BR24 Sport Weil Bayern-Leihgabe glänzt: FCA-Abreibung in Heidenheim

Eine Auswärtsfahrt zum Vergessen für den FC Augsburg: Erst trifft die Thorup-Elf zweimal das Aluminium, dann hagelt es Gegentore beim 1. FC Heidenheim. Der 18-jährige Paul Wanner, Leihspieler vom FC Bayern, überragt mit Tor und Assist.

Von Hannes Nebelung

Der FC Augsburg wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison. Das Team von Jess Thorup verlor am Sonntagnachmittag das "Schwaben-Duell" beim 1. FC Heidenheim 0:4 (0:2) und haderte dabei mit dem eigenen Glück. Zweimal war die Torlatte im Weg, dazu leitete ein diskutabler Elfmeterpfiff die Niederlage ein. Die überragende FC-Bayern-Leihgabe Paul Wanner verwandelte sicher (9.), Leonardo Scienza (23.), Adrian Beck (69.) und Maximilian Breunig (73.) erhöhte.

Schnelles Wiedersehen mit Dorsch

Jess Thorup, der seine Trainerzeit in Augsburg im vergangenen Oktober mit einem fulminanten 5:2 in Heidenheim begonnen hatte, setzte auf die gleiche Elf wie beim 2:2 gegen Werder Bremen - mit einer Ausnahme. Arne Engels, der am Freitag für elf Millionen Euro zu Celtic Glasgow wechselte, wurde durch Fredrik Jensen ersetzt. Nicht mehr dabei war ebenfalls Niklas Dorsch, der ehemalige U21-Europameister war ebenfalls kurz vor Transferschluss zu Ex-Klub Heidenheim gewechselt. Am Sonntag stand der Mittelfeldspieler noch nicht im Kader.

Turbulenter Start - Alu-Pech und Handelfmeter

Die Abtastphase in den ersten Minuten ließen beide Mannschaften einfach aus. Nach nicht einmal zwei Minute klatschte der Ball an die Querlatte von Heidenheims Keeper Kevin Müller, der von Arne Maier per direktem Freistoß aus über 30 Metern fast überlistet wurde. Keine fünf Minuten später dann Aufregung auf der anderen Seite: Nach einer Ecke herrschte kurz Chaos im Augsburger Strafraum, Innenverteidiger Keven Schlotterbeck war dabei mit der Hand am Ball. Schiedsrichter Martin Pedersen entschied nach VAR-Eingriff auf Elfmeter, den Wanner eiskalt verwandelte.

Ein Tor, ein Assist: Bayern-Youngster Paul Wanner glänzt gegen Augsburg

Schlotterbeck an die Latte

Die Fuggerstädter versuchten, direkt die Antwort zu geben - und hatten erneut Pech. Erst verpasste Jensen knapp aus der Distanz (23.), dann scheiterte Elfmeter-Sünder Schlotterbeck wuchtig per Kopf am Querbalken. Mitten rein in die Drangphase erhöhte Heidenheim, das am Donnerstag den Einzug in die Hauptrunde der Conference League erreicht hatte, auf 2:0, als Leonardo Scienza nach einer Flanke freistehend einschießen durfte. Kurz vor der Pause ließ Marvin Pieringer gar das 3:0 liegen (42.).

Heidenheim kontert sich an Tabellenspitze

Nach der Pause ein ähnliches Bild: Augsburg lief an und kam zu durchaus guten Abschlussmöglichkeiten. Der eingewechselte Ruben Vargas verpasste etwa nach einer Stunde das Tor nur knapp. Heidenheim blieb defensiv weitestgehend stabil und schlug in der Schlussphase zweimal per Konter zu. Zunächst schnappte sich Wanner entschlossen den Ball und bediente Beck zum 3:0, nur vier Minuten später setzte Breunig einen weiteren Treffer oben drauf.

Durch das 4:0 springt Heidenheim zunächst einmal an die Tabellenspitze der Bundesliga, Augsburg findet sich mit einem Punkt aus zwei Spielen auf Platz 15 wieder.

