BR24 Sport Wählen Sie den Bayern-Treffer im Juli Stand: 14.08.2024 15:28 Uhr

Auch im Juli haben Sie wieder sechs Tore zur Auswahl, um in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV) den Bayern-Treffer des Monats zu küren. Los geht's!

Von BR24Sport

Wir haben wieder sechs schöne Tore aus dem bayerischen Amateurfußball für Sie zusammengestellt. Jetzt ist es an Ihnen, für den Bayern-Treffer des Monats Juli abzustimmen. Unsere Auswahl:

Tor Nr. 1: Christoph Prestel (TSV Wertingen, Landesliga Südwest)

Freistoß-Hammer in den Winkel: Es lief die 83. Spielminute am ersten Spieltag der Landesliga Südwest zwischen dem FSV Pfaffenhofen und dem TSV Wertingen. Alles sah nach einem Heimsieg für Pfaffenhofen aus, die Hausherren führten mit 2:0. Doch dann legte sich Christoph Prestel den Ball aus 30 Metern zum Freistoß zurecht und jagte ihn mit einem satten Rechtsschuss unhaltbar für den gegnerischen Keeper in den Winkel. Nur eine Minute nach dem Anschlusstreffer erzielte der TSV Wertingen den Ausgleich und sicherte sich nach einem 0:2-Rückstand zum Saisonstart einen Punktgewinn.

Endstand: FSV Pfaffenhofen vs TSV Wertingen 2:2 (0:0)

Tor Nr. 2: Fabio Pirner (DJK Ammerthal, Bayernliga Nord)

Weitschuss ins Glück: Beim 3:1-Auswärtserfolg der DJK Ammerthal gegen die SpVgg Bayern Hof eröffnete Fabio Pirner den Torreigen. Die Nummer Neun der Ammerthaler erhielt den Ball weit in der eigenen Hälfte, lief einige Meter und bemerkte, dass der Torhüter der Heimelf zu weit vor seinem Tor stand. Pirner fasste sich ein Herz und versuchte es aus 60 Metern mit einem Distanzschuss. Der perfekt platzierte Schuss flog über den Keeper hinweg ins Tor und legte damit den Grundstein für den ersten Auswärtssieg der Saison 2024/25 in der Bayernliga Nord für die DJK Ammerthal.

Endstand: SpVgg Bayern Hof vs DJK Ammerthal 1:3 (0:1)

Tor Nr. 3: Ilhami Medinel (ASV Cham, Toto-Pokal)

Schlenzer in den Knick: Auch der sehenswerte Treffer von Ilham Medinel konnte das Toto-Pokal-Aus des ASV Cham nicht verhindern. Der Offensivspieler erhielt den Ball von seinem Mitspieler am linken Flügel und nach zwei Ballkontakten setzte Medinel zum Abschluss aus halblinker Position an. Er traf den Ball perfekt und unhaltbar für den Torhüter in den Winkel. Der Treffer bedeutete zwar den Ausgleich für den ASV Cham, doch am Ende musste sich der Bayernligist mit 2:1 gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf aus der Landesliga Mitte aus dem Toto-Pokal verabschieden.

Endstand: SV Schwandorf-Ettmannsdorf vs ASV Cham 2:1 (1:1)

Tor Nr. 4: Kevin Rockwell (1. FC Herzogenaurach, Bezirksliga Mittelfranken Nord)

Traumhaft per Hacke: Am zweiten Spieltag der Bezirksliga Mittelfranken Nord lief die dritte Spielminute zwischen dem 1. FC Herzogenaurach und der SpVgg Erlangen, als die Fans der Hausherren ein Traumtor zu sehen bekamen. Nach einem schnellen Einwurf kamen die Hausherren über die linke Seite gefährlich nach vorne und Kevin Rockwell vollendete die Hereingabe traumhaft per Hacke zur frühen Führung und ließ dem Torhüter keine Chance. Am Ende durfte sich Rockwell mit seinem Verein über einen 3:0-Heimerfolg und einen perfekten Saisonstart mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen freuen.

Endstand: 1. FC Herzogenaurach vs SpVgg Erlangen 3:0

Tor Nr. 5: Luca Ortmann (TSV Grünwald, U13-Junioren)

Beim 6:1-Erfolg der U13-Junioren des TSV Grünwald glänzte Luca Ortmann mit einer herausragenden Leistung und trug sich gleich viermal in die Torschützenliste ein. Besonders ein Treffer stach dabei hervor: Nach einem Eckball verschaffte sich der 11-Jährige im Strafraum geschickt Platz und setzte in bester Cristiano Ronaldo-Manier zu einem spektakulären Fallrückzieher an, der traumhaft im gegnerischen Tor landete. Mit seinen vier Toren war Luca am Ende der unbestrittene Matchwinner des deutlichen 6:1 Sieges.

Endstand: TSV Grünwald vs SV Straßlach 6:1

Tor Nr. 6: Jonas Lang (FC Eintracht Münchberg, Bayernliga Nord)

Torwart wird zum Helden: Der FC Eintracht Münchberg lag am dritten Spieltag der Bayernliga Nord mit 1:0 gegen den ASV Cham zurück und benötigte dringend einen Helden. Was sich in der 90. Spielminute in Cham abspielte, ist jedoch ein seltenes Szenario im Fußball. Münchberg drängte auf den Ausgleich und erhielt eine Ecke, bei der auch Torhüter Jonas Lang mit nach vorne ging. Die Chamer Defensive schien Lang nicht auf dem Schirm zu haben, denn der Torhüter setzte sich im Strafraum durch und köpfte in bester Torjägermanier zum Ausgleich ein. Damit wurde er zum gefeierten Helden. Der Kopfballtreffer des Schlussmanns von FC Eintracht Münchberg war auch der Schlusspunkt eines spannenden und dramatischen Spiels.

Endstand: ASV Cham vs FC Eintracht Münchberg 1:1 (0:0)

