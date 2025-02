Topspiel am Bornheimer Hang Die Mission des FSV Frankfurt: Aufstiegskampf pur im letzten Saisondrittel Stand: 27.02.2025 13:47 Uhr

Am Samstag steht am Bornheimer Hang das absolute Top-Spiel in der Regionalliga Südwest an: Der Tabellenzweite FSV Frankfurt empfängt den Tabellenführer Hoffenheim II. Mit einem Sieg wollen die Hessen den Kampf an der Spitze richtig heiß machen.

Mit Fußball-Zweitvertretungen ist es in der Regionalliga so eine Sache. Oft ist ihre Leistungs-Stärke schwer einzuschätzen, spielen sie wie beispielsweise Eintracht Frankfurt II erst eine hervorragende Saison, um dann, eine Spielzeit später, im Tabellenkeller herumzukrebsen. Oft sind aber auch ihre Ambitionen nicht wirklich klar. Aufstieg, ja, nein, vielleicht? Alles manchmal nicht so einfach. Nicht so bei der TSG Hoffenheim II in dieser Spielzeit. Da ist alles klar. Und das ist das Problem gleich mehrerer Vereine.

Denn die Kraichgauer wollen hoch in die 3. Liga - zum Leidwesen unter anderem des FSV Frankfurt. Der Tabellenzweite aus Bornheim liegt aktuell vier Punkte hinter dem Spitzenreiter und will diesen Abstand zum Startschuss in das letzte Saisondrittel am Samstag (14 Uhr) vor heimischem Publikum auf lediglich einen Zähler verringern. Volle Attacke auf den Liga-Krösus!

"Es ist eine große Vorfreude da"

"Wir haben große Lust auf das Spiel und gehen voll auf die drei Punkte", berichtete Torjäger Cas Peters in der Trainingswoche vor dem absoluten Spitzenspiel am hr-Mikrofon. Und sein Trainer Tim Görner ergänzte: "Es wird auf uns ankommen. Wir haben uns die Situation erarbeitet und haben einen guten Spirit. Es ist eine große Vorfreude da."

Aber auch Görner weiß, dass die Kraichgauer Zweitvertretung in dieser Saison eine harte Nuss ist. Am vergangenen Wochenende probierte es bereits Kickers Offenbach bei der TSG, konnte aber trotz zahlreicher mitgereister Fans beim 1:1 nur gerade so eine Niederlage abwenden. Die Hoffenheimer wollen es wissen in dieser Saison. "Die TSG hat die Ambition hochzugehen, wenn sie es sportlich schafft. Das ist definitiv der Fall", betonte Görner.

FSV will ran an Hoffenheim

So bleibt den Verfolgern um den FSV und Offenbach nur der offene sportliche Wettbewerb. Bei einem Heimsieg der Frankfurter wäre alles an der Spitze wieder offen, bei einer Niederlage drohen die Kraichgauer davon zu eilen. Für Bornheimer Aufstiegskampf pur müssen am Samstag aus FSV-Sicht daher unbedingt drei Punkte her.

Denn auch die Frankfurter verstecken ihre Ziele keineswegs. "Wenn du oben mitspielst, willst du natürlich in die dritte Liga", betonte Peters. Eine Aussage, die ganz nach Aufstiegs-Kampf klingt.