BR24 Sport Thomas Müller feiert 150. Champions-League-Einsatz

Thomas Müller feiert 150. Champions-League-Einsatz Stand: 30.04.2024 21:11 Uhr

Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League mit dem FC Bayern gegen Real Madrid war für einen Spieler etwas ganz Besonderes: Thomas Müller, der etwas überraschend in der Startelf stand, lief zum 150. Mal in der Königsklasse auf.

Von BR24Sport

Thomas Müller (34) ist damit erst der dritte Spieler in der Geschichte des Wettbewerbs, der diese Marke für ein und denselben Verein erreicht. Vor ihm schafften dies nur die spanische Torwartlegende Iker Casillas, der 150-mal für Rekordsieger Real Madrid auflief, und dessen früherer Weltmeister-Kollege Xavi (151/FC Barcelona).

In der Gesamtrangliste reicht es für Müller momentan zu Platz sechs, direkt vor seinem Madrider DFB-Kollegen Toni Kroos (149 Spiele). Die Nummer eins ist Cristiano Ronaldo mit 183 Einsätzen vor Casillas (177) und Lionel Messi (163).

Robben: "Mit Müller um 20 Prozent besser"

"Thomas ist so ein wichtiger Bestandteil des ganzen Vereins, der ist im Spiel so wichtig", sagte Müllers früherer Mitspieler Arjen Robben bei Prime Video: "Er macht nicht immer den Unterschied mit drei Übersteigern oder dass er technisch zaubert. Aber der ist so schlau, so intelligent - Spieler wie Sané oder Musiala können von ihm profitieren. Wenn Thomas auf dem Platz stand, war ich auch um 20 Prozent besser."

Quelle: BR24Sport 30.04.2024 - 21:00 Uhr