BR24 Sport "Völlig losgelöst": DFB besiegt Österreich - Sorgen um Oberdorf Stand: 16.07.2024 20:54 Uhr

Kurz vor den Olympischen Spielen tankt die deutsche Nationalelf beim EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich Selbstvertrauen. Klara Bühl, Jule Brand und Lea Schüller sorgen für die Tore - Lena Oberdorf hingegen muss verletzt vom Platz.

Von Mona Marko

Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris ertönte auch für die DFB-Frauen das erste Mal die inoffizielle Hymne "völlig losgelöst" - gleich drei Mal, denn Deutschland verputzte beim EM-Qualifikationsspiel am Dienstagabend Österreich mit einem 4:0 (2:0). Klara Bühl und Lea Schüller vom FC Bayern München sowie Jule Brand sorgten für die Tore. Mit dem souveränen Sieg konnten die Deutschen Selbstvertrauen für die anstehenden Sommerspiele sammeln und die 0:3-Blamage gegen Island vom Freitag zum Teil vergessen machen.

"Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Torschützin Bühl nach der Partie. "Wir waren von Anfang an da, das war unheimlich wichtig für uns als Team. Das müssen wir mit in die nächsten Spiele nehmen."

Getrübt wurde die gelungene Olympia-Generalprobe nur von einem Vorfall rund um Lena Oberdorf. Die Mittelfeldspielerin vom FC Bayern München ging bei einem Zweikampf mit Barbara Dunst zu Boden, blieb liegen und hielt sich das rechte Knie. Die 22-Jährige musste den Platz verlassen und musste sich dabei von medizinischen Betreuern stützen lassen. Sjoeke Nüsken kam für Oberdorf ins Spiel.

Frühes 1:0, hohes Tempo

Deutschland zeigte sich schon in der ersten Halbzeit effizient. Souveräne Auftritte im Strafraum der Österreicherinnen führten in der 11. Minute zum frühen ersten Treffer durch Klara Bühl vom FC Bayern München (1:0). Der Führungstreffer schien die DFB-Elf zu beflügeln, die Mannschaft legte nochmal an Tempo zu.

Die dynamische Show von Hrubeschs Truppe wurde in der 39. Minute erneut belohnt: Jule Brand erhielt einen langen Pass von Torhüterin Ann-Katrin Berger, sie dribbelte über den halben Platz und traf von der Strafraukante ins linke untere Eck (2:0). Mit dem Zwei-Treffer-Vorsprung der Deutschen ging es in die Kabine.

Fine-Tuning für Olympia

Lange warmspielen musste sich die Mannschaft nach der Pause nicht. Schon in der 52. Minute ertönte die Melodie "völlig losgelöst" wieder aus den Lautsprechern des Stadions in Hannover und ging direkt in Fan-Chöre über: "Oh, wie ist das schön" sangen die Zuschauer auf der Tribüne. Dieses Mal jubelte Lea Schüller vom FC Bayern München, die zuvor schon für einige gefährliche Situationen im österreichischen Strafraum sorgte. Schüller profitierte von einem genauen Querpass von Elisa Senß und musste den Ball nur noch über die Linie drücken.

Das 4:0 kam erneut von Klara Bühl - und wieder war es die Torhüterin Ann-Katrin Berger, die sensationell für den Assist sorgte. Die Elf von Horst Hrubesch konnte das Spiel für das Fine-Tuning für Olympia nutzen - für die EM 2025 in der Schweiz hatte sich die Mannschaft schon am 4. Spieltag sicher qualifiziert.

Allgäuerin Melanie Leupolz wurde verabschiedet

Vor der Partie verabschiedete der DFB zwei langjährige Nationalspielerinnen: die Allgäuerin Melanie Leupolz und Svenja Huth. DFB-Präsident Bernd Neuendorf überreichte gemeinsam mit Sabine Mammitzsch, Vize-Präsidentin für Frauen- und Mädchenfußball, und Sportdirektorin Nia Künzer Blumen an die Olympiasiegerinnen von 2016.

Mittelfeldspielerin Leupolz war zwischen 2013 und 2023 auf 79 Spiele und 13 Tore für die DFB-Auswahl gekommen. Leupolz und Huth feierten im Nationaltrikot neben dem Olympiasieg auch 2013 den EM-Titel. Zudem wurde Bundestrainer Horst Hrubesch und seinen Assistenten Thomas Nörenberg und Britta Carlson beim letzten Länderspiel auf deutschem Boden mit eigenen Bandenanimationen gedankt.

