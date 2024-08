Weiterer Stürmer Darmstadt 98 verpflichtet Schweden Isac Lidberg Stand: 16.08.2024 10:33 Uhr

Der nächste Zugang für die Lilien-Offensive ist da. Nachdem am Donnerstagabend der Transfer von Killian Corredor vollzogen wurde, gab der Zweitligist am Freitag die Verpflichtung des Schweden Isac Lidberg bekannt.

Der 25 Jahre alte Stürmer kommt vom niederländischen Erstligisten FC Utrecht ans Böllenfalltor, über die Vertragsdauer machte der Verein keine Angaben. In der vergangenen Spielzeit verbuchte Lidberg in 20 Partien vier Tore und drei Assists.

Vielversprechende Physis

"In Isac erhalten wir einen vielversprechenden zentralen Angreifer, der uns mit seinem Profil und seinen Qualitäten weiterhelfen wird. Mit seinem großen Willen und der Fähigkeit, sich in der Luft und am Boden zu behaupten, passt er nicht nur zu unserem Klub, sondern insgesamt in die physische 2. Liga", sagt Sportdirektor Paul Fernie.

Lidberg machte seine ersten Schritte im Profifußball bei Hammarby IF, wechselte nach verschiedenen Engagements in Schweden und Norwegen 2021 zu den Go Ahead Eagles in die Niederlande und im vergangenen Sommer nach Utrecht. In insgesamt 85 Einsätzen in der niederländischen Eredivisie gelangen ihm 15 Tore und 10 Vorlagen.

Lieberknecht erkennt Entwicklungspotenzial

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hofft, dass sich Lidberg in Darmstadt noch weiterentwickeln kann: "Isac bringt Durchschlagskraft und Durchsetzungsfähigkeit mit, auch von seiner Robustheit und Dynamik werden wir profitieren können. Er befindet sich in einem guten fußballerischen Alter, kann aber noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen."

Lidberg ist bereits der zehnte Zugang für den SVD in der aktuellen Transferperiode. Erst am Donnerstagabend hatte der Klub die Verpflicht von Killian Corredor bekanntgegeben.