Aufstiegsträume in Nordhessen DEL2: Kassel Huskies gehen mit "brutal viel Bock" in die Playoffs Stand: 11.03.2025 15:33 Uhr

Die Kassel Huskies träumen auch in diesem Jahr von der Rückkehr in die Eishockey-Erstklassigkeit. Im Playoffs-Viertelfinale sind die Schlittenhunde gegen Freiburg die großen Favoriten.

Der Aufstiegstraum der Kassel Huskies ist inzwischen eine Konstante in der zweiten deutschen Eishockeyliga. Immer, wenn es in die Crunchtime der Saison geht, mischen die Nordhessen vorne mit - zum Sprung in die DEL hat das allerdings noch nicht gereicht. Das soll sich in diesem Jahr endlich ändern.

Detsch: "Wir sind der Favorit"

Erste Voraussetzung dafür: der Gewinn der Viertelfinal-Serie gegen Freiburg. Denn: "Der Traum ist immer da, aber dennoch muss man erst einmal die Spiele spielen", sagte Huskies-Spieler Hans Detsch im Gespräch mit dem hr-sport. "Wir haben jetzt ein Viertelfinale zu spielen und dann gehen wir von Serie zu Serie." Gespielt wird im Best-of-seven-Modus, die erste Partie steigt am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Kassel.

"Ich sehe unsere Chancen sehr gut. Wir hatten während der Saison gute Spiele gegen Freiburg", so Detsch. Allerdings verloren die Schlittenhunde auch zwei ihrer vier Aufeinandertreffen mit Freiburg. In der Abschlusstabelle der Hauptrunde lagen die beiden Team trotzdem weit auseinander - die Huskies auf Platz eins, Freiburg auf dem neunten Platz. Die Teilnahme am Viertelfinale hatten sich die Breisgauer durch zwei Siege in den Pre-Playoffs gegen die Lausitzer Füchse erkämpft. "Wir sind der Favorit in dieser Serie und damit können wir auch gut umgehen", sagte Detsch.

Hoffen auf das Happy End

Gedanken an die misslungenen Aufstiegsversuche der vergangenen Spielzeiten will man in Kassel gar nicht erst aufkommen lassen. "Wenn wir es besser machen als letztes Jahr, haben wir gute Aussichten", betonte Detsch kurz und knapp. 2024 unterlagen die Huskies, damals ebenfalls Hauptrundenmeister, im Finale Regensburg und der Aufstiegstraum platzte einmal mehr.

"Wir haben brutal viel Bock auf die Playoffs", sagte Detsch, der diese Zeit als "die beste Phase einer Saison" bezeichnet. Nach 52 Hauptrundenspielen geht es endlich um etwas. Und dieses Mal soll es für die Kassel Huskies endlich auch ein Happy End geben.