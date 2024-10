Vor Champions-League-Duell Strom weg: Kimmich muss FCB-PK in Barcelona abbrechen Stand: 22.10.2024 20:39 Uhr

Vincent Kompany will seinen ersten Sieg bei einer Champions-League-Auswärtsreise als Trainer des FC Bayern München erreichen. Doch diese Aufgabe wird beim FC Barcelona von Trainer Hansi Flick knifflig - doch davor gibt es erst einmal ein PK-Problem.

Von Johannes Kirchmeier

Der Mittelfeldspieler Joshua Kimmich redete am Dienstagabend in der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Duell seines FC Bayern München in Barcelona gerade über den neuen Champions-League-Modus. Er outete sich als Fan davon, weil seine Mannschaft nun acht verschiedene Gegner trifft. Weil es bis zum Schluss spannend bleiben sollte. Da war mit einem Schlag das Licht gedimmt und der Ton auf dem Pressepodium weg - es sah ganz nach Strom-Problemen aus.

Das Mikrofon auf dem Podium blieb stumm, aus den Boxen war die Stimme des 29-Jährigen nicht mehr zu hören. Kimmich lachte, redete noch ein wenig mit den Journalisten und verließ die PK dann doch vorzeitig.

Probleme mit der Stadionelektronik in Barcelona

Es schien, als hätte der hoch verschuldete spanische Spitzenklub ein paar Problemchen mit der Stadionelektronik. Es dauerte einige Minuten, bis der Fehler wieder behoben war - und dann der Münchner Trainer Vincent Kompany im Pressestüberl erschien. "Ich hoffe aber, dass die Elektronik gleich wieder runterfährt", sagte er mit einem Lachen.

Den Ton haben die Hauselektroniker vom FC Barcelona dabei übrigens wieder flott bekommen, nicht aber die Strahler über Kompany, daher saß er plötzlich ein wenig im Schatten. Erst nach und nach leuchteten die Strahler auch wieder.

Kompanys zweite knifflige Auswärtsreise

Dann konnte Kompany auch über seine zweite Auswärtsreise als Trainer in der Champions League reden. Die erste Auswärtsreise hatte ihn bekanntlich nach Birmingham geführt. Dort unterlag seine Mannschaft dann Aston Villa, es war seine erste Niederlage als Münchner Coach.

Die zweite Reise wird ähnlich knifflig, schließlich trifft sein FCB auf den FC Barcelona vom Ex-FC-Bayern-Coach Hansi Flick, der ein Team in Topform anleitet und der vor einem besonderen Wiedersehen steht. "Er bedeutet als Trainer viel für den FC Bayern - und ich bin mir sicher, dass ihm dieses Spiel einiges bedeutet", sagte Kompany.

Kimmich freut sich auf "besonderes Spiel" gegen Flick

Flick hat im Jahr 2020 das Triple mit den Münchnern gewonnen. "Es ist tatsächlich besonders", sagte Kimmich daher, als der Ton noch da war. "Ich finde es immer besonders, gegen Barca zu spielen. Diese Konstellation ist natürlich sehr interessant, wieder auf Hansi zu treffen. Wir freuen uns sehr."

Immerhin: Die Bilanz spricht für den FC Bayern München. Der Klub hat die vergangenen sechs Spiele in der Champions League und zehn von insgesamt 13 Partien in Europas Eliteliga gegen die Katalanen gewonnen. Besonders spektakulär war der 8:2-Erfolg der Münchner auf dem Weg zum Champions-League-Triumph 2020. Damals unter dem Trainer Hansi Flick.

Musiala zurück - Kompany lässt Einsatzzeit noch offen

Mit dabei wird am Mittwochabend dann aufseiten des FC Bayern Jamal Musiala sein. Ob der dann allerdings direkt in der Startelf steht, das wollte Kompany nicht verraten. Für 90 Minuten werde es aber vermutlich nicht reichen.

Viel Lob hat der Coach dabei von seinem Sechser Kimmich bekommen: "Die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, gibt jedem ein gutes Gefühl. Und wenn wir gewinnen, wird dieses Gefühl noch verstärkt", sagte er. Gerade das zählt ja auch in diesem Champions League-Modus, den Kimmich so spannend findet: "Barca und wir, wir haben beide schon eine Niederlage. Auch deshalb wird das Spiel morgen sehr interessant werden." Mit anderen Worten: Nur der Sieg zählt für die beiden Tabellenführer ihrer Ligen und Top-Teams - wenn das Flutlicht in Barcelona angeht.

Im Video: Vor Duell mit Barcelona - Jamal Musiala kehrt in FCB-Kader zurück

Quelle: BR24Sport im Radio 22.10.2024 - 19:54 Uhr