BR24 Sport Trotz Continental-Cup-Sieg: Eisenbichler fehlt im Weltcup-Team

Auch im finnischen Lahti fehlt der Skispringer Markus Eisenbichler im Weltcup-Aufgebot. Zuletzt hatte er ein Springen im zweitklassigen COC gewonnen. Stattdessen ist sein oberbayerischer Kollege Constantin Schmid dabei.

Die Wartezeit für Markus Eisenbichler geht weiter. Auch im finnischen Lahti ist der einstige deutsche Vorzeigespringer nicht dabei. Der Oberaudorfer Skispringer Constantin Schmid kehrt dagegen am Wochenende in das deutsche Weltcup-Team zurück.

Der Team-Olympiadritte hatte zuletzt im zweitklassigen Continental Cup (COC) den Quotenplatz für die deutsche Mannschaft ersprungen, diesen wird er im finnischen Lahti auch einnehmen. Der sechsmalige Weltmeister Markus Eisenbichler bleibt dagegen vorerst im COC.

Eisenbichler mit Sieg nach Trainingspause

"Ich habe jetzt noch mal ganz coole Möglichkeiten, im Weltcup Spaß zu haben", sagte der 24 Jahre alte Schmid, der in diesem Winter in drei Wettkämpfen nur einmal in den Punkten gelandet war. Schmid hatte am vergangenen Wochenende in Iron Mountain die Ränge sechs und acht belegt.

Damit lag er zwar in beiden COC-Wettkämpfen hinter Eisenbichler (Sieg und Dritter). In der Gesamtwertung ist Schmid aber deutlich besser platziert als Eisenbichler, der zuletzt eine längere Trainingspause eingelegt hatte.

Wellinger führt deutsches Weltcup-Team an

Angeführt wird das deutsche Team in Lahti vom zweimaligen Saisonsieger Andreas Wellinger. Zudem nominierte Bundestrainer Stefan Horngacher wie schon zuletzt Karl Geiger, Pius Paschke, Philipp Raimund und Stephan Leyhe. Los geht es schon am Freitag mit einem Einzel-Wettkampf, auch die Frauen sind in Finnland am Start.

