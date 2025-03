DEL2 Pre-Playoffs DEL2 Pre-Playoffs: EC Bad Nauheim scheitert an Weiden Stand: 09.03.2025 20:53 Uhr

Der Traum von den Playoffs ist für den EC Bad Nauheim ausgeträumt. Die Hessen verloren Spiel drei der Pre-Playoffs gegen die Weiden Blue Devils.

Der EC Bad Nauheim ist in den Pre-Playoffs der DEL2 ausgeschieden. Die Roten Teufel verloren am Sonntagabend Spiel drei bei den Weiden Blue Devils mit 2:3. Die Weidener stellten die Weichen mit drei Toren schnell auf Sieg, die Treffer von Julian Lautenschlager und Jordan Hickmott kamen für die Hessen jedoch zu spät.

Der EC Bad Nauheim hatte das erste Spiel in Weiden mit 5:6 in der Overtime verloren, Spiel zwei vor heimischer Kulisse mit 3:2 in der Overtime gewonnen. Durch die Niederlage in Spiel drei ist nun auch das Hessenderby im Playoff-Viertelfinale geplatzt. Mit einem Sieg wären die Roten Teufel auf die Kassel Huskies getroffen.