Champions League FC Bayern bezwingt Arsenal dank Pernille-Harder-Gala

Die Frauen des FC Bayern München haben zum Start der Champions League ein Feuerwerk abgebrannt. Dank eines späten Hattricks von Pernille Harder siegten die Bayern spektakulär gegen den FC Arsenal.

Von BR24Sport

Die Frauen des FC Bayern haben in einem nervenaufreibenden Spiel gegen den FC Arsenal einen erfolgreichen Start in die Champions-League-Saison gefeiert. Nachdem die Engländerinnen zunächst in Führung gegangen waren, drehte das Team von Trainer Alexander Straus das Spiel und gewannen mit 5:2 (1:1). Überragende Spielerin war Pernille Harder, die ihr Team in der Schlussphase mit drei späten Toren innerhalb von 13 Minuten zum Sieg köpfte und schoss.

Guter Bayern-Start, dann kommt Arsenal

Die Bayerinnen waren mit ihrem gewohntes 4-2-3-1-System ins Spiel gegangen, allerdings mit drei Änderungen nach dem mühsamen 1:0-Erfolg in der Liga gegen den 1. FC Köln. Anstelle von Sembrant, Kerr und Schüller (alle Bank) spielten Viggosdottir, Zadrazil und Bühl.

In der vergangenen Saison war für die Münchenerinnen bereits nach der Gruppenphase Schluss, dieses Szenario soll aus Sicht des deutschen Meisters unbedingt verhindert werden. Nationalspielerin Giulia Gwinn sprach dagegen vorab davon, in dieser Saison "etwas ganz Großes" in der Königinnenklasse zu erreichen.

Auf und ab in Hälfte zwei

Der FCB legte auch gut los, hatte den ersten Abschluss durch Georgia Stanway (9.), doch dann übernahm der FC Arsenal die Kontrolle. Erst parierte Marla Groh einen Schuss von Laia Codina (16.), dann rettete Stanway vor der Torlinie (21.). Nach einer halben Stunde dann die verdiente Führung für die Gunners, als Mariona Caldentey per Volley Grohs keine Chance ließ. Sowohl Caldente als auch Flankengeberin McGabe waren dabei von der Bayern-Defensive sträflich freigelassen worden. Doch wie schon in der vergangenen Saison zeigten die Bayerinnen Moral und kamen noch vor der Pause zurück. Viggosdottir köpfte den Ball nach Flanke von Stanway unter die Latte.

Doppelkopf von Harder macht FCB-Sieg klar

Nach de, Seitenwechsel nahm das Spiel so richtig Fahrt auf. Sydney Lohmann vollendete einen Konter zum 2:1 (56.), Arsenal konnte neun Minuten später durch Codina ausgleichen. Dann brach die Viertelstunde von Harder an: Die Dänin traf zunächst nach einer Ecke von Carolin Simon per Kopf zum Ausgleich (73.), dann wurde sie von Klara Bühl per Flanke gefunden (78.) und in der 82. Minute machte sie den Deckel drauf.

Für die Bayern geht es direkt knackig weiter: Am Samstag um 17.45 Uhr wartet das Topspiel gegen den VfL Wolfsburg, ehe in der Champions League am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) das Gastspiel bei Juventus Turin wartet.

Quelle: BR24Sport im Radio 10.10.2024 - 08:55 Uhr