Boxen "Tiny Tina" Rupprecht jetzt WBO-, WBA- und WBC-Weltmeisterin Stand: 24.11.2024 00:02 Uhr

Drei Titel: Das ist zuvor noch keinem deutschen Boxer und keiner deutschen Boxerin gelungen. WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht hat im WM-Titelvereinigungskampf WBO-/WBA-Weltmeisterin Eri Matsuda geschlagen. "Es ist unbeschreiblich", so die 31-Jährige.

Von BR24Sport

Die Augsburgerin Tina Rupprecht hat den wichtigsten Kampf ihrer bisherigen Karriere gewonnen und deutsche Box-Geschichte geschrieben. Die Augsburgerin setzte sich am Samstag gegen WBO- und WBA-Weltmeisterin Eri Matdusa (30) aus Japan durch. Mit dem Sieg vereint Rupprecht, die sich erst im Januar zur WBC-Weltmeisterin im Atomgewicht gekrönt hatte, jetzt die WM-Titel drei großer Verbände. Das ist zuvor noch keinem deutscher Boxer und keiner deutschen Boxerin gelungen. "Es ist unbeschreiblich, dass ist mein Lebenstraum", jubelte die 31-Jährige. "Geschichte!". "Ich bin selber überrascht gewesen", sagte sie zum ersten Treffer. "Aber man hat gesehen, dass wir uns nichts geschenkt haben".

Perfekter Start für Rupprecht

Nach 20 Sekunden setzte Rupprecht den ersten Wirkungstreffer. Die 32-Jährige traf satt mit rechts und erwischte Matsuda voll am Kinn. Die Japanerin ging zu Boden. Rupprecht startete mit einer starken Auftaktrunde und war aktiver. Die etwa 100 mitgereisten Fans unterstützen sie mit Tina, Tina Rufen. Den Großeltern war es beim Zuschauen derweil eher nach Baldrian.

Die Intensität des Kampfes nahm zu, auch weil die Japanerin ihre zwei Titel nicht in Deutschland lassen wollte. Die klaren Treffer landete vorwiegend Rupprecht, die nicht zurückzog und immer wieder nach vorne ging. Es lief nicht gut für Matsuda, die in der neunten Runde noch einmal aufdrehte und in der letzten dann alles reinwarf. Doch es reichte nicht. Die Kampfrichter werteten am Ende einstimmig - die Siegerin hieß nach 10 Runden Tina Rupprecht. Für die 1,53 m große und 45 kg leichte Sportlehrerin war es der 14. Sieg im 16. Profikampf (je ein Remis und eine Niederlage). Damit nimmt sie drei Gürtel mit nach Augsburg.

Tina Rupprecht schnappt sich noch weiteren Gürtel

Der 31-jährigen Rupprecht ist durch den Erfolg noch ein weiterer Meilenstein gelungen: Sie schnappte sich mit dem Sieg auch den Gürtel der renommierten Box-Zeitschrift "The Ring". Diesen vergeben die Fach-Journalisten der amerikanischen "Box-Bibel", wenn aus ihrer Sicht die beiden besten Boxerinnen oder Boxer der Welt gegeneinander antreten. Einzig Box-Idol Max Schmeling konnte sich diesen Titel als deutscher Kämpfer im Jahr 1930 bisher sichern.

Nächstes Jahr der vierte Titel?: Rupprecht gegen Yamanaka

Der Kampf zwischen IBF-Weltmeisterin Sumire Yamanaka, die ihren WM-Gürtel gegen die Ex-WBC-Weltmeisterin Fabiana Bytyqi aus Tschechien, gegen die sich Rupprecht ihren Titel sicherte, verteidigen wollte, fiel dagegen kurzfristig aus. Bytyqi hatte am Freitag einen Zusammenbruch aufgrund zu starker Dehydrierung, sie musste ins Krankenhaus. Die Japanerin Yamanaka bleibt damit Weltmeisterin des Verbandes IBF und trifft im Undisputed Kampf um alle Gürtel als IBF-Weltmeisterin 2025 auf die Gewinnerin und neue WBC-/WBO-/WBA-/RING-Weltmeisterin Tina Rupprecht.

Die Kämpfe der Box-Nacht im Re-Live

Fünf spannende Kämpfe standen bei der Box-Nacht im Olympic Center in Heidelberg auf dem Plan.

Quelle: Blickpunkt Sport 23.11.2024 - 10:00 Uhr