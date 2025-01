Darmstadt 98 im Trainingslager Darmstadt 98: Kommunikator Kohfeldt tüftelt an den Lilien-Details Stand: 08.01.2025 17:35 Uhr

Im Trainingslager in El Saler geht der SV Darmstadt 98 ins Detail. Trainer Florian Kohfeldt hat die Basics schon gelegt, nun ist Feinarbeit angesagt. Und bei der wird lautstark kommuniziert.

Von Nicolas Herold aus El Saler

"Schneller, schneller." "Good, good." "Très bien." Auf dem Trainingsplatz des SV Darmstadt 98 im spanischen El Saler geht es multilingual zu. Florian Kohfeldt sei Dank. Der Lilien-Trainer kommuniziert auf dem malerisch in den Dünen am Meer gelegenen Rasen eine Menge, mit Spielern wie Killian Corredor auf Französisch, mit Oscar Vilhelmsson oder Aleksandar Vukotic auf Englisch, mit dem großen Rest, klar, auf Deutsch. Kommunikation ist Trumpf.

Dabei ist es in Spanien beim achttägigen Trainingslager der Südhessen aber mitnichten so, dass es dabei um Grundlegendes geht. Im Gegenteil: Die Lilien, die ein beachtlicher Lauf im Herbst und Winter aus der Abstiegszone ins Mittelfeld der zweiten Liga bugsiert hat, können nach den ersten vier Monaten unter und mit Kohfeldt in Spanien ins Detail gehen.

Bei den Einheiten ist immer der Ball am Fuß

Und der Lilien-Coach macht genau das. Auf dem Platz wird akribisch gearbeitet. Immer mit dem Ball am Fuß sollen dabei abwechselnd die Abläufe in der Defensive und in der Offensive verbessert werden. Stets unter dem wachsamen Auge Kohfeldts, der bei den verschiedenen Spielformen reichlich kommuniziert. Passt ein Abstand der Offensivreihe nicht, schallt auch schon einmal ein "noch tiefer, noch tiefer" über den Platz. Wie gesagt, Details.

"Die Grundidee, wie wir Fußball spielen wollen, die ist eigentlich jedem klar", erklärte der Trainer, der in El Saler mit jedem Spieler Einzelgespräche führt, daher auch im Gespräch mit dem hr-sport. "In der Tat ist es so, dass wir in den Übungen, Spielformen und Themen schon deutlich mehr auf die kleineren Dinge eingehen können. Da verändert sich auch das Training."

"Teilweise mühsam für die Jungs"

Die Zeit des Kennenlernens ist nach dem Antritt des neuen Trainers im September längst vorbei, es herrscht Vertrauen zwischen Team und Coach. "Die Mannschaft geht diesen Weg zu 1.000 Prozent mit. Sie vertrauen diesem Training, das durchaus auch teilweise mühsam für die Jungs ist", erklärte Kohfeldt.

Und auch das ist sicht- und hörbar in El Saler. Zur Trainingslager-Halbzeit stand am Mittwoch viel Defensivarbeit auf dem Programm, Trainingsinhalte, die nicht immer für Freude sorgen. "Das macht keinen Spaß, aber das bringt uns Punkte", schallte es von Kohfeldt lautstark über den Platz. Auch solche Übungen sollen hochkonzentriert absolviert werden. Nur nicht abschalten.

Das Ziel: 25+x

Denn ab dem Rückrundenstart am 17. Januar bei Fortuna Düsseldorf haben die Lilien ein Ziel: Punktetechnisch eine bessere Rück- als Hinrunde spielen. Aktuell stehen die 98er bei 24 Zählern, nach Adam Riese sollen es in der zweiten Saisonhälfte also mindestens 25 Punkte werden.

In einer Liga, die quasi ohne Spitzenteams unterwegs ist und in der jeder jeden schlagen kann, könnte das Erreichen des Zieles "25+x" die Darmstädter weit nach vorne in der Tabelle katapultieren. "Es ist auch ganz wichtig, dass man sich davor nicht scheut, solche Sachen zu sagen", betonte Kohfeldt. "Am Ende ist es eh das, woran man gemessen wird." Dass dieses Ziel erreicht wird, daran arbeiten die Lilien noch bis zum Wochenende in El Saler. Und das bis ins kleinste Detail.