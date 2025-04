BR24 Sport Von wegen Champions-League-Frust: Bayerns Signal im Titelkampf Stand: 20.04.2025 12:17 Uhr

Nach dem bitteren Aus in der Champions League spielte sich der FC Bayern beim 1. FC Heidenheim den Frust von der Seele. Mit dem 4:0-Sieg sendeten die Münchner ein klares Signal: Zumindest national ist der Rekordmeister die Nummer eins.

Von BR24Sport

Die Erleichterung bei Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern war nach dem 4:0-Sieg in Heidenheim deutlich zu spüren. Am Mittwoch war der große Traum vom "Finale dahoam" geplatzt und der Frust noch riesig gewesen. Ein "großes Kompliment" machte Trainer Vincent Kompany seiner Mannschaft für die bemerkenswerte Reaktion, die sie auf ihren Königsklassen-K.o. gezeigt hatte. Die Bayern ließen auf der Ostalb keinen Zweifel daran, dass sie die Saison wenigstens mit einem Titel beenden wollen.

Kimmich ist "stolz" auf den Auftritt des FC Bayern

"Stolz" war Mittelfeldspieler Joshua Kimmich auf diesen Auftritt. Der so nicht unbedingt zu erwarten war. So mancher Heidenheimer und vermutlich auch Verfolger Bayer Leverkusen dürfte gehofft haben, dass die personell gebeutelten Münchner nach dem bitteren Abend in Mailand auch mental angeschlagen daherkommen würden. Kamen sie aber nicht. "Ich hatte das Gefühl, dass wir gefestigter sind", sagte Kimmich. In seinen Augen ein entscheidender Unterschied im Vergleich zu den Jahren davor.

In den vergangenen Jahren habe er nach einem Champions-League-Aus oft das Gefühl gehabt, "dass wir wieder bei null starten, dass wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen", erklärte der 30-Jährige. Da habe man gegenseitig mit dem Finger auf sich gezeigt. Diesmal sei das anders gewesen.

Eberl: "Schritt näher an der Meisterschaft"

Jetzt sei man "wieder einen Schritt näher dran an der Meisterschaft", sagte Sportvorstand Max Eberl. Auch, wenn sie zu gerne das Champions-League-Finale im eigenen Stadion gespielt hätten, soll die Schale für die Bayern mehr als ein Trostpreis sein. Als Selbstverständlichkeit erachten die Münchner sie nach der titellosen Vorsaison und mit Blick auf ihre derzeitige Verletztenmisere erst recht nicht. "Die Reaktion hat gezeigt, dass die Mannschaft etwas gewinnen will. Man weiß, dass es in Heidenheim nicht so leicht ist", sagte Eberl.

Deshalb habe er auch vor dem "entscheidenden Moment" beim unbequemen FCH, der die Bayern im Vorjahr noch mit 3:2 düpiert hatte, "keine Bedenken gehabt, weil das Vertrauen in die Mannschaft schon sehr groß ist".

Quelle: Blickpunkt Sport 20.04.2025 - 21:45 Uhr