DEL2 DEL2: Huskies sammeln Selbstvertrauen vor Hessenderby Stand: 02.10.2024 21:55 Uhr

Die Kassel Huskies stimmen sich in der DEL2 mit einem Sieg auf das Hessenderby gegen Bad Nauheim an, die Roten Teufel dagegen müssen eine knappe Niederlage verkraften.

Unterschiedliche Derby-Vorbereitung in der zweiten Eishockey-Liga: Während die Kassel Huskies am Mittwochabend ihr Heimspiel gegen Ravensburg mit 5:3 (2:2, 1:0, 2:1) für sich entschieden haben, verlor der EC Bad Nauheim zeitgleich in eigener Halle mit 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) gegen die Selber Wölfe. Am Freitagabend (19.30 Uhr) steht das erste Hessenduell dieser noch jungen Saison bevor. Bad Nauheim erwartet dann die Huskies.

Durch die Tore von Tristan Keck und Dominic Turgeon innerhalb der ersten vier Minuten war Kassel im Topspiel gegen die Towerstars früh auf der Siegerstraße, die Gäste konnten jedoch noch vor der ersten Pausensirene ausgleichen. Jake Weidner und Keck stellten mit ihren Toren den alten Abstand wieder her, ehe die Hausherren noch einmal herankamen. Kecks dritter Treffer des Tages machte den Deckel drauf. Für Bad Nauheim trafen Pascal Steck und Jordan Hickmott.