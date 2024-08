BR24 Sport Thomas Müller: Kann "Tore und Torchancen heraufbeschwören" Stand: 15.08.2024 11:23 Uhr

Thomas Müller gefällt die Entwicklung des FC Bayern unter dem neuen Coach Vincent Kompany. Die auf frühe Ballgewinne ausgelegte Spielweise, "kommt meinen Stärken entgegen. Er könne weiterhin "in kürzester Zeit Tore und Torchancen heraufbeschwören."

Von BR24Sport

Neuer Trainer, neue Spielweise. Der FC Bayern München wird unter dem neuen Coach Vincent Kompany wieder zu einer Pressingmannschaft. Darauf deutet bislang die Vorbereitung des Rekordmeisters auf die neue Saison und die bestrittenen Testspiele u. a. gegen den Premier-League-Klub Tottenham Hotspurs hin.

Thomas Müller: "Wirkt aktuell so, als hätte alles Hand und Fuß"

Thomas Müller gefällt die Entwicklung der Münchner unter Kompany jedenfalls gut. Unterstreicht aber vor dem Saisonstart am Freitag gegen den SSV Ulm im DFB-Pokal (20.45 Uhr), dass alles werde seine Zeit brauchen. "Es wirkt aktuell so, als hätte alles Hand und Fuß. Was mir gefällt, ist, dass wir die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, in den ersten Testspielen bereits umsetzen konnten", erklärte der 34-Jährige gegenüber dem "Kicker".

Die Herangehensweise des neuen Trainerteams und die absehbar auf frühe Ballgewinne ausgelegte Spielweise sieht Müller positiv. "Natürlich gefällt es mir, dass wir wieder einen Pressingansatz haben, das kommt meinen Stärken entgegen", erklärt er und empfiehlt sich gleich für erste Pflichtspiel-Einsätze. "Ich habe im Champions-League-Halbfinale und bei der Europameisterschaft gesehen, dass ich weiterhin, egal auf welchem Niveau, in kürzester Zeit Tore und Torchancen heraufbeschwören kann."

So viel Spielzeit wie möglich beim FC Bayern

Wie seine Rolle unter Kompany genau aussehen werde, wisse er allerdings noch nicht, so der 34-Jährige: "Es ist für alle eine neue Situation. Ich hoffe natürlich, dass ich die Fähigkeiten, die ich habe, die mich von anderen unterscheiden, positiv einbringen kann und der Trainer auf diese zurückgreifen will." Aber "aktuell weiß ich noch nicht, wie meine Rolle aussehen wird. Dazu ist der Fußball viel zu schnelllebig und lebendig", sagte Müller. Er "arbeite sehr hart, um auf so viel Spielzeit wie möglich zu kommen - aber das wollen alle."

Offen ist auch, ob er seine Karriere über diese Saison hinaus in München fortzusetzen wird. Er fühle sich jedenfalls "topfit und voller Tatendrang", so der Oberbayer, der mit seiner Frau Lisa ein Gestüt betreibt und Pferde züchtet. Zudem ist er Mitbesitzer von "Checker", der mit Christian Kukuk bei Olympia in Paris sensationell Gold gewann.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24 im Radio 15.08.2024 - 09:55 Uhr