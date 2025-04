News zu Eintracht Frankfurt Eintracht: DFB-Strafe wegen Banner auf Sankt Pauli Stand: 11.04.2025 17:42 Uhr

11.04.25, 17:42 Uhr: DFB-Strafe wegen Banner auf Sankt Pauli

Das DFB-Sportgericht hat die Eintracht wegen fünf Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit fünf Geldstrafen in Gesamthöhe von 91.750 Euro belegt. Das teilte der DFB am Freitag mit. Davon können die Hessen bis zu 30.300 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Darüber hinaus hat das DFB-Sportgericht der Eintracht aufgelegt, eine Spende in Höhe von 8.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu überweisen. Grund hierfür waren von Frankfurter Anhängern gezeigte Banner im Bundesligaspiel beim FC St. Pauli am 11. Januar. Dazu hatten die Eintracht-Fans vier Spielen bengalische Feuer gezündet, bei der Partie gegen Mainz 05 am 21. Dezember 2024 hatten Frankfurter Zuschauer zudem mindestens zwei Feuerzeuge und einen Plastikbecher in Richtung Spielfeld geworfen. Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

11.04.25, 15:27 Uhr: Eintracht weiterhin ohne Trapp

Eintracht Frankfurt muss im Spiel gegen Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr) weiterhin auf Kapitän Kevin Trapp verzichten. "Sein Einsatz ist ausgeschlossen", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag. Somit wird erneut Kaua Santos das Eintracht-Tor hüten. "Kaua ist ein Torwart, dem die Zukunft gehört und der mit dem Verein weiter wachsen soll. Wir sind mit ihm auf einem guten Weg", sagte Toppmöller. Rechtsaußen Ansgar Knauff könnte dagegen nach seiner Knieverletzung zurückkehren in den Kader: "Bei ihm besteht noch Hoffnung", so Toppmöller.

11.04.25, 15:21 Uhr: Toppmöller schwört Team auf "Crunchtime" ein

Für Eintracht Frankfurt geht es in der Bundesliga um wichtige Punkte: Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt der 1. FC Heidenheim nach Frankfurt. "Wir wissen um die Situation in der Bundesliga. Wir haben extrem hart gearbeitet für diese Ausgangsposition, die wir jetzt haben", sagte Trainer Dino Toppmöller in der Pressekonferenz am Freitag. "Es ist die berüchtigte Crunchtime." Die Eintracht steht auf Tabellenplatz drei und will in die Champions League einziehen, beim Gegner sieht die Situation mit Rang 16 anders aus: "Sie kämpfen ums Überleben", so Toppmöller.

11.04.25, 13:48 Uhr: Heidenheim will "unappetitlich" sein

Der 1. FC Heidenheim fährt mit Selbstvertrauen zum Spiel bei Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17.30 Uhr). "Wir glauben daran und sind überzeugt, dass wir da was holen können. Unsere letzten Leistungen, unsere Widerstandsfähigkeit, unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, lässt den Glauben immer größer werden", sagte Trainer Frank Schmidt. "Wir müssen schauen, dass wir für Frankfurt ein Sandwich-Spiel daraus machen" sagte er mit Blick auf das Programm der Hessen. "Zwischen den Spielen gegen Tottenham kommt das unappetitliche Heidenheim. Das wollen wir voller Überzeugung ausspielen."

11.04.25, 11:48 Uhr: Torwartfrage spitzt sich zu

Wer hütet im Saisonendspurt das Eintracht-Tor, Kaua Santos oder Kevin Trapp? Trainer Dino Toppmöller hielt sich nach dem 1:1 bei Tottenham Hotspur am Donnerstagabend weiterhin zurück. "Wir haben volles Vertrauen in ihn, aber wir haben volles Vertrauen in alle unsere Torhüter", sagte er zur starken Leistung von Santos im Europa-League-Viertelfinale. "Es ist bei ihm wie bei vielen anderen bei uns. Wir wachsen mit unseren Aufgaben." Trapp, etatmäßiger Kapitän des Teams, fehlt seit Wochen verletzt, soll aber bald wieder einsatzfähig sein.

11.04.25, 07:55 Uhr: Toppmöller stolz auf unerfahrenes Team

Nach dem 1:1 im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League bei Tottenham Hotspur hat Trainer Dino Toppmöller lobende Worte für sein Team gefunden. "Wir haben wenig Erfahrung mit solchen Spielen, ich bin sehr stolz", sagte er nach der Partie am Donnerstagabend. "Wir wachsen mit unseren Aufgaben." Denn abgesehen von einigen wenigen Wacklern bestand das junge Eintracht-Team die Aufgabe an der beeindruckenden White Hart Lane in London. "Solche Spiele geben dir Selbstvertrauen, so erreichst du die nächste Stufe", so Toppmöller.

10.04.25, 23:33 Uhr: "Wird ein aufregendes Rückspiel"

Die Eintracht-Beteiligten zeigten sich nach dem 1:1 bei den Tottenham Hotspur zufrieden. "Ein Unentschieden ist sicherlich eine gute Ausgangsposition", sagte etwa der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche, der allerdings auch zugab: "Wir hatten in der einen oder anderen Situation ein bisschen Glück, aber das gehört manchmal auch dazu." Verteidiger Arthur Theate blickt bereits voraus: "Wenn wir zuhause mit unseren Fans spielen, gibt uns das einen Extra-Push. Es wird ein sehr aufregendes Spiel am kommenden Donnerstag."

10.04.25, 22:50 Uhr: Eintracht holt Unentschieden bei Tottenham

Eintracht Frankfurt hat sich im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals eine ordentliche Ausgangsposition erkämpft. Die Partie bei Tottenham Hotspur am Donnerstagabend endete 1:1 (1:1). Hugo Ekitiké hatte die Frankfurter bereits in der 6. Minute in Führung gebracht, Pedro Porro hatte den Ausgleich für die Hausherren besorgt (26.). Im zweiten Abschnitt hatten beide Teams Chancen auf den Siegtreffer, Tottenham traf gar Pfosten und Latte. Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (21 Uhr) in Frankfurt statt.

10.04.25, 20:53 Uhr: Bödo/Glimt besiegt Lazio

Bödo/Glimt hat sich im Europa-League-Viertelfinale eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Norweger gewannen am Donnerstagabend das Hinspiel gegen Lazio Rom mit 2:0. Ulrik Saltnes traf dabei doppelt, wobei Ex-Eintrachtler Jens Petter Hauge das zweite Tor vorbereitete. Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale auf Eintracht Frankfurt oder Tottenham Hotspur. Die Rückspiele werden am kommenden Donnerstag parallel um 21 Uhr ausgetragen.

10.04.25, 19:53 Uhr: Kristensen beginnt für Collins

Im Europa-League-Spiel bei den Tottenham Hotspur setzt Eintracht-Trainer Dino Toppmöller wieder auf Rasmus Kristensen. Der Däne ersetzt Nnamdi Collins in der Startelf. Es ist dies die einzige Änderung im Vergleich zur Anfangsformation der Bremen-Pleite. Mutmaßlich aber wird sich taktisch einiges verschieben.

So startet die Eintracht gegen Tottenham.

10.04.25, 13:07 Uhr: Hellmann schwört Eintracht auf Endspurt ein

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat Eintracht Frankfurt kurz vor dem Europa-League-Viertelfinale am Donnerstagabend (21 Uhr, live im Audiostream bei hessenschau.de) bei Tottenham Hotspur noch einmal auf den Saisonendspurt eingeschworen. Anders als in vergangenen Jahren hätten die Hessen in dieser Saison die Möglichkeit, in zwei Wettbewerben Erfolge zu feiern, sagte Hellmann in London in einer Medienrunde. "Wir haben uns so entwickelt, dass wir dazu in der Lage sind, auf zwei Hochzeiten zu tanzen." Trotz der schwankenden Leistungen sei in der Bundesliga weiter Großes möglich. "Wir haben die große Chance, in die Champions League einzuziehen. Diese Chance wollen wir nutzen." Sollte sich die Eintracht "nur" für die Europa League oder die Conference League qualifizieren, sei das aber auch "keine Riesen-Enttäuschung".

10.04.25, 08:56 Uhr: Götze: Offener Austausch mit Trainer

Mario Götze hat sich zu seinem Verhältnis zu Trainer Dino Toppmöller geäußert. "Ich habe mit Dino einen Trainer, mit dem ich sehr offen sprechen kann", so Götze in der Sport-Bild. "Wenn ich mal das Gefühl habe, dass es zu viel ist - was zum Glück noch nicht so oft vorkommt -, spreche ich es an", erzählte der Mittelfeldmann in Bezug auf das Thema Belastungssteuerung. Götze soll dem Blatt zufolge seinen bis 2026 bei der Eintracht laufenden Vertrag erfüllen wollen und dann zu einem Wechsel in die USA tendieren. Eine Rückkehr in die Nationalelf sei für ihn kein Thema.

10.04.25, 07:36 Uhr: Bericht: Ex-Trainer Glasner Favorit in Leipzig

Der ehemalige Frankfurter Trainer Oliver Glasner soll der Favorit auf das Traineramt bei RB Leipzig sein. Das berichtet die Bild-Zeitung am Donnerstag. Der Klub hatte kürzlich den Coach Marco Rose entlassen und sucht für den Sommer einen Nachfolger. Glasner ist noch bei Crystal Palace gebunden, soll laut Bericht auch bei Eintrachts kommendem Gegner Tottenham auf der Liste stehen. Eine Ausstiegsklausel gibt es in Glasners Vertrag offenbar nicht, demnach könnte die Ablöse frei verhandelt werden.

10.04.25, 07:30 Uhr: Spurs-Trainer von eigenen Fans verhöhnt

Tottenhams Trainer Ange Postecocglou hat vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt über das angespannte Verhältnis zu einem Teil der Anhängerschaft gesprochen. "Es gibt wohl ein generelles Gefühl in der Öffentlichkeit, dass ich entlassen werde, selbst wenn wir die Europa League gewinnen würden. Man darf sich auf diese Negativität nicht einlassen. Wenn du das als einzige Motivation ansiehst, es den Leuten zu beweisen, wirst du nicht gewinnen", so der Coach in der Pressekonferenz. Im Auswärtsspiel bei Chelsea vor Wochenfrist hatten die eigenen Fans nach einer Auswechslung in Richung Postecoglou gesungen: "Du weißt nicht, was du tust." Nachdem der eingewechselte Spieler einen vermeintlichen Treffer erzielt hatte, drehte sich der Trainer mit Händen an den Ohren in Richtung der Tribüne.

10.04.25, 07:11 Uhr: Skhiri: Brauchen eine brutale Leistung

Ellyes Skhiri hat sich auf der Pressekonferenz zum Spiel bei Tottenham (Donnerstag, 21 Uhr) geäußert: "Das ist ein sehr guter Gegner, wir brauchen eine brutale Leistung. Dann ist alles möglich", fasste Skhiri zusammen. Entscheidend wird zudem sein, dass die Eintracht den Rückschlag von Bremen aus den Klamotten schüttelt. Mit einer Leistung wie im Rückspiel gegen Ajax Amsterdam, in Bochum oder gegen den VfB Stuttgart ist auch in diesem Viertelfinale alles drin. Tottenham hat nach wie vor allerdings auch das Potenzial, schon im Hinspiel alles klarzumachen. "Tottenham hat einen Deluxe-Kader", so Toppmöller. Hier geht es zum kompletten Bericht aus London:

09.04.25, 21:00 Uhr: Toppmöller setzt auf "richtigen Fokus"

Eintracht Frankfurt will im Europa-League-Spiel bei Tottenham Hotspur am Donnerstag (21 Uhr) die richtige Mischung finden. "Ich glaube, dass wir den richtigen Fokus haben, uns aber auch extrem auf dieses Spiel freuen sollten", gab Trainer Dino Toppmöller in der Pressekonferenz am Mittwoch die Richtung vor. "Wir brauchen im Kollektiv ein absolutes Topspiel." Die 0:2-Niederlage vom Wochenende in der Bundesliga wirkt dabei noch nach. "Uns ärgert so ein Spiel wie gegen Bremen maßlos, weil wir einfach alle nicht auf Level waren", so Toppmöller.

09.04.25, 20:29 Uhr: Toppmöller setzt auf Underdog-Mentalität

Eintracht-Trainer Dino Toppmöller erwartet beim Aufeinandertreffen mit Tottenham Hotspur im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals am Donnerstag (21 Uhr) ein "packendes Duell". "Wir wollen zeigen, dass wir Tottenham die Stirn bieten können. Mit der Mentalität des Underdogs wollen wir weiterkommen", sagte Toppmöller auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Auch Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri zeigte sich sehr motiviert: "Wir haben einfach Bock auf dieses Spiel. Wir brauchen eine brutale Leistung, denn Tottenham ist ein sehr guter Gegner."

09.04.25, 19:18 Uhr: Spurs-Coach lobt "Mischung" im Eintracht-Team

Ange Postecoglou, Trainer der Tottenham Hotspur, erwartet ein "schwieriges Spiel" gegen Eintracht Frankfurt. "Frankfurt ist eine gute Mannschaft, die in der Bundesliga gut dasteht", sagte er auf der Pressekonferenz am Mittwoch. "Sie haben eine Mischung aus einigen spannenden jungen Spielern, aber auch einiges an Erfahrung. Das wird eine gute Herausforderung für uns." Postecoglou kann am Donnerstag (21 Uhr) wieder auf Stürmer Richarlison zurückgreifen. Dagegen fallen die verletzten Dejan Kulusevski, Kevin Danso und Radu Dragusin aus.

09.04.25, 14:07 Uhr: Knauff verpasst Abschlusstraining

Ansgar Knauff hat das Abschlusstraining vor dem Europa-League-Spiel bei den Tottenham Hotspur verpasst. Der Rechtsaußen, den eine Knieverletzung plagt, befinde sich im Aufbautraining, teilte die Eintracht mit. Knauff steht nicht im Kader für die Partie in London. Mit dabei im Training war dagegen Elye Wahi. Der französische Stürmer, der zuletzt ebenfalls an einer Knieblessur litt, wird ebenso wie der nach einer Erkältung wieder fitte Can Uzun im Flieger nach London sitzen und zum Kader gehören. Nur individuell trainierten Torwart Kevin Trapp und Junior Dina Ebimbe, die ohnehin nicht gemeldet sind für den Europacup.

09.04.25, 12:19 Uhr: Hardung: Alle sind wachgerüttelt

Im Viertelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21 Uhr/live im hr-iNFO-Audiostream) bei Tottenham Hotspur will die Eintracht ihr Europapokal-Gesicht zeigen. "Dort zu spielen ist unglaublich, das hat man nicht jede Woche", schwärmte zum Beispiel der Frankfurter Linksverteidiger Nathaniel Brown: "Wir haben richtig Bock auf das Spiel. Da braucht es keine Extra-Motivation." Angesichts der schwachen Bundesliga-Vorstellung in Bremen (0:2) versprach SGE-Sportdirektor Timmo Hardung: "Die Mannschaft ist wachgerüttelt."

09.04.25, 07:39 Uhr: Collins über seinen Königsklassen-Traum

Vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham hat sich Eintracht-Verteidiger Nnamdi Collins bei RTL zu den Zielen geäußert. Das Finale sei nicht mehr allzu weit weg, so Collins, es ist also "unfassbar Großes möglich". Überhaupt wollen er und die Mannschaft hoch hinaus. "Es ist ein Traum von jedem Jungen, irgendwann in der Champions League zu spielen, die Hymne zu hören", erklärte der 21-Jährige und brachte schließlich auch noch seine Vorliebe für den Fußball in England zum Ausdruck: "Es ist auch ein Traum, eines Tages in der Premier League zu spielen." Er möge den "intensiven Fußball" auf der Insel.

09.04.25, 07:12 Uhr: Das ist der Eintracht-Gegner

Noch älter als die Eintracht und sehr titelhungrig: Die Tottenham Hotspur blicken auf eine erfolgreiche Historie zurück - in der Aktualität läuft es dagegen gar nicht. Das ist der SGE-Gegner in der Europa League:

08.04.25, 17:23 Uhr: Glasner: Mit Tottenham auf Augenhöhe

Der ehemalige Eintracht-Trainer Oliver Glasner erwartet gegen die Tottenham Hotspur "ein Spiel auf Augenhöhe". Dies verriet er der Bild. Tottenham habe zwar eine gute Mannschaft, so der Coach von Premier-League-Club Crystal Palace, "aber viele Spieler sind nicht in Top-Verfassung". Da der Spielstil der Spurs auf Ballbesitz ausgelegt sei, so Glasner, "bieten sich Räume für Konter. Das kann die Eintracht ausnutzen, weil das gerade ihre Stärke ist".

08.04.25, 16:24 Uhr: Knauff wieder im Training

Zuletzt beim 0:2 in Bremen hatte ihn die Eintracht schmerzlich vermisst, den am Knie verletzten Ansgar Knauff. Für das Europa-League-Hinspiel in London bei den Tottenham Hotspur ist der Rechtsaußen - wie berichtet - aber offenbar ein Thema. An diesem Dienstag soll Knauff wieder auf dem Trainingsplatz gestanden haben, wie die Bild schreibt. Er habe demnach Teile des Mannschaftstrainings absolviert. Mittelfeldspieler Mo Dahoud habe dagegen erkältet gefehlt. Die Eintracht selbst äußert sich zu Personalfragen erst am Mittwoch.

08.04.25, 14:49 Uhr: Tottenham-Experte über den Eintracht-Gegner

In der Premier League liegt Tottenham nur auf Rang 14, Trainer Ange Postecoglou steht mächtig in der Kritik. Auf den Londonern lastet vor dem Europa-League-Viertelfinale gegen die Eintracht ein riesiger Druck. Über die aktuelle Situation, das hochmoderne Stadion und den Sparkurs der Besitzer spricht der in London lebende Autor Paolo Hewitt.

