BR24 Sport SpVgg Unterhaching verpasst Adventswunder auf der Alm

Die SpVgg Unterhaching setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf - und muss sich am Ende doch ärgern: Bei Aufstiegskandidat Arminia Bielefeld führte der Tabellenvorletzte drei Mal - und verpasste in Unterzahl am Ende trotzdem einen Sieg.

Von Bernd R. Eberwein

3:3 trennten sich die SpVgg Unterhaching und Arminia Bielefeld nach turbulenten 90 Minuten am 18. Spieltag der 3. Liga. Dabei verspielten die Hachinger drei Mal eine Führung und mussten die letzten 20 Minuten nach einer gelb-roten Karte sogar in Unterzahl spielen. Den bitteren Ausgleichstreffer kassierten die Oberbayern erst in der Nachspielzeit.

Unterhaching überraschend in Führung

Die erste Halbzeit zwischen Arminia Bielefeld und SpVgg Unterhaching begann eher unspektakulär und bot den Zuschauern zunächst wenige Höhepunkte.

Nach dreißig Minuten nahm das Spiel jedoch an Fahrt auf, als Unterhaching mit einem schnellen Konter die Führung erzielte. Manuel Stiefler köpfte nach einer Flanke von Skarlatidis zum 1:0 ein (32.).

Bielefeld gleicht schnell aus

Die Antwort der Bielefelder ließ nicht lange auf sich warten: Marius Wörl glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus, nachdem er eine Hereingabe von Young verwertete. Trotz der Bemühungen beider Mannschaften blieb es bis zur Halbzeitpause beim 1:1.

Zweiter Schuss, zweiter Hachinger Treffer

Die zweite Hälfte war fast ein Spiegelbild des ersten Durchgangs: Erneut traf Unterhaching wie aus dem Nichts. Der Ball kam vor dem Strafraum auf der rechten Seite zu Kügel, schlug einen Haken und zog einfach mal ab - mit dem zweiten Torschuss erzielte Haching den zweiten Treffer (65.)

Gelb-Rote Karte für Manuel Stiefler

Danach wurde es turbulent. Torschütze Manuel Stiefler musste nach einem Ellbogencheck im Luftkampf mit Gelb-Rot vom Platz, der Spielvereinigung stand eine bange Schlussphase bevor.

Die Arminia nutzte die numerische Überlegenheit aus, nach einer Russo-Ecke stieg Bielefelds Corboz am höchsten und nickte zum erneuten Ausgleich ein (2:2, 78.).

Führung in Unterzahl, Ausgleich in der Nachspielzeit

Doch wer mit einem Einbruch der Hachinger gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Nach einem misslungenen Abwurf von Arminia-Keeper Kersken in die Füße von Jastremski, schaltete Unterhaching schnell um. Der Ball kam zu Geis, der ihn aus 16 Metern trocken ins Eck nagelte.

Das war's aber noch lange nicht. Unterhaching mühte sich tapfer, in der Nachspielzeit packte die nur noch nach vorne stürmende Arminia doch noch den Ausgleich (90.+2).

Unterhaching will Trainer-Frage und FC-Bayern-Kooperation in Winterpause angehen

Markus Schwabl, gelb-gesperrter Kapitän und Sportdirektor, lässt sich vom derzeitigen Tabellenplatz ohnehin nicht entmutigen. Personalfragen will der Klub in der Winterpause angehen.

Zum einen ist die Entscheidung offen, ob Sven Bender Trainer bleiben kann. Der Interimscoach hat derzeit nicht die notwendige Lizenz, Gespräche mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) laufen, erklärte Schwabl im BR-Interview.

Daneben denkt Unterhaching über personelle Verstärkungen nach, hier könnte die frische Kooperation mit dem FC Bayern München vielleicht erste Früchte tragen. Das müsse man mit dem FCB durchsprechen, ob es Spieler gebe, "die uns inhaltlich weiterhelfen", so Schwabl. Aber man müsse auch festhalten: "Als Unterhaching schöpfst Du nicht aus vollen Geldtöpfen. Man muss schauen, ob es überhaupt möglich ist, da was zu machen."

Quelle: Blickpunkt Sport 14.12.2024 - 14:00 Uhr