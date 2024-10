Niederlagen für Tabellenführer und Schlusslicht DEL: Löwen Frankfurt beenden Negativlauf mit Sieg bei Adler Mannheim Stand: 27.10.2024 21:53 Uhr

Emotional erlebten die hessischen Eishockey-Klubs am Sonntag große Kontraste. Während die Löwen Frankfurt in der DEL einen lange ersehnten Erfolg feiern, verlieren in der zweiten Liga sowohl Kassel als auch Bad Nauheim.

Am Freitag kassierten die Löwen Frankfurt noch eine bittere Heimniederlage gegen Straubing – die fünfte in Serie. Am Sonntagabend brachen die Hessen aber den Bann: Cameron Brace und Carter Rowney erzielten die Tore zu einem 2:0-Sieg bei Adler Mannheim.

In Liga zwei kassierte Spitzenreiter Kassel Huskies einen überraschenden Rückschlag. Beim EHC Freiburg setze es eine 1:4-Niederlage. Auf ein Erfolgserlebnis wartet der EC Bad Nauheim nun schon seit neun Spielen. Auch im Kellerduell bei den Blue Devils Weiden wollte der Knoten noch nicht platzen. Obwohl das Tabellenschlusslicht dreimal einen Rückstand ausgleichen konnte, stand am Ende eine 3:5-Niederlage und weiterhin der letzte Tabellenplatz.