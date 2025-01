DEL DEL: Löwen Frankfurt feiern Kantersieg in Wolfsburg Stand: 28.01.2025 21:49 Uhr

In Wolfsburg spielen sich die Löwen Frankfurt in einen Rausch. Der hessische Eishockey-Erstligist führt schon nach dem zweiten Drittel quasi uneinholbar.

Am Ende des zweiten Drittels wurde es ruhig in der Wolfsburger Eis-Arena, die heimischen Eishockey-Fans der Grizzlys stellten die Unterstützung komplett ein. Der Grund: Zu übermächtig waren die Gäste an diesem Abend, die Löwen aus Frankfurt, die nach 40 Minuten in einer mehr als einseitigen DEL-Partie bereits mit 7:0 führten und sich auch am Ende locker-leicht mit 7:1 (2:0, 5:0, 0:1) durchsetzten.

In einem noch einigermaßen ausgeglichenen Eröffnungsdrittel trafen Chris Wilkie und Dennis Lobach in eigener Unterzahl für die Frankfurter. Im zweiten Abschnitt drehten die Löwen dann erst richtig auf. Dominik Bokk, Cameron Brace, Andy Welinski, Julian Napravnik und Carter Rowney netzten ein, so dass die finalen 20 Minuten zu einem besseren Trainingsspielchen wurden. Die etwa 20 mitgereisten Löwen-Fans feierten ihr Team nach allen Regeln der Kunst ab.

Dabei liegt bei den Hessen zurzeit durchaus auch etwas im Argen. Der Club gab erst am Montag die Trennung vom bisherigen Sportdirektor Daniel Heinrizi nur wenige Monate nach dessen Amtsantritt bekannt. Bis ein neuer Sportdirektor gefunden ist, übernimmt Geschäftsführer Stefan Krämer kommissarisch die Aufgaben.