3. Liga Unterhaching verspielt Remis in dramatischer Nachspielzeit Stand: 24.08.2024 16:19 Uhr

Nach einem packenden Drittliga-Duell unterliegt die SpVgg Unterhaching dem VfL Osnabrück. Die Hachinger spielen den Großteil der Partie über in Unterzahl. Das Remis gibt die Spielvereinigung erst in der Nachspielzeit aus den Händen.

Von Mona Marko

Über 92 Minuten sah alles danach aus, als könnte sich die SpVgg Unterhaching gegen die Absteiger vom VfL Osnabrück wehren und sich trotz Unterzahl ein Remis erkämpfen. Doch dann legten die Niedersachsen einen Gang zu und zwei Tore nach. Am Ende unterlagen die Hachinger am 3. Spieltag der 3. Liga mit 2:4 (1:1). Die Mannschaft von Marc Unterberger war über 40 Minuten in Unterzahl, nachdem Manuel Stiefler Gelb-Rot sah und vom Platz musste.

Das erste Tor der Partie kam vom Osnabrücker Ba-Muaka Simakala. Der schoss seine Mannschaft an der Bremer Brücke zur 1:0-Führung. Die Hachinger ließen das nicht lange auf sich sitzen: Max Lamby flankte auf Luc Ihorst, der traf mit einem satten Linksschuss: 1:1 (13.).

Doppelpack von Hachinger Ihorst

Die SpVgg konnte das 1:1 bis zum Halbzeitpfiff retten - obwohl Osnabrück seine Fans über die ersten 45 Minuten hinweg mit Chancen und gefährlichen Momenten vor dem Tor begeisterte.

Aus mühevollem Gegenhalten der Hachinger wurde in der zweiten Hälfte pure Dynamik: Schon in der zweiten Minute nach Wiederanpfiff traf wieder Ihorst (2:1, 47.): Zweiter Schuss, zweites Tor.

Die Dynamik äußerte sich aber nicht nur im 2:1, sondern auch in einer gelb-roten Karte. Weil dem Routinier Manuel Stiefler im Zweikampf gegen Bryang Kayo der Ball versprang, versuchte er mit einer Beinschere wieder an die Kugel ranzukommen. Der Unparteiische Felix Weller pfiff ab, zückte die Ampelkarte und Stiefler ging protestlos in die Kabine. Die Unterzahl der Hachinger machte sich sofort bemerkbar: In der 56. Minute der Ausgleich durch Erik Engelhardt (2:2).

Dramatische Nachspielzeit - Osnabrück legt zwei späte Tore hin

Trotz des Nachteils gelang Ihorst fast das Triple: Der stand goldrichtig vor dem Kasten, sein Kopfball nach einer Freistoßhereingabe von Tim Knipping wehrte der Osnabrücker Keeper David Richter aber mit dem Fuß ab.

Im Rest des Spiels dann sah es danach aus, als könnten die Hachinger das Remis über die Ziellinie retten - doch dann brach die Nachspielzeit an und die Defensive der Spielvereinigung brach ein. Erst traf Dave Gnaase für die Niedersachsen und erhöhte auf 3:2 (90.+2). Dann legte Joel Zwarts nach (4:2, 90.+4).

Quelle: BR24Sport im Radio 24.08.2024 - 18:55 Uhr