BR24 Sport Wechsel nach Stuttgart: Demirovic wird Augsburgs Rekord-Abgang

Der FC Augsburg verliert seinen Kapitän: Ermedin Demirovic wechselt zum VfB Stuttgart. Der schwäbische Champions-League-Teilnehmer bezahlt für den 26-jährigen Mittelstürmer laut Medienberichten 21 Millionen Euro zuzüglich Boni.

Von Raphael Weiss

Der FC Augsburg verliert seine Torgarantie. Ermedin Demirovic wechselt zum VfB Stuttgart, das gab der Verein am Dienstagmorgen bekannt. Der 26-jährige Mittelstürmer war 2022 vom SC Freiburg ablösefrei zum FC Augsburg gewechselt und wurde dort erst zum unumstrittenen Leistungsträger und dann zum Kapitän. Demirovic war in der vergangenen Saison an 25 der 50 Augsburger Tore direkt beteiligt und ein wichtiger Faktor dafür, dass der FCA bis zum Saisonende von der Teilnahme am europäischen Wettbewerb träumen konnte.

Demirovic erfüllt sich "Traum von der Champions League"

"Es fällt mir sehr schwer, den FC Augsburg zu verlassen, da ich eine wunderbare Zeit hier hatte und viele Freunde gefunden habe", lässt sich der 26-Jährige in einer Pressemitteilung des FCA zitieren. Für Demirovic überweist der VfB Stuttgart laut Medienberichten 21 Millionen an den FC Augsburg. Dazu könnten noch Boni in Höhe von fünf Millionen Euro kommen. So viel haben die Schwaben noch nie in ihrer Historie für einen Spieler ausgegeben. Für den FCA ist diese Summe der zweithöchste Transfererlös, den Rekord hält Abdul Rahman Baba, der 2015 für 26 Millionen Euro zum FC Chelsea wechselte.

Beim VfB Stuttgart erhält der bosnische Nationalspieler die Möglichkeit, zum ersten Mal in seiner Karriere in der Königsklasse zu spielen. "Mit dem Wechsel nach Stuttgart möchte ich ein neues Abenteuer wagen und mir meinen Traum von der Champions League erfüllen. Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen FCA-Fans und den Verantwortlichen, dass sie mir den Wechsel ermöglicht haben."

Demirovic wird Guirassy-Ersatz in Stuttgart

Beim Zweitplatzierten der abgelaufenen Bundesliga-Saison wird er wohl der Nachfolger von Serhou Guirassy, dessen Wechsel zu Borussia Dortmund durch Auffälligkeiten beim Medizincheck derzeit ins Stocken gerät. Joachim Watzke hatte sich aber dennoch optimistisch gezeigt, den Wechsel bald offiziell machen zu können.

"Demi ist als Kapitän beim FCA stets vorangegangen und ist ein Vorbild in Sachen Einsatz und Mentalität", verabschiedet ihn FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic. "Er hat gerade in der vergangenen Saison konstant gute Leistungen abgerufen, viele wichtige und schöne Tore geschossen und war auf und neben dem Platz ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft." Es werde "nicht leicht, seinen Weggang zu kompensieren".

Thorup: "Wer Ende August noch hier ist, werden wir sehen"

Mit Steve Mounié und Samuel Essende hat der FCA bereits Anfang Juli zwei neue Mittelstürmer verpflichtet. Zudem stehen mit Philipp Tietz und Irvin Cardona zwei weitere im Kader. Wie genau der FC Augsburg allerdings in die Saison starten wird, ist nicht sicher. Trainer Jess Thorup forderte am bereits am Donnerstag eine schnelle Lösung: "Ich möchte auch wissen, wo geht's weiter hin. Aber im Moment geht's nur um die Spieler, die hier sind und die sechs Wochen Vorbereitung. Wer Ende August noch hier ist, werden wir sehen."

16.07.2024