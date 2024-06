BR24 Sport Viele neue Gesichter: Miroslav Klose startet beim 1. FC Nürnberg Stand: 25.06.2024 19:53 Uhr

Der 1. FC Nürnberg startet in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zum Saisonstart herrscht viel Ungewissheit, schließlich sind Trainer und einige Spieler neu in Nürnberg.

Von Victor List

"Der Club war der ersten und muss der erste werden!" Dieser Spruch von FCN-Legende Jenö Konrad prangt schon seit Jahren am Trainingsgelände des 1. FC Nürnberg am Valznerweiher. Und so auch wieder beim Trainingsauftakt unter Neu-Coach Miroslav Klose am Dienstag (25.06.24).

Die Verheißung, baldigst wieder erster zu werden, blieb in der Vergangenheit ein frommer Wunsch. In den letzten Saisons war der Club davon weit entfernt. In dieser Spielzeit verzichten Verein und Verantwortliche auf hochgesteckte Ziele, schließlich ist vieles neu beim fränkischen Traditionsklub. "Ich glaube, dass es nichts nützt, jedes Jahr Anfang der Saison vom Aufstieg zu sprechen", stellt Klose im BR24Sport-Interview klar. "Wir wollen uns eine Basis aufbauen, das ist wichtig, und dann schauen, wie schnell sich die Spieler entwickeln." Man müsse "immer bescheiden bleiben".

Neues Trainer-Team, ähnliche Spielidee

Neu ist zuvorderst das Trainer-Team. Ex-Nationalspieler Miroslav Klose ist der neue Mann an der Seitenlinie des neunmaligen deutschen Meisters. Sein Vorgänger Cristian Fiél sah seine Zukunft bei Ligakonkurrent Hertha BSC und verließ den Club. Unterstützt wird Klose von Jens Bauer und Hannes Wieber. Letzter war schon beim DFB, beim FC Bayern, in Dortmund und zuletzt beim FC Basel tätig. Bauer war Teil des U17-Trainerteams, das Ende letztes Jahres den WM-Titel gewann. Jerome Polenz, letzte Saison Fiéls Co-Trainer, bleibt nun doch am Valznerweiher und wird sich künftig um die Spielanalyse kümmern. Die Spielweise aber ähnlich zu der seines Vorgängers: Ballbesitz. Darauf "stehe" er, teilte Klose den anwesenden Journalisten am Dienstag mit. "Ich habe gerne und lange den Ball und ne gewisse dominante Spielweise."

Fünf Neue für den 1. FC Nürnberg

Am spannendsten für die mehr als 1.000 anwesenden Fans: wie schlagen sich die Neuzugänge? Viermal ist der Club schon aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Kurz vor dem Trainingsauftakt gab der Verein bekannt, dass der Tscheche Michal Sevcik auf Leihbasis von Sparta Prag in die Noris wechselt. Der 21-Jährige, der im zentralen Mittelfeld und auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, stand dann direkt auf dem Platz und lernte seine neuen Teamkollegen kennen.

Selbiges galt auch für Danilo Soares (ablösefrei vom VfL Bochum), Casper Jander (ablösefrei vom MSV Duisburg) und Raphael Lubach (Borussia Dortmund II) und Torwart Michal Kukucka (ablösefrei von AS Trencin). Zudem ist Mittelfeldmann Ali Loune nach seiner erfolglosen Leihe zu Austria Klagenfurt zurück in Nürnberg. Das Leihgeschäft wurde seitens des FCN vorzeitig abgebrochen. Loune hatte keinen Einsatz für den österreichischen Bundesligisten.

Die Jugend darf sich probieren

Mittrainieren bei der ersten Mannschaft dürfen aktuell auch einige Profis aus der U23. Julian Kania, Toptorschütze der vergangenen Regionalliga-Saison, durfte schon in der vergangenen Spielzeit Profiluft schnuppern. Neben ihm sollen sich auch Dustin Forkel und Tim Janisch unter Profibedingungen im Training beweisen.

Griechisches Sturmtalent im Anflug

"Vorne werden wir noch was machen. Da haben wir die ein oder andere Baustelle zu schließen", sagte Kaderplaner Olaf Rebbe am Rande des Trainingsauftakts. Meinen dürfte er damit u.a. Stefanos Zimas. Das 18-jährige griechische Sturmtalent soll aber kurz vor einem Transfer zum Club stehen. Tzimas wird für ein Jahr vom griechischen Erstligisten PAOK Saloniki ausgeliehen. Verstärkungen im Sturm sind dringend nötig. Schließlich stellte der FCN in der abgelaufenen Spielzeit eine der schwächsten Offensiven der Liga. Deshalb bemühen sich die Verantwortlichen auch seit Wochen um einen Wechsel von Lukas Görtler.

Der gebürtige Bamberger steht aktuell noch beim Schweizer Erstligaklub FC St. Gallen unter Vertrag. War es zuletzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis der gebürtige Bamberger in Nürnberg aufschlägt, stockt der Wechsel nun. Der 29-Jährige erhält wohl doch keine Freigabe. Ein bisschen Zeit bleibt den Nürnbergern aber auch noch, schließlich öffnet das Transferfenster erst zum 1. Juli und schließt Ende September.

FCN-Fahrplan: Trainingslager in Walchsee

Der Start in die neue Spielzeit der 2. Bundesliga ist für das erste August-Wochenende (2. - 4. August) terminiert. Zuvor testet das Team von Trainer Klose gegen Bezirksligist 1. FC Hersbruck (3. Juli) und Regionalligist SpVgg Ansbach (4. Juli). Den ersten Härtetest bietet die Partie gegen den TSV 1860 München (13. Juli), ehe sich die Mannschaft für eine Woche ins Trainingslager im österreichischen Walchsee (14. - 21. Juli) verabschiedet.

Im Video: FCN-Trainer Miroslav Klose im Interview nach dem Trainingsauftakt

Quelle: BR24Sport 25.06.2024 - 18:50 Uhr