Flügelspieler ist der Mann für die wichtigen Momente bei der Eintracht Ansgar Knauff ist der Mann für die wichtigen Momente bei Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff ist der Mann für die wichtigen Momente bei Eintracht Frankfurt

Ansgar Knauff ist beim Statement-Sieg gegen RB Leipzig Frankfurts Matchwinner. Es ist nicht das erste wichtige Spiel, in dem der Flügelflitzer groß auftrumpft.

Eintracht Frankfurt kann langsam, aber sicher für die Champions League planen. Nach dem furiosen 4:0-Sieg gegen RB Leipzig am Samstagabend hat der hessische Tabellendritte nun sechs Punkte Vorsprung auf Rang fünf, den Rang also, der "nur" zur Teilnahme an der Europa League berechtigt. Bei noch drei ausstehenden Saisonspielen müsste es schon mit dem Teufel zugehen, damit in der Saison 2025/26 nicht regelmäßig die Königsklassen-Hymne im Frankfurter Waldstadion ertönt. Das ist zu einem großen Teil auch der Verdienst von Ansgar Knauff.

Zwei Tore erzielt, eine Rote Karte erzwungen

Der 23-Jährige war gegen Leipzig der unumstrittene Matchwinner. Knauff erzielte nicht nur das erste (21.) und das zweite Tor des Abends (53.), er zwang zwischendrin auch noch El Chadaille Bitshiabu zu einer Notbremse (50.), bescherte seiner Mannschaft so eine 40-minütige Überzahlsituation. Der Flügelflitzer hat "ein tolles Spiel" gemacht, fasste Trainer Dino Toppmöller kurz und knapp zusammen.

Wieder einmal, möchte man anfügen. Denn es ist nicht das erste Mal, dass Knauff in einem wichtigen Spiel zu Hochform aufläuft.

Wenn der Euro-Ansgar auftrumpft

In Frankfurt gibt es einen Sport-Journalisten, der immer dann, wenn Knauff gut performt hat, erklärt: "Das war heute wieder der Euro-Ansgar." In der Europa-League-Saison 2021/22 traf Knauff nicht nur im Viertelfinal-Hinspiel gegen den großen FC Barcelona (1:1). Er ebnete mit seinem 1:0 gegen West Ham United im Halbfinal-Hinspiel (2:1) und der Vorlage zum entscheidenden 1:0 im Rückspiel auch den Weg ins Finale nach Sevilla. Der Gewinn des Europapokals und die damit verbundene erste Teilnahme der Eintracht an der Champions League, sie sind auf ewig auch mit dem Namen Ansgar Knauff verbunden.

Zumindest die Geschichte mit der Qualifikation für die Königsklasse könnte sich gerade einmal drei Jahre später wiederholen. Das Match gegen Leipzig war ein richtungweisendes. Und Knauff gab mit seinem ersten Doppelpack im Waldstadion ("ein unglaublich schönes Gefühl") die Richtung vor. Auch wenn er davon direkt nach Schlusspfiff noch nichts wissen wollte.

In Mainz den Deckel drauf machen

Die Eintracht werde natürlich alles daransetzen, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen, es sei aber noch nichts entschieden, so Knauff. Ein klares Understatement zwar, aber faktisch richtig.

Schon kommendes Wochenende kann sich das bereits ändern. Beim Gastspiel in Mainz können die Hessen die Champions-League-Qualifikation auch rechnerisch fix machen. Ein Spiel wie gemacht also für einen weiteren Euro-Ansgar-Auftritt.