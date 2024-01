Handballerinnen im Abstiegskampf Bad Wildungen Vipers trennen sich von Trainerin Bremmer Stand: 30.01.2024 14:25 Uhr

Tessa Bremmer ist nicht länger Trainerin von Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen. Die Vipers haben am Dienstag einen Schlussstrich unter die knapp neunjährige Zusammenarbeit gezogen.

Die Bad Wildungen Vipers haben Chef-Trainerin Tessa Bremmer entlassen. Das gaben die Nordhessinnen am Dienstag bekannt. "Persönlich und im Namen der HSG Bad Wildungen Vipers möchte ich mich ausdrücklich bei Tessa für den jahrelangen Einsatz und Beitrag zur Entwicklung, dem Aufbau und Erfolg der Vipers und dem Handball in Bad Wildungen bedanken", sagte Uwe Gimpel, der geschäftsführende Gesellschafter der Vipers in einer Mitteilung.

Die Entscheidung für einen Wechsel auf der Trainerbank habe man sich nicht leicht gemacht. Wer auf Bremmer folgen wird, ist noch nicht geklärt. Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Mart Aalderink die sportliche Verantwortung.

Eine Ära endet mit einem Sieg

Mit der Entlassung Bremmers geht bei den Vipers eine Ära zu Ende. Fast neun Jahre lang war die Niederländerin die starke Frau an der Bad Wildunger Seitenlinie. 2018 führte sie die Nordhessinnen gar bis ins Final Four.

In der aktuellen Saison kämpfen die Nordhessinnen aber einmal mehr um den Klassenerhalt. Mit gerade einmal drei Siegen aus zwölf Saisonspielen belegen die Vipers derzeit Platz 11 von 14 in der Tabelle. Zwar gewann die HSG am Wochenende das Duell gegen Abstiegskonkurrent BSV Sachsen Zwickau, die Entscheidung der Verantwortlichen war aber unveränderlich.