Willingen Deutsche Skispringer mit Vorfreude auf Heim-Weltcup in Willingen Stand: 02.02.2024 11:43 Uhr

40.000 Fans und Skisprung-Party-Stimmung in Nordhessen: Ab Freitag findet in Willingen der Weltcup der Männer und Frauen statt. Die Vorfreude bei den Athleten und Athletinnen rund um Lokalmatador Stephan Leyhe ist groß.

Andreas Wellinger schielt auf das Podest - und auch die anderen deutschen Skisprung-Asse haben sich für die heimische Weltcup-Party in Willingen einiges vorgenommen. "Ich durfte in Willingen schon gewinnen und weite Flüge zeigen. Das werde ich mir auch für dieses Wochenende wieder vornehmen", sagte Wellinger vor den Einzel-Wettbewerben der Frauen und Männer am Samstag und Sonntag auf der Mühlenkopfschanze.

Der 28 Jahre alte Bayer konnte 2017 in Hessen triumphieren und reist nach seinen zwei Medaillen bei der Skiflug-WM (Silber im Einzel, Bronze im Team) mit großem Selbstvertrauen an. Auch bei seinen Teamkollegen ist die Vorfreude groß. "Ich freue mich sehr auf den Heim-Weltcup in Willingen. Das ist eine große Großschanze und da wir vom Skifliegen kommen, passt das jetzt ganz gut", sagte Karl Geiger.

Leyhe hofft auf Wiederholung von 2020

Lokalmatador Stephan Leyhe, der 2020 auf seiner Heimschanze seinen ersten und einzigen Einzel-Weltcupsieg feierte, freut sich besonders auf das Springen: "Endlich ist es so weit und es geht nach Willingen zu meinem Heim-Weltcup. Ich freue mich auf die ganzen Fans und ein gutes Wochenende." Die Veranstalter erwarten zum Weltcup über 40.000 Fans an der größten Großschanze der Welt.

Im Vergleich zur Skiflug-WM nimmt Bundestrainer Stefan Horngacher eine Änderung in seiner sechsköpfigen Mannschaft vor. Neben Geiger, Wellinger, Leyhe, Pius Paschke und Philipp Raimund ist Felix Hoffmann neu im Team. "Nach zwei Medaillen bei der Skiflug-WM gehen wir hoch motiviert nach Willingen", sagte Horngacher vor der Abreise. "Die Schanze gehört zu den Schönsten, die es gibt."

Frauen-Team mit großer Vorfreude

Auch die Skispringerinnen gehen mit einer Änderung an den Start. Trainer Thomas Juffinger verzichtet auf Anna Rupprecht. Im deutschen Aufgebot stehen Katharina Schmid, Selina Freitag, Juliane Seyfarth und Luisa Görlich.

"Ich freue mich riesig auf Willingen. Endlich wieder eine richtig große und schöne Schanze", sagte Schmid, die im vergangenen Jahr in Willingen gewinnen konnte. "Das war letztes Jahr einfach grandios für uns. Ich glaube, wir hatten im Damenskispringen noch nie so viele Zuschauer wie in Willingen."