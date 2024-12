Bob, Rodeln, Skeleton Olympia-Bahn - Zöggeler gibt Einblicke in Fortschritt Stand: 12.12.2024 14:30 Uhr

Wird die Bob- und Rodelbahn in Cortina bis zu den Winterspielen 2026 fertig? Italiens Ex-Weltklasse-Rodler Armin Zöggeler gibt Einblicke.

Von BR24Sport

"Italiener arbeiten", sagt Armin Zöggeler, ehe er es noch einmal wiederholt. "Italiener arbeiten. Nein, das ist kein Scherz." Der ehemalige italienische Weltklasse-Rodler und heutige Technik-Chef der italienischen Rodler weiß um die Dringlichkeit in dieser Hinsicht. Denn es geht in diesem Falle um die Bob- und Rodelbahn für die Olympischen Winterspiele 2026 in Cortina d'Ampezzo und Mailand.

Daran wird fast rund um die Uhr gearbeitet - auch über die Weihnachtsfeiertage wird sich das nicht ändern, gibt Zöggeler einen Einblick. Denn es ist schließlich eine Mammutaufgabe, die sich die Veranstalter der Olympischen Winterspiele da vorgenommen haben. Diese 1445 Meter lange Bahn in der Kürze der Zeit bis zu den Spielen Olympia-tauglich aufzubauen.

Zöggeler zum Bauplan: "Die Zeit ist kurz, aber ich bin trotzdem guter Dinge"

Lange wurde ja diskutiert, ob gar ausgewichen wird. Nun ist klar, die Rennen sollen auf dem 2008 stillgelegt Eiskanal stattfinden - der seither allerdings ziemlich verwildert worden ist. "Es geht jetzt richtig zügig voran. Die Zeit ist kurz, das wissen wir. Aber ich bin trotzdem guter Dinge", sagt Zöggeler im BR24Sport-Interview. Der 50-Jährige ist mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister. Er kann das durchaus gut beurteilen, wenngleich er auch ein wenig voreingenommen in der Frage sein dürfte.

Thomas Schwab, Vorstandschef des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland (BSD), sah die Bauarbeiten am Eiskanal vor einem Monat noch nicht auf dem richtigen Weg. Aus seiner Sicht, müsse "das Arbeitstempo in der Betonage noch verschärft werden", um dort wie geplant ab März des kommenden Jahres fahren zu können, sagte Schwab auf einer Pressekonferenz des Verbandes in Winterberg.

BSD-Vorstandschef Schwab mit skeptischerer Prognose als Zöggeler

Es sei vorstellbar, dass es noch länger dauern könnte, ehe die Tests auf der neuen Anlage aufgenommen werden können. "Vielleicht wird es auch April oder auch erst der Oktober im nächsten Jahr", so Schwab, dem eine solche Entwicklung bezüglich der eigenen Athleten allerdings keine Sorgen bereiten würde.

Eigentlich war die Bobbahn in Cortina ja tatsächlich schon ganz abgeschrieben. Kein Unternehmer wollte die Bahn bauen, dazu gab es Proteste von Naturschützern und explodierende Kosten. Das alles sorgte letztlich dafür, dass das Aus für die Bahn verkündet wurde. Dann aber begannen im Herbst 2023 doch die Abrissarbeiten der alten Bahn in Cortina. Inzwischen werden die Kühlanlagen und Leitungen montiert, bevor die 16 Kurven betoniert werden.

Spätestens in einem Jahr soll die Bahn komplett fertig sein

Alles läuft nach Plan, sagt Italiens Rodel-Legende Armin Zöggeler: "Es sind zwei Trupps eingeteilt: vormittag und nachmittag bis spät am Abend." Möglich ist das, weil die Baustelle an der Bahn in Cortina komplett überdacht und verkleidet worden ist. Deshalb wird auch bei schlechtem Wetter weiter geschweißt und betoniert, damit in drei Monaten Ende März 2025 die Bahn abgenommen werden kann. Anschließend werden dann noch die Start- und Zielhäuser gebaut.

Spätestens in einem Jahr soll alles komplett fertig sein, denn dann ist eine erste internationale Trainingswoche geplant. Und am 7. Februar 2026 gehen die Männer dann als erste bei den Olympischen Spielen in die neue Bob- und Rodelbahn in Cortina d'Ampezzo.

Quelle: BR24Sport im Radio 12.12.2024 - 12:54 Uhr