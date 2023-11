BR24 Sport Slalom-Auftakt in Levi: Lena Dürr fährt auf Platz zwei Stand: 11.11.2023 14:08 Uhr

Slalom-Spezialistin Lena Dürr hat einen fast perfekten Saisonstart erwischt: Beim Weltcup im finnischen Levi wurde die Athletin vom SV Germering Zweite. Schneller war nur die Slowakin Petra Vlhova.

Von Chiara Theis

Levi und Lena Dürr, das passt - mal wieder. Wie im vergangenen Jahr feiert die 32-Jährige einen Podestplatz beim Ski-alpin-Weltcupauftakt der Slalom-Damen im Hohen Norden.

Die Vorzeichen standen schon nach dem ersten Lauf gut: Die drei besten Läuferinnen fuhren im ersten Durchgang des Slaloms in Levi in ihrer eigenen Liga. Mit dabei: Lena Dürr. Die WM-Bronze-Gewinnerin lag auf Rang zwei, nur knapp hinter der Slowakin Petra Vlhova und hatte damit noch alle Chancen auf den Weltcup-Sieg. Dritte war die Gesamtweltcup-Gewinnerin des vergangenen Winters Mikaela Shiffrin aus den USA. Mit gut einer Sekunde Rückstand auf Vlhova führte Katharina Liensberger (4.) die Gruppe der Verfolgerinnen an.

Aicher verpasst Weltcuppunkte

Emma Aicher, die 18. nach dem ersten Durchgang, startete gut in den zweiten Durchgang, baute ihren Vorsprung auf die zwischenzeitlich Führende Ali Nullmeyer im Flachen sogar aus. Doch an der ersten Welle blieb sie zu direkt und verpasste das nächste Tor - keine Punkte für die 19-Jährige.

Auch die nächsten namhaften Starterinnen wie Wendy Holdener, Michelle Gisin und Thea Louise Stjernesund konnten die Kanadierin Nullmeyer zunächst nicht von der Spitze verdrängen.

Hector stoppt Aufholjagd, Liensberger wieder erstarkt

Insgesamt 13 Plätze machte die 25-jährige Kanadierin gut, bevor Sara Hector, die Sechste des ersten Laufs, sie verdrängte. Nur noch fünf Läuferinnen warteten nun am Start. Die nächste Starterin, Katharina Huber, verpasste die Führung deutlich, anders ihre Teamkollegin, die Österreicherin Katharina Liensberger: Nach einem Winter zum Vergessen in der vergangenen Saison, meldete sie sich nun eindrucksvoll zurück. Mit mehr als einer Sekunde Vorsprung übernahm sie die Führung vor Hector.

Das konnte auch das Slalom-Ass Mikaela Shiffrin überraschend nicht unterbieten. Nach einem Patzer im Zielabschnitt verpasste diese die Bestzeit um 15 Hundertstel und wurde am Ende Vierte.

Dürr greift nach nächstem Weltcupsieg

Als Vorletzte stand nun Lena Dürr im Starthaus von Levi, dort wo sie vergangenes Jahr zwei Podestplätze feiern konnte. Im oberen Teil fuhr sie gut, verlor kaum Zeit auf Liensberger, im Steilhang stellte sie dann mehrmals quer, verlor Zeit und war bei der Ausfahrt gleichauf mit der führenden Österreicherin. Dann spielte sie aber wie schon in Durchgang eins im Zielabschnitt ihre Stärken aus und setzte sich mit 14 Hundertstel Vorsprung an die Spitze. Dürr darf also wieder jubeln in Levi – diesmal über einen Sieg?

Den konnte ihr nun nur noch die Slowakin Petra Vlhova nehmen, die Führende des ersten Laufs. Und die demonstrierte ihr Können, baute den Vorsprung auf Dürr konstant aus, fuhr mit großem Risiko und wurde belohnt: Sie siegte mit 1,41 Sekunden Vorsprung. Lena Dürr feiert Platz zwei, verpasst aber ihren zweiten Weltcupsieg im Slalom und ihr erstes Rentier. Am Sonntag hat sie die zweite Chance, da findet der nächste Slalom im finnischen Levi statt.

