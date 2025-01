David Wolf kommt als nächste Verstärkung DEL2: Kassel Huskies beschleunigen den Aufstiegs-Schlitten Stand: 14.01.2025 07:06 Uhr

In der zweiten Eishockey-Liga steckt Kassel in einem spannenden Aufstiegs-Rennen. Um am Ende die Nase vorne zu haben, spannt Sportdirektor Daniel Kreutzer noch einen neuen Husky vor den Schlitten.

Von Simon Schäfer

Der Husky gilt als energiegeladene Hunderasse, auch deswegen wird er oft als Schlittenhund eingesetzt. Im Rudel können die Tiere Gespanne bis auf eine Spitzengeschwindigkeit von 40 km/h beschleunigen. "Es wäre schlecht, wenn wir jetzt schon Höchstgeschwindigkeit hätten, weil wir voll darauf hinarbeiten, dass wir am Ende diese Geschwindigkeit haben - bei uns ist alles auf die Play-offs fokussiert", sagte Kassels Sportdirektor Daniel Kreutzer am Montag im Gespräch mit dem hr-sport.

Sein Team befindet sich in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga, der DEL2, mitten im Rennen um den Aufstieg. Nur die Dresdner Eislöwen haben in der laufenden Hauptrunde bislang mehr Punkte gesammelt als die Nordhessen. Damit in der Eishockey-begeisterten Region Ende April bestenfalls der Aufstieg in die DEL gefeiert werden kann, haben die Kasseler sich am Sonntag noch mal verstärkt und Flügelstürmer David Wolf unter Vertrag genommen.

Wolf unter Huskies? Das passt gut!

Ein Wolf in einem Rudel von Huskies? "Das passt sehr gut", ist Kreutzer überzeugt und bezeichnete den Stürmer als einen "Unterschiedsspieler" - aus gutem Grund: "Ich glaube, dass er durch seine physische Stärke und seinen Einsatz seinen Stempel in der zweiten Liga aufdrücken kann. Wenn er da anknüpft, wo er letztes Jahr aufgehört hat, werden wir sehr viel Spaß haben."

Wolf war zuletzt vereinslos, spielte zuvor bei Adler Mannheim in der ersten Liga. In seiner Karriere kommt der Stürmer auf über 700 Spiele in der DEL. Darüber hinaus wurde der gebürtige Düsseldorfer mit den Hannover Scorpions zwei Mal Deutscher Meister und holte mit der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2018 die Silbermedaille. Keine Frage: Der 38-Jährige bringt neben einer großen Physis einen noch größeren Erfahrungsschatz mit nach Nordhessen.

Daniel Wolf (vorne) zuletzt im Trikot der Adler Mannheim.

Gleich mehrere Teams kämpfen um den Aufstieg

Diesen Unterschiedsspieler können die Huskies gut gebrauchen, denn das Rennen wird zum spannenden Vierkampf. Neben Dresden sind auch Krefeld und Rosenheim auf Wagenlänge dran. Alle vier Klubs wollen und können aufsteigen.

Fünf Klubs wollen in die DEL aufsteigen Neben den Kassel Huskies haben vier weitere Zweitligisten ihre Bewerbungsunterlagen für möglichen Aufstieg in die DEL eingereicht: die Dresdner Eislöwen, die Starbulls Rosenheim, der EV Landshut und die Krefeld Pinguine. Wird ein anderer Klub aus der DEL2 Meister - so wie vergangene Saison die Eisbären aus Regensburg - steigt kein Team auf.

Kreutzer: Liga ist stärker geworden

"Die Liga ist in den letzten Jahren sehr stark geworden und es gibt mehrere Anwärter, die auch nach oben wollen", so Kreutzer. "Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, dass wir nicht mit Abstand Erster sind, sondern voll im Rennen der Top vier drin."

In diesem Punkt unterscheidet sich die aktuelle sportliche Situation der Nordhessen zu weiten Teilen der vergangenen Saison, bei der die Huskies zwar als Tabellenerster die Hauptrunde abgeschlossen hatten, am Ende aber doch nicht aufstiegen, weil sie sie in der Finalserie der Play-offs knapp den Eisbären aus Regensburg unterlagen.

Nach verpasstem Aufstieg nun der nächste Anlauf

Aus diesem Rückschlag zogen die Verantwortlichen des Klubs aber neue Kraft und legten finanziell noch einmal nach. Die jüngste Verpflichtung von Wolf unterstreicht: Kassel will unbedingt aufsteigen.

Zuvor hatten die Nordhessen Anfang Dezember mit Henri Kanninen einen weiteren starken Spieler unter Vertrag genommen. Der finnische Stürmer kam vom Hessen-Rivalen aus Bad Nauheim.

Läuft alles nach Plan werden Kanninen und Wolf ihren Teil dazu beitragen, dass der Kasseler Schlitten in Richtung Saisonende und -ziel weiter an Geschwindigkeit zunimmt. Gelingt das, könnte im April womöglich der Aufstieg in die DEL gefeiert werden. Sportdirektor Kreutzer dazu mit einem Grinsen: "Das wäre natürlich das Schönste."