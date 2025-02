BR24 Sport Zum 125. Geburtstag: "Rekordansturm" auf FC-Bayern-Sondertrikot Stand: 20.02.2025 13:07 Uhr

Der FC Bayern München tritt bald mit einem Sondertrikot an. Anlässlich des 125. Geburtstags des Vereins veröffentlichen die Münchner ein eigens kreiertes Shirt. Der Online-Fanshop des Klubs brach anschließend zeitweise zusammen.

"Der Stoff, aus dem Legenden sind": Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat anlässlich seines 125. Geburtstag gemeinsam mit Ausrüster Adidas ein Sondertrikot veröffentlicht.

Das in dunkelrot gehaltene Trikot mit goldenen Akzenten greife "die drei großen Spielstätten des Klubs" - das Grünwalder Stadion, das Olympiastadion und die Fröttmaninger Arena - auf, hieß es in einer Mitteilung. Es ist also kein klassisches "rot-weißes Trikot", was die Fans aufgrund der Klubfarben am meisten lieben, was sie auf den Rängen gerne fordern und wie es auch einst schon Sammy Kuffour auf dem Münchner Rathausbalkon forderte.

Spezielles Wappen - Online-Shop wegen "Rekordansturms" mit Problemen

Zudem wurde ein spezielles Wappen entworfen, das unter anderem Elemente der Gründungsurkunde des FC Bayern vom 27. Februar 1900 im Weinhaus Gisela enthält. Erstmals getragen werden soll das Trikot im Heimspiel der Münchner gegen den VfL Bochum am 8. März, mit dem die Münchner eine Fanfreundschaft unterhalten. Die Bayern-Frauen sollen im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg am 14. März darin auflaufen. Auch die Fans können sich das Jubiläumstrikot sichern. Kostenpunkt: 100 Euro.

Wegen eines "Rekordansturms auf die Jubiläumskollektion, wie wir ihn in dieser Form noch nie erlebt haben" kam es im Online-Shop der Münchner am Donnerstag zwischenzeitlich zu technischen Problemen, gab der Verein wie "X" (ehemals Twitter) bekannt. Zeitweise waren die Trikots nicht mehr verfügbar im Online-Fanshop. Was dem Marketing des Klubs vermutlich mehr nützt als schadet.

FC Bayern feierte Aufstieg und erste Meisterschaft im "Sechzger"

Besonders interessant sind tatsächlich die Stadionabbildungen: Das altehrwürdige Städtische Stadion an der Grünwalder Straße wurde übrigens 1911 vom TSV 1860 München erbaut und ist bis heute - mit kurzen Unterbrechungen - das Heimstadion des Lokalrivalen. Im Volksmund heißt das Stadion nur "Grünwalder" oder, ganz im Sinne der Löwenfans, "Sechzgerstadion" oder "Sechzger".

Ob diese Trikots der "Roten" den Fans der "Blauen" gefallen? Der FC Bayern zog nämlich erst 1926 in das Stadion ein, als Mieter bei den Löwen. Im Grünwalder Stadion feierte der FC Bayern 1965 den Bundesliga-Aufstieg und seine zweite Meisterschaft (1969), die erste zu Bundesliga-Zeiten. 1972 wechselte der FC Bayern dann ins Olympiastadion, 2005 in die Allianz Arena. Heute trägt lediglich noch die Regionalliga-Mannschaft des FC Bayern ihre Spiele dort aus.

