News im Ticker Deadline Day : Der Transfer-Ticker zum Nachlesen Stand: 03.02.2025 21:47 Uhr

Viele Gerüchte, viel wirre Ideen und wenige Transfers. Das war der Deadline-Day-Ticker 2025. Hier gibt es den Tag aus der Sicht von Stephan Reich zum Nachlesen.

03.02.25, 21:47 Uhr: Batshuayi-Transfer fix

Tja, und dann das! Da weilt man schon längst im Feierabend und nimmt sein wohlverdientes Milchbad, da buzzert dann doch noch mal das Handy: Eintracht Frankfurt verpflichtet Michy Batshuayi. Dafür spring ich natürlich gerne nochmal aus der Wanne und tickere die frohe Kunde in die endlose Weite des Internets. Ebendort werde ich den Tag jetzt auch mit ausgiebigem Batshuayi-Youtube-Scouting verbringen, und was soll ich sagen: Ich freu ich drauf. Gute Nacht.

03.02.25, 11:11 Uhr: Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Heute ist wieder der sogenannte Deadline-Day. Möchte der SV Darmstadt 98 noch neue Spieler im Winter verpflichten, musss das bis heute (20 Uhr) passieren. Über die neuesten Gerüchte berichtet unser Autor Stephan Reich an dieser Stelle in einem Extra-Ticker. Handfeste Entwicklungen bekommen Sie natürlich auch weiterhin im Lilien-Ticker serviert.

03.02.25, 20:03 Uhr: Transferfenster geschlossen!

Und zack, das war's. Transferfenster zu, nichts geht mehr. Zehn Stunden Transferticker, was ein Ritt. Meine Hände haben Spontan-Arthrose entwickelt. Ich hänge mittlerweile mit einer Körperhaltung über dem Laptop wie ein Shrimp überm Cocktailglas. Meine F5-Taste sagt "Aua" und "Hör auf!", wenn ich sie drücke. Und schlafe ich heute Nacht ein, werde ich unruhige Träume träumen, in denen ich an einer Tafel vor 58.000 Menschen im Waldstadion den Namen Batshuayi richtig schreiben muss. Der ja vielleicht doch unterschrieben hat, dessen Wechsel aber einfach noch nicht kommuniziert wurde? Ich weiß es nicht. Seit der Kolo-Nummer 2023 glaube ich an gar nix mehr. Trotzdem lasse ich den Laptop nochmal 30 Minuten an, falls es doch noch was zu vermelden gibt. Dann aber aus der Eistonne. In diesem Sinne: Schönen Abend und danke fürs Lesen.

03.02.25, 19:51 Uhr: Zehn Minuten noch

So, jetzt aber wirklich Enspurt, zehn Minuten noch. Jetzt alle nochmal schnell Pipi machen und dann schrotten wir gemeinsam unsere F5-Taste. Los geht's.

03.02.25, 19:42 Uhr: Umfrage: Bester Fast-Transfer

Fast vergessen, aber noch ist es ja nicht zu spät. Hier also die fortlaufende Umfrage, die ich in eigentlich jeden Transferticker seit Jahren einbaue. PS: Wer nicht mit Lincoln antwortet, hat das Eintracht-Forum nie geliebt.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

03.02.25, 19:26 Uhr: FUSSBALL 2000 Redline Day startet

Nochmal die Erinnerung: Der FUSSBALL 2000 Redline Day startet. Wenn es irgendjemand schafft, heute abend noch Patrick Helmes zu einer Vertragsunterschrift bei Eintracht Frankfurt zu bewegen, dann diese Jungs.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

03.02.25, 19:20 Uhr: Warum nicht Luka Jovic?

Bin ja absoluter Fußball-Romantiker und wie romantisch wäre es eigentlich, wenn die Eintracht kurz vor knapp noch Luka Jovic aus dem Hut zieht, den verlorenen Sohn, der in die große, weite Fußballwelt zog, um dort zu scheitern und der dann reumütig zurück in die Heimat kommt, wo er schließlich merkt, was er am bodenständigen Leben bei einem ehrbaren Bundesligaklub eigentlich hat, nette Menschen, offene Arme, gute Laune. Vielleicht verliebt er sich dann noch, es gibt ein paar witzige Szenen mit seinen Freunden von früher, dann muss er als Teil seiner Heldenreise eine kleine Krise meistern, aber als Happy End schießt er die Eintracht dramatisch zur Meisterschaft und, Moment, bin kurz offline, muss eine Drehbuchidee an Netflix pitchen.

03.02.25, 19:14 Uhr: 45 Minuten noch

Die Uhr tickt. Frage mich, was man jetzt noch regeln möchte, wenn man einen ganzen Monat Zeit dafür hatte. Andererseits habe ich in der Schule früher oft so lange prokrastiniert, dass ich mir den Wecker am Morgen von Klassenarbeiten eine Stunde früher stellte, um überhaupt noch mal in die Bücher zu gucken. Und am Ende habe ich mir eine Vier minus ermogelt und bin doch noch versetzt worden. Hoffe sehr, mein alter Mathelehrer liest diesen Ticker. Und wirft in Gedanken seinen Schlüsselbund nach mir.

03.02.25, 19:07 Uhr: Endspurt

So, eine Stunde noch, bald ist es vorbei. Dazu ein kleines Gedicht:

Herr Krösche: es ist Zeit. Das Transferfenster war sehr groß.

Leg deinen Schatten auf den Vertragsentwurf,

und auf den Fluren des Waldstadions laß den Doppelsturm los.



Befiehl den letzten Faxgeräten funktionabel zu sein;

gieb ihnen noch zwei Sicherheitskopien an die DFL,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süße in den Saisonendspurt



Wer jetzt keinen vollständigen Kader hat, baut sich keinen mehr.

Wer jetzt als Mittelstürmer allein ist, wird es lange bleiben,

wird pressen, anlaufen, in der 70. ausgewechselt werden

und wird in der Conference League nächste Saison hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

03.02.25, 18:48 Uhr: Eintracht hatte wohl Interesse an Silva

Wie mir ein Vögelchen zwitschert, hatte Eintracht Frankfurt wohl Interesse an einer Rückholaktion von André Silva. Der aber, wie wir wissen, an Bremen verliehen wurde, offenbar, weil RB Leipzig keinen direkten Konkurrenten um die Champions-League-Plätze abgeben wollte. Was ein anderes Vögelchen (mich) dazu veranlasst, ebenfalls etwas zu zwitschern: Tschilp, Nein zu RB, tschilp tschilp.

03.02.25, 18:29 Uhr: Kleine Zeitreise

Kinder, wie die Zeit vergeht. Gerade mal ins Forum von eintracht.de geguckt, der allerfrüheste noch abrufbare Thread in "Wunschkonzert & Gerüchteküche" datiert vom 4.12.2001 und geht der Frage nach, ob Chen Yang zu Everton wechselt. Jesses, 24 Jahre ist das jetzt her. All die Zeit, all die Eintracht-Stürmer, die ganzen Wochenenden, an denen man im Waldstadion oder anderswo stand und das anstehende Spiel immer das wichtigste war. Magath, Funkel, Skibbe. Fast Lincoln, fast Bendtner, fast Helmes. Bruchhagen, Bobic. Abstiege, Aufstiege, Pokalsieg, Europacup, dies, das, und jetzt sitzen wir hier und balgen uns um den Batshuayi, fast ein Vierteljahrhundert später, da wird mir ganz schwindlig. Chen Yang ist übrigens nicht zu Everton gegangen, sondern, was ich komplett nicht mehr auf dem Schirm hatte, zu St. Pauli. Aber das ist ja auch was.

03.02.25, 18:14 Uhr: Batshuayi doch zu Betis?

Tja, jetzt berichtet der türkische Journalist Ali Naci Kucuk, dass Batshuayi doch zu Betis Sevilla geht. wie ich mir aktuell Eintracht-Fans vor ihren Laptops vorstelle:

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

03.02.25, 18:06 Uhr: Ache doch nicht zu Como

Unterdessen lese ich, dass Ragnar Aches Wechsel von Lautern zu Como geplatzt ist. Bitter für ihn. Aber gut, in der Pfalz, der Lombardei Deutschlands, ist es ja auch schön.

03.02.25, 18:04 Uhr: Zwei Stunden noch

So, zwei Stunden noch. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass das Transferfenster eigentlich immer um 18 Uhr schloss und ich mich in den wohlverdienten Feierabend verdrücken konnte, um einen kalten Curry King aus der Schale zu trinken, alte Geh-aufs-Ganze!-Folgen im Internet zu gucken und mich dann in Embryonalhaltung auf dem Fußboden in den Schlaf zu weinen, was man eben so macht. Stattdessen muss ich noch zwei Stunden dranhängen und die Me-Time muss warten, weil auch ich ein Opfer der Willkür der Fußballverbände bin, die ihre Fristen lustig herumschieben, ohne auch nur eine Sekunde an arglose Transfertickerer zu denken. Ich will mich ja nicht beschweren. Aber Beileidsbekundungen, Geschenke und Fresskörbe nehme ich gerne postalisch entgegen.

03.02.25, 17:36 Uhr: Michy Batshuayi fehlt im Kader von Galatasaray

Die Ereignisse überschlagen sich: Michy Batshuayi fehlt im Kader von Galatasaray für das abendliche Spiel gegen Gaziantepspor. Ab jetzt ist alles möglich: Ein spektakulärer Superdeal. Ein in letzter Sekunde platzender Transfer. Streikende Faxgeräte. Explodierende Muskelfasern beim Medizincheck. Zerwürfnisse in der Führungsetage. Friede, Freude, Eierkuchen. Die Deutsche Meisterschaft. Ach, Fußball, du wunderbares Ding, mach einfach, überrasch und unterhalte mich.

03.02.25, 17:27 Uhr: Batshuayi-Saisonprognose

Übrigens: Die Anzahl an falschen Schreibweisen des Namens Michy Batshuayi in meinem Ticker deckt sich in etwa mit der Anzahl an Rückrundentoren, die ich von ihm erwarte (8 - 12)

03.02.25, 17:18 Uhr: Eintracht arbeitet an Batshuyai-Transfer

Kleiner Fun Fact zu Batshuayi: Der Mann hat eine Website, und zwar eine richtig schön oldschoolige. Eine Fußballerwebsite, das ist etwas, das ich zuletzt etwa 2008 gesehen habe. Damals bei Tobias Weis von Hoffenheim, der dann ja später auch bei der Eintracht kickte, und auf seiner Homepage unter dem Reiter "Bildergalerie" auf einem Foto in einem Sessel saß und die FAZ las. Nee, Kumpel, das glaub ich dir nicht, hab ich damals gedacht, und mir dämmerte, dass das Internet irgendwie auch eine schwierige Sache sein könnte. 18 Jahre später sitze ich hier und verdiene mein Geld im Internet. Was sagt das jetzt über mich aus? Oder über Weis? Oder Batshuayi? Oder gar über die FAZ?

03.02.25, 16:57 Uhr: Redline Day nicht verpassen

Übrigens, während ich hier noch die Zeit damit verbringe, die korrekte Schreibweise des Namens Batshuyai zu lernen, schonmal ein Hinweis: Auch heute ist wieder Redline Day. Ab 19.30 Uhr besprechen Basti, Marv, Phil und Christopher alle Transfers und Nicht-Transfers der Frankfurter Eintracht, je nach dem, wie es läuft, zerdeppern die Jungs dann live on air wütend ein Faxgerät oder liegen sich vor Freude weinend in den Armen. So oder so: Nicht verpassen! Ich würde ja auch kommen, aber nach zehn Stunden Deadline-Day-Ticker muss ich meinen Kopf anschließend drei Stunden in die Tiefkühltruhe halten. Sagt zumindest mein Arzt. Glaube ich. Vielleicht habe ich das aber auch halluziniert. Oh, die Wände schmelzen schon wieder.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

03.02.25, 16:13 Uhr: Meldin-Transfer fix

Jetzt offiziell: Darmstadt 98 verpflichtet Meldin Dreskovic. In einer perfekten Welt hätten sie diesen Transfer in die Wege geleitet, indem sie eine Kontaktanzeige geschaltet hätten: "Innenvertidiger gesucht, bitte meldin." Hahaha. Haha. Ha. Naja. Das war übrigens der letzte Meldin-Wortwitz heute, ich habe Sorge, dass sich, wenn ich noch einen dritten mache, Phil Hofmeister Beetlejuice-artig in meinem Arbeitszimmer materialisiert und mich durchkitzelt.

03.02.25, 16:03 Uhr: Batshuayi mit BVB-Vergangenheit

Kurz mal bei einem guten Kumpel, der BVB-Fans ist, nachgefragt, was von Batshuayi zu halten ist, schließlich hat der da vor ein paar Jahren mal leihweise gekickt. Antwort: "Oh Gott, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur, dass dieses Elend aufhört, ich halte das alles nicht mehr aus, der Kehl baut nur Mist und der Kader ist völlig falsch zusammengestellt, viel zu teuer, Hilfe, der Schmerz soll einfach aufhören, wo ist das alles nur schiefgegangen, was ist nur passiert, wir sind auf dem Weg ins Mittelmaß, nächstes Jahr steigen wir ab, oh Gott, Hilfe, Hilfehilfehilfehilfe *leises Wimmern am anderen Ende der Leitung*

03.02.25, 15:57 Uhr: Eintracht will Michy Batshuayi

So, liebe Leute, jetzt wird's also doch nochmal spannend. Denn: Die Eintracht will offenbar Michy Batshuayi ausleihen. Der kickt mittlerweile bei Galatasaray und ich erinnere mich, dass der ungefähr 2016 ein absoluter Wunschtransfer von mir war. Hätte ihn damals gern mit Nicklas Bendtner in einer Doppelspitze gesehen, dahinter Lincoln, der die Fäden zieht, auf der Ersatzbank scharrt Rafael Sobis mit den Hufen und irgendwo im VIP-Bereich steht Heribert Bruchhagen und legt zufrieden sein Kicker-Sonderheft zur Seite.

03.02.25, 15:40 Uhr: Tresoldi? Batsuyahi?

Da ist man am Deadline Day anderthalb Stunden in der Pause und kommt wieder und fühlt sich, als würde man an einem dieser Whack-a-Mole-Stände auf dem Rummel stehen, nur dass keine Maulwürfe aus den Löchern kommen, sondern irgendwelche neuen Namen von Stürmern, die die Eintracht angeblich holen will. Also, ich werfe eine Münze ein, greife zum Schläger und fasse zusammen: Tel war fast da, ist jetzt weg. Laut Sky hat sich die Eintracht nach Nicolo Tresoldi von Hannover 96 erkundigt. Der französische Journalist Loic Tenzi schreibt, man wolle Michy Batsuyahi ausleihen. Irgendwo fällt der Name Taiwo Awoniyi. So. Puh. Darauf erstmal eine Zuckerwatte und eine Runde Breakdancer.

03.02.25, 15:26 Uhr: Tel doch zu Tottenham

Klassischer Fall von "Kaum sag ich's": Mathys Tel wechselt wohl doch zu Tottenham, wie Sky gerade berichtet. Entweder hat Tel also seine Meinung zu Tottenham geändert. Oder ich habe magische Kräfte und es passiert immer das Gegenteil dessen, was ich schreibe. Probieren wir es mal aus: Eintracht Frankfurt wird in den nächsten fünf Stunden auf keinen Fall Victor Oshimen als Neuzugang präsentieren. So, und nun zurücklehnen und warten.

03.02.25, 15:09 Uhr: Eintracht und Bayern waren wohl wegen Tel einig

Erstmal einen Überblick verschaffen. Wie ich lese, waren sich die Eintracht und die Bayern vor ein paar Wochen wegen einer Leihe von Mathys Tel einig. Der dann aber nicht wollte. Zu Tottenham wollte er ja auch nicht, und zu Manchester United auch nicht. Stellt sich die Frage, was er denn dann überhaupt will, bei den Bayern auf der Bank sitzen will er ja auch nicht. Erinnert mich ein wenig an meine Tochter, wenn sie schlecht geschlafen hat und mies drauf ist. Willst du auf den Spielplatz? Nein. Willst du drinbleiben und puzzeln? Nein. Willst du einen Keks? Nein. Willst du ein Glas Milch? Nein. Willst du ein Buch lesen? Nein. Willst du ein Hörspiel hören? Nein. Was willst du denn dann? Ein Einhorn! Ja, gut, äh.

03.02.25, 15:03 Uhr: Weiter geht's

So, liebe Leute, weiter geht's. Bitte einmal die Gerüchteküche durchlüften, das Transferfenster auf kipp und das Faxgerät ölen. Fünf Stunden haben wir schließlich noch, da müssen wir jetzt gemeinsam durch.

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier