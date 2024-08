Startelfeinsatz im Testspiel Bleibt Leon Goretzka doch beim FC Bayern? Stand: 20.08.2024 15:55 Uhr

Eigentlich hatte Leon Goretzka keine Zukunft mehr beim FC Bayern. Doch der 29-Jährige stand im Testspiel gegen Zürich in der Startelf.

Von Victor List

Der FC Bayern würde Leon Goretzka weiterhin gerne von der Gehaltsliste streichen können. Doch der Mittelfeldmann sieht auch jetzt noch seine Zukunft beim deutschen Rekordmeister. Beinahe hätte das Testspiel gegen Grasshoppers Zürich den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Goretzka stand etwas überraschend als Innenverteidiger in der Startelf gegen den Schweizer Erstligisten. In der ersten Halbzeit ging er am eigenen Strafraum zu Boden und hielt sich den Knöchel. Eine schwere Verletzung hätte jegliche Diskussionen um einen Transfer Goretzkas vermutlich beendet.

Sportvorstand Eberl: "Leon ist ein großartiger Spieler"

Goretzka konnte nach einer entsprechenden Behandlungspause weiterspielen. Nach einer guten Stunde war sein Arbeitstag dann dennoch beendet. Nach der Partie, die mit einem 4:0 für die Münchner zu Ende ging und als gelungene Generalprobe für den Bundesliga-Start am kommenden Sonntag in Wolfsburg (15.30 Uhr, live in der Radioreportage) gewertet werden darf, war Goretzka natürlich Thema Nummer eins.

Hatten die Verantwortlichen Goretzka zuletzt auch öffentlichkeitswirksam nahegelegt, dass sie seine Zukunft nicht an der Säbener Straße sehen, klang das am Dienstagmittag in den Katakomben des FC Bayern Campus wieder ganz anders. "Wir haben nie irgendwie schlecht über Leon geredet, Leon ist ein großartiger Spieler", sagte Sportvorstand Max Eberl und ergänzte: "Leon ist volles Mitglied der Mannschaft. Wir sagen nichts anderes. Wir haben nur angedeutet, es kann halt schwer werden."

Profitiert Goretzka von der Stanisic-Verletzung?

Die Situation für Goretzka erleichtern könnte die Verletzung eines Mannschaftskollegen. Rechtsverteidiger Josip Stanisic hat sich im Training am Montag einen Außenbandriss zugezogen und wird lange ausfallen. Der kroatische Nationalspieler, der auch als Innenverteidiger spielen kann, wird dem FC Bayern lange fehlen. Die Chance für Goretzka?

Der 29-Jährige spielte im Testspiel gegen Zürich in der Innenverteidigung, eine Position, die der gelernte Mittelfeldspieler, der am liebsten auf der Achterposition sich defensiv wie offensiv einschaltet, eigentlich nicht im Repertoire hat.

Gänzlich unerfahren ist er im defensiven Zentrum aber nicht. In der letzten Saison kam er unter Trainer Thomas Tuchel im DFB-Pokal gegen Preußen Münster und in der Champions League gegen den FC Kopenhagen auf dieser Position zum Einsatz. Spekuliert Goretzka darauf auch in dieser Saison?

Goretzka kämpfte sich schon letzte Saison zurück

Laut Medienberichten haben sich inzwischen auch die Verantwortlichen damit abgefunden, dass ihr Plan, Goretzkas zweistelliges Millionengehalt einsparen zu können, vorerst scheitert. Auf die Frage, ob Goretzka angesichts des Testspieleinsatzes nun eine Option in der Innenverteidigung sei, antwortete Eberl: "Wenn er bleibt, ist er vollständiges Mitglied des Kaders." Der Rekordmeister habe "keine Trainingsgruppe zwei. Der FC Bayern schickt keinen Spieler weg", stellte Eberl außerdem klar.

Goretzka kennt die Situation, schließlich galt er auch im vergangenen Sommer als Verkaufskandidat, war in der letzten Vorbereitung außen vor. In der Liga kämpfte er sich dann aber zurück ins Aufgebot. Das will er offensichtlich auch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany schaffen.

Quelle: BR24Sport 20.08.2024 - 15:54 Uhr