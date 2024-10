Surfen Kemp gewinnt Deutsche Meisterschaft, Elter wird Zweiter Stand: 13.10.2024 16:51 Uhr

Bei Olympia entfachte das Surfen viel Begeisterung beim Sport-Publikum. Nun mussten sich die Olympiateilnehmer Camilla Kemp und Tim Elter in München mit der deutschen Konkurrenz messen.

Von BR24Sport

Mit einer Traumkulisse im Südpazifik, einer Batterie an spektakulären Fahrten und Tricks, begeisterte das Surfen bei Olympia 2024 mit seinen Wettkämpfen in Tahiti für Begeisterung. Die Bilder liegen schon zwei Monate zurück; nun traf sich die deutsche Surf-Elite - inklusive Olympia-Teilnehmer Camilla Kemp und Tim Elter am Wavepool der Surf Town MUC, gelegen in Hallbergmoos, zur deutschen Meisterschaft.

Deutsche Meisterschaft in der Surftown: 10,00 für Glatzer

Das Setting am kürzlich eröffnete Wavepool in der Nähe des Münchner Flughafens - dem größten Surfpark Europas, war etwas weniger pazifisch. Dauerregern und niedrige Temperaturen machten es den Surferinnen und Surfern bei der ersten deutschen Meisterschaft auf dem deutschen Festland nicht einfach. Olympiateilnehmerin Camilla Kemp ließ sich davon nicht beeindrucken: Mit 7,25 Punkten setzte sie sich am Ende durch und wurde deutsche Meisterin. Lisa Boos (7,05) landete knapp vor Rachel Presti (6,65),

Bei den Männern zeigte der andere Olympia-Teilnehmer Tim Elter eine starke Leistung: 8,50 Punkte - eigentlich eine Meisterleistung. Wäre da nicht Leo Glatzer gewesen, der mit einer 10,00 Jury und Publikum gleichermaßen beeindruckte und sich den Titel holte. Dritter wurde Lenni Jensen (7,45).

