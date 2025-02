Poker um neuen Vertrag Medienberichte: FC Bayern zieht wohl Kimmich-Angebot zurück Stand: 27.02.2025 12:49 Uhr

Laut übereinstimmender Medienberichte hat der FC Bayern sein Angebot für eine Vertragsverlängerung an Joshua Kimmich zurückgezogen. Das aktuelle Arbeitspapier läuft im Sommer aus.

Von Raphael Weiss

Seit Monaten zieht sich der Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und Joshua Kimmich hin. Zuletzt hatte vieles darauf hingedeutet, dass der 30-jährige Mittelfeldspieler zeitnah verlängert, nun die nächste Wendung: Laut übereinstimmender Medienberichten von "kicker","Sky" und "Bild" hat der FC Bayern sein Vertragsangebot zurückgezogen und Kimmich Anfang der Woche mitgeteilt, dass es nicht mehr gültig sei. Laut "Sky" habe Kimmich allerdings die Möglichkeit, zeitnah seine Unterschrift doch noch unter das ausgehandelte Papier zu setzen. Auch die "Bild" berichtet, dass die Münchner grundsätzlich weiterhin auf eine Verlängerung hoffen.

Kimmich könnte ablösefrei wechseln

Zuletzt hatten "Bild" und "Sky" von einer Einigung berichtet, die unmittelbar bevorstehe. Grund für den Sinneswandel des FC Bayern sei nun, dass Kimmich weiterhin zögere, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Die Münchner umwerben seit Wochen den DFB-Kapitän intensiv, um seinen im Sommer auslaufenden Vertrag zu verlängern.

Eberl hatte zuletzt immer wieder betont, wie wichtig Kimmich für den FC Bayern sei. Präsident Herbert Hainer zeigte sich zuletzt "verhalten optimistisch", den Vertrag zu verlängern. Sollte es nicht dazu kommen, könnte Kimmich im Sommer ablösefrei wechseln. Manchester City, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain gelten als potenzielle Interessenten.

Kimmich seit 2015 beim FC Bayern

Joshua Kimmich wechselte 2015 zum FC Bayern. Seither hat er sich zu einem Stamm- und Führungsspieler entwickelt, wurde Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und gilt auch als Nachfolger auf das Kapitänsamt beim FC Bayern, das aktuell Manuel Neuer innehat.

Kimmich hatte in der Vorsaison vermehrt in der Kritik gestanden. Laut Medienberichten soll intern über einen Kimmich-Verkauf im vergangenen Sommer diskutiert worden sein. In dieser Saison hat Kimmich allerdings zu alter Stärke zurückgefunden, hatte bis zu seiner Auswechslung gegen Frankfurt jede Minute der Saison auf dem Feld gestanden. Kimmich wird auch die anstehende Partie gegen Stuttgart (Freitag, 28. Februar, ab 20.20 Uhr in der Radioreportage) verpassen.

Quelle: BR24Sport 27.02.2025 - 18:30 Uhr