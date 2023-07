Deutsche Meisterschaften Deutsche Meisterschaften: Wieder Gold für Elendt, Matzerath und Borutta Stand: 08.07.2023 20:29 Uhr

Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften: Am Samstag konnten sich die hessischen Athletinnen und Athleten über Goldmedaillen im Schwimmen und beim Hammerwurf freuen.

Lucas Matzerath und Anna Elendt haben auch am zweiten Tag der Deutschen Meisterschaften in Berlin Titel gefeiert. Der Frankfurter Matzerath setzte sich in 2:11,35 Minuten vor seinem Vereinskollegen Marco Koch (2:12,53) über 200 Meter Brust durch. Am Vortag hatte er über 100 m triumphiert.

Anna Elendt, auch sie von der SG Frankfurt, gewann über 50 Meter in 30,58 Sekunden. Am Freitag hatte sie in der Disziplin über 100 Meter Gold geholt. Dennoch übte sie Selbstkritik: "Dieses Mal hat der Anschlag nicht ganz geklappt, da war es ein bisschen langsamer." In zwei Wochen beginnt die WM in Japan. "Ich sehe es als Trial Run und konnte etwas testen", sagte sie.

Borutta triumphiert

Auch ein weiterer Titel ging nach Frankfurt: Am Samstagmittag holte sich Samantha Borutta (Eintracht Frankfurt) bei der Leichtathletik-DM in Kassel im Hammerwurf ihren dritten Titel nacheinander. Die Tagesbestweite der 22-Jährigen lag bei 68,12m. Trotz des Sieges war Borutta selbstkritisch, weil die Hammerwerferin ihr selbstgesetztes Weitenziels von 70 Metern nicht erreichte: "Bei den weitesten Würfen saß die Technik nicht so, das nehme ich mir fürs nächste Mal vor, dass die besser sitzt", erklärte Borutta nach ihrem Sieg.

Am Freitag hatte der 19 Jahre alte Pascal Brendel aus Wetzlar bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Düsseldorf erstmals den Titel im Mehrkampf geholt. Der EM-Achte siegte mit 80,031 Punkten und ist damit Nachfolger von Lukas Dauser (Unterhaching), der wegen der Folgen einer Schulterverletzung auf einen Start verzichtet hatte.