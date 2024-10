BR24 Sport Steht Fan-Liebling Hiller im Tor des TSV 1860 München? Stand: 31.10.2024 16:23 Uhr

Nach 24 Gegentoren in zwölf Spielen steht beim TSV 1860 München die Defensive und Torwart René Vollath im Fokus. Spekuliert wird über einen Torwartwechsel. Kehrt Fan-Liebling und Löwen-Urgestein Marco Hiller gegen Sandhausen zurück ins Sechzger-Tor?

Von Nicole Hornischer

Ein großes Problem hat der TSV 1860 München schon gelöst: Eine Finanzlücke im unteren Millionenbereich konnte mit Hilfe des umstrittenen Investors Hasan Ismaik gestopft werden. Vor dem Spiel beim SV Sandhausen (Samstag, ab 14 Uhr im Stream und BR Fernsehen) gibt es aber noch ein sportliches Problem: Der Traditionsverein hat in in zwölf Spielen bislang 24 Tore kassiert - zuletzt kassierte er eine 1:5-Pleite gegen Energie Cottbus.

1860-Trainer Giannikis lässt Torwartfrage offen

Nun wird über einen Torwartwechsel diskutiert. Seit Beginn der Saison steht René Vollath im Löwen-Kasten. Der Neuzugang aus Unterhaching verdrängte die langjährige Nummer eins und Fan-Liebling Marco Hiller auf die Bank. Nicht mehr Nummer eins zu sein, sei "ganz klar ein Rückschlag" gewesen, sagte das Löwen-Urgestein in einem Interview mit der "tz" Mitte September. "Man will natürlich spielen. Auf der Bank zu sitzen, vor allem als Torhüter, macht wirklich keinen Spaß. Ich habe nicht den Anspruch, in der 3. Liga auf der Bank zu sitzen", so der 27-Jährige weiter. Lediglich in den Liga-Pokal-Spielen bekam er seine Spielzeit.

Doch vor dem Spiel gegen Sandhausen mehren sich die Stimmen, wonach Hiller Vollath, der in dieser Saison erst zweimal ohne Gegentor blieb, ersetzen könnte. Trainer Argirios Giannikis ließ die Frage auf der Abschluss-Pressekonferenz nach einem Torwart-Wechsel unbeantwortet. "Wir werden hier öffentlich keine Personalentscheidungen führen. Zuerst erfahren es die Spieler, wer spielt." Zu Vollath und Hiller bemerkte er nur allgemein an: "Beide sind extrem gute Torhüter."

Löwen-Urgestein Hiller kennt Kampf um den Stammplatz

Die Sechzger-Fans fordern schon länger die Rückkehr des einzig verbliebenen Aufstiegshelden von 2018. Denn Hiller ist ein Löwen-Urgestein: 2016 debütierte er in der Regionalliga für den TSV 1860, acht Jahre lang war er zuvor im Nachwuchsbereich beim TSV 1860 ausgebildet worden.

Der Kampf um den Platz im Tor ist für Hiller nicht neu: Nachdem er in der Aufstiegssaison 2017/18 als Stammkeeper gesetzt war, verlor er in der darauffolgenden Spielzeit seinen Platz zwischen den Pfosten an Hendrik Bonmann. Letztes Jahr war David Richter sein Herausforderer, spielte einige Partien. Doch Hiller setzte sich langfristig durch und blieb - auch nach einer Verletzungspause - die Nummer eins. Ehe er sich nun hinter Vollath einreihen musste.

Quelle: BR24 31.10.2024 - 18:30 Uhr