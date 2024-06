Flügelspieler kommt aus Tübingen BBL: Skyliners Frankfurt verpflichten Christoph Philipps Stand: 19.06.2024 13:19 Uhr

Die Skyliners Frankfurt werkeln am Kader für die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Mit Christoph Philipps haben sich die Hessen eine Menge Erstliga-Erfahrung ins Team geholt.

Die Skyliners Frankfurt haben Small Forward Christoph Philipps unter Vertrag genommen. Wie der Bundesliga-Aufsteiger am Mittwoch mitteilte, hat der 25 Jahre alte Flügelspieler einen Zweijahresvertrag in der Mainmetropole unterschrieben. Philipps stößt von Absteiger Tigers Tübingen nach Frankfurt.

Schon vergangenen Sommer im Kontakt

"Chris bringt sowohl physisch als auch technisch ein rundes Gesamtpaket mit, das ihn als Spieler für die Bundesliga ungemein interessant macht", lobte Trainer Denis Wucherer, der den 2,03 Meter großen Deutschen bereits in der vergangenen Saison gerne nach Frankfurt gelotst hätte.

"Nachdem ich bereits im vergangenen Sommer mit Coach in Kontakt war, haben wir jetzt wieder ein sehr gutes Gespräch gehabt, in dem er mir von seinen Plänen für die kommende Saison berichtet hat. Ich bin sehr, sehr froh, die kommenden zwei Jahre in Frankfurt sein zu können", ließ der Neuzugang wissen.

Wichtige Bundesliga-Erfahrung für das Team

Philipps kommt mit der Empfehlung von insgesamt 120 Bundesliga-Spielen für Ulm, Hamburg und Tübingen nach Hessen. Mit Hamburg spielte der gebürtige Münchener zudem international im EuroCup. Seine große Erfahrung dürfte dem insgesamt doch eher unerfahrenen Frankfurter Team guttun. Philipps soll bei den Skyliners "eine wichtige Rolle einnehmen", so Wucherer.

Der Flügelspieler ist bereits der zweite Neuzugang der Hessen in diesem Sommer. Am Dienstag hatten die Skyliners die Verpflichtung von Aufbauspieler Garai Zeeb von Zweitligameister Karlsruhe bekanntgegeben. Der 27-Jährige hat ebenfalls einen Zweijahresvertrag in der Mainmetropole unterzeichnet. Auch Zeeb kann bereits mehr als 100 Bundesliga-Einsätze vorweisen. Die meisten davon (57) absolvierte er im Trikot der Skyliners.