das berichtet Sky unter Berufung auf Nürnberger Kreise. Der veranlagte Mittelfeldmann soll eine Verlängerung in Frankfurt ausgeschlagen haben. In Nürnberg soll er einen Kontrakt bis 2029 unterschrieben haben.

04.04.25, 07:41 Uhr: Angeblich Interesse an Mexikaner

Eintracht Frankfurt zeigt Interesse am mexikanischen Innenverteidiger Israel Reyes, wie der nordamerikanische Ableger der spanischen Sport-Zeitung "Marca" berichtet. Demnach seien ein nicht genannter spanischer Klub, Bologna aus Italien und die Eintracht aus Deutschland an Reyes dran. Die Ablösesumme würde fünf Millionen Dollar plus Boni betragen. Reyes spielt für CF America und in der mexikanischen Nationalmannschaft. Der 24-Jährige gilt als vielseitig einsetzbar. Ebenfalls gehandelt bei der Eintracht wird der Kroate Martin Baturina für das defensive Mittelfeld. Er spielt derzeit noch für Dinamo Zagreb.

03.04.25, 14:41 Uhr: Toppmöller fordert vollen Fokus

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller hat seinem Team vor der Auswärtspartie am Samstag (18.30 Uhr) bei Werder Bremen noch einmal ins Gewissen geredet. Nach drei Siegen in Folge sei die Stimmung zwar weiter gut. "Aber nur, weil wir uns freuen und mögen und die Laune gut ist, werden wir keine Spiele gewinnen. Wir brauchen Gier und Leidenschaft." Neben Torhüter Trapp werden auch Elye Wahi (Knie), Ansgar Knauff (Knie), Junior Dina Ebimbe und der erkrankte Can Uzun die Partie verpassen. Bei Wahi und Knauff besteht die Hoffnung eine Kader-Rückkehr gegen Tottenham.

03.04.25, 14:16 Uhr: Eintracht auch in Bremen ohne Trapp

Torhüter Kevin Trapp wird Eintracht Frankfurt auch im Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) bei Werder Bremen nicht zur Verfügung stehen. Der 34-Jährige hat weiter Probleme am Schienbein, vor allem bei langen Bällen seien die Schmerzen noch zu groß, sagte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Es macht nur Sinn, wenn er wirklich bei 100 Prozent ist", so Toppmöller. Wann Trapp zurückkehrt, sei dementsprechend noch komplett offen. "Es ist sehr schwer zu sagen, wie der weitere Fahrplan ist. Fest steht, dass Kaua Santos gegen Bremen im Tor stehen wird."

03.04.25, 12:56 Uhr: Bericht: Krösche Kandidat bei den Bayern

Rund um den FC Bayern wird gerade über Differenzen in der Führungsebene und sogar eine vorzeitige Demission von Vorstand Max Eberl spekuliert. Laut Sky soll Eintracht-Vorstand Markus Krösche einer der möglichen Nachfolgekadidaten sein. Krösche soll bereits vor der Inthronisierung von Eberl der Favorit auf den Posten bei den Münchnern gewesen sein, so der Sender. N-TV und RTL berichten überdies, dass sich der Frankfurter Funktionär einen Wechsel vorstellen könne, wenn beispielsweise die Führungsetage des Rekordmeisters verkleinert werden würde. Krösche selbst hatte unlängst immer wieder betont, wie wohl er sich in Frankfurt fühle, und seinen Vertrag vor einem Jahr vorzeitig bis 2028 verlängert.

03.04.25, 12:43 Uhr: Bericht: Kooperation mit Waldhof

Eintracht Frankfurt und Waldhof Mannheim stehen vor einer Kooperation. Das berichtet der Mannheimer Morgen am Donnerstag. Demnach soll die strategische Partnerschaft kurz vor dem Abschluss stehen. Die genauen Details seien noch offen, aber es sei denkbar, dass die Eintracht vielversprechende Talente an die Mannheimer leiht, während der Bundesligist eine Art Vorkaufsrecht auf Akteure erhalte. Waldhof-Sportchef Anthony Loviso hatte zuletzt konkrete Gespräche mit einem Klub bestätigt, ohne den Namen zu nennen.

03.04.25, 07:17 Uhr: Bericht: Doan-Transfer hängt an Champions League

Der Transfer des Freiburgers Ritsu Doan zu Eintracht Frankfurt ist nach Informationen der Sport-Bild an das Erreichen der Champions League gekoppelt. Die Breisgauer sollen zwischen 20 und 25 Millionen Euro für Doan verlangen. Das Blatt schreibt außerdem, dass die Eintracht schon mit einem Abgang des Angreifers Hugo Ekitiké plane. Bei einem Verkauf würde auch der vorherige Verein Paris 20 Prozent des Transfer-Überschusses kassieren. Die Eintracht gehe davon aus, dass der Poker um den Franzosen erst nach der Klub-WM (bis 13.7.) Fahrt aufnehmen werde.

03.04.25, 07:10 Uhr: Restprogramm im Vergleich

Eintracht Frankfurt kämpft um die Qualifikation für die Champions League. Im Endsput der Bundesliga warten noch zwei direkte Duelle mit den Konkurrenten um die ersten vier Plätze. Hier kommt das gesamte Restprogramm der Hessen im Vergleich zu den Mitbewerbern:

02.04.25, 07:02 Uhr: Einreiseformular für England nötig

Eintracht-Fans stehen vor Auswärtsspielen in der Europa League traditionell vor einer Reihe an Herausforderungen. Tickets, Anreise, Unterkunft, das alles muss organisiert und geplant werden. Diesmal aber wird es noch ein bisschen komplizierter, es sollte sich rechtzeitig gekümmert werden.

01.04.25, 15:11 Uhr: Zeitnahe Knauff-Rückkehr möglich

Eine genaue Diagnose der "leichten Knieverletzung" von Ansgar Knauff gibt es nicht, sehr wohl aber die Hoffnung auf eine zeitnahe Rückkehr des Flügelspielers. Ein Einsatz am Samstag in Bremen ist zwar höchst unwahrscheinlich, zumal Knauff am Dienstag das Mannschaftstraining verpasste und stattdessen individuell schuftete. Dem Vernehmen nach aber könnte Knauff bei optimalem Heilungsverlauf womöglich schon kommende Woche im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham wieder ein Thema für den Eintracht-Kader werden.

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier