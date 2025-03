Die Stimmen zum Eintracht-Viertelfinaleinzug gegen Ajax Die Stimmen zum Eintracht-Viertelfinaleinzug gegen Ajax: "Wir wissen, was wir können" Stand: 13.03.2025 21:47 Uhr

Nach einer Gala-Vorstellung gegen Ajax Amsterdam steht Eintracht Frankfurt im Viertelfinale der Europa League. Entsprechend gut ist die Laune bei Spielern und Verantwortlichen. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat mit einem Gala-Auftritt gegen Ajax Amsterdam das Viertelfinale in der Europa League klargemacht. Die Hessen gewannen am Donnerstagabend mit 4:1, die Tore für die Eintracht erzielten Jean-Matteo Bahoya (7.), Mario Götze (25./82.) und Hugo Ekitiké (67.), für Ajax traf Kenneth Taylor (78.).

Markus Krösche: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Ajax hatte durch die vielen Wechsel nicht so den Rhythmus, das hat man gesehen. Aber wir haben es gut gemacht, die Tore gemacht und sind verdient ins Viertelfinale eingezogen. Ob wir ein Europa-League-Gesicht haben, weiß ich nicht. Aber wir haben eine gewisse Qualität und sind in der Lage, solche Spiele abzurufen. Aber natürlich gibt es viele Dinge, die wie verbessern können und wir haben Schwankungen drin, die wir abstellen wollen. Unser Ziel war, heute souverän zu gewinnen, um auch Selbstvertrauen zu tanken für die Wochen vor uns."

Jean-Matteo Bahoya: "Wir haben keine Zweifel zugelassen. Wir haben weiter an uns geglaubt, die Köpfe zusammengesteckt und eine gute Leistung auf den Platz gebracht. Wir wissen, was wir können und sehen es täglich auf dem Platz. In den ersten Monaten konnte ich noch nicht so zeigen, was ich kann. Aber das ist Teil meiner Entwicklung und ich glaube, dass sie jetzt so weitergeht. Ich habe mich in allen Bereichen verbessert. Was ich heute auf den Platz gebracht habe, war in großen Teilen schon das, was ich von mir erwarte."

Dino Toppmöller: "Es war das perfekte Spiel und die perfekte Antwort auf Sonntag. Die Jungs haben es super umgesetzt. Wir wollten eine frühe Entscheidung und nicht in den Modus kommen, irgendwas zu verwalten. Wir wollten unseren Vorsprung in der ersten Halbzeit ausbauen und den Gegner hoch unter Druck setzen. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient. Wir waren in beiden Spielen die bessere Mannschaft. 6:2 gegen den wahrscheinlichen Meister aus Holland kann sich sehen lassen."

Robin Koch (bei RTL): "Von der Einstellung und auch vom Spielerischen war es genau das, was wir uns vorgenommen haben. Mit der Atmosphäre im Rücken war es ein überragendes Spiel. Die ganze Mannschaft hat heute vieles richtig gemacht."

Francesco Farioli (Trainer Ajax Amsterdam): "Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir die weiße Flagge gehisst haben. Ich bin nicht mit dem falschen Fuß aufgestanden, wir haben diese Entscheidung mit der Aufstellung getroffen, das ist Teil meines Jobs. Wir müssen jetzt bereit sein für das wichtige Spiel am Wochenende."