BR24 Sport Zurück beim 1. FC Nürnberg: Fan-Liebling Javier Pinola legt los Stand: 13.08.2024 21:18 Uhr

Javier Pinola hat seinen ersten Tag als neuer Co-Trainer des 1. FC Nürnberg hinter sich gebracht. Mehr als 200 Zaungäste wollten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, den Fan-Liebling am Valznerweiher willkommen zu heißen.

Von Maximilian Albrecht

Die Nachricht schlug vor wenigen Tagen nicht nur bei den Fans hohe Wellen: Club-Legende Javier Pinola wird Co-Trainer von Weltmeister Miroslav Klose beim 1. FC Nürnberg. Bei seiner ersten Anheit als "Co" war der Andrang wie erwartet groß.

Viele Clubfans nutzten die Ferien und die sommerlichen Temperaturen, um den Publikumsliebling am Valznerweiher zurück zu begrüßen. Pinola wurde 2007 Pokalsieger mit dem 1. FCN und spielte zwischen 2005 und 2015 mehr als 250 Mal für Rot-Schwarz. Wenn er den Platz betrat, hallte es "Pinola, Pinola, Pinola" durchs Max-Morlock-Stadion. Zu den Interviews in der Medienrunde kam "Pino" in der Folge etwas verspätet, weil er von den vielen Autogram,jägern eine halbe Stunde lang belagert wurde.

Rückkehr eine Herzensangelegenheit - und ein Versprechen an die Frau

Für den 41-Jährigen stand immer fest, eines Tages nach Nürnberg zurückkehren zu wollen. "Als ich vor neun Jahren weggegangen bin, habe ich meiner Frau versprochen, dass ich eines Tages zurückkehre. Und jetzt ist es so weit. Ich habe immer gesagt, dass der Club wie ein zweites Zuhause für mich ist und ich bin richtig glücklich, wieder hier zu sein", so der 41-Jährige: "Der Club ist mein Verein."

Zuletzt war der Argentinier in seiner Heimat bei River Plate als Co-Trainer tätig, feierte dort im Jahr 2021 sogar die Meisterschaft als Spieler. Als der Nürnberger Sportdirektor Joti Chatzialexiou und Trainer Miroslav Klose ihm das Angebot der Rückkehr unterbreiteten, musste Pinola nicht lange überlegen.

Debüt auf der Trainerbank in Saarbrücken

Am Sonntag - 13.30 Uhr im Livecenter von BR24Sport - muss der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal auswärts beim 1. FC Saarbücken ran. Dann erstmals mit Javier Pinola in seiner neuen Funktion an der Seitenlinie. Der ehemalige Linksverteidiger soll sich zukünftig in vor allem um die Defensivarbeit der Franken kümmern, soll Leidenschaft und Wille vorleben.

In seiner aktiven Zeit wurde Pinola für diese Tugenden von den Clubfans verehrt. Nun kann er zeigen, ob er all das an seine neuen Schützlinge weitergeben kann.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 13.08.2024 - 18:30 Uhr