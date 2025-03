BR24 Sport Skisprung-Skandal: Norweger-Anzüge wie "unerlaubte Medikamente" Stand: 08.03.2025 20:42 Uhr

Es ist wie im Krimi: Vor dem Wettkampf auf Großschanze bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim kursierte ein Video, in dem das norwegische Team seine Anzüge manipuliert haben soll. Dieser Verdacht bestätigte sich und die Skisprung-Welt ist entzürnt.

Von BR24Sport

Marius Lindvik verlor WM-Silber, Stefan Horngacher den Glauben an gerechte Kontrollen und das Skispringen seine Glaubwürdigkeit: An einem denkwürdigen WM-Tag in Trondheim ist auf dem Anzug-Streit ein handfester Manipulations-Skandal geworden, der den Schanzensport in den Grundfesten erschüttert. "Ich bin schockiert. Mit so etwas hätten wir nicht gerechnet", sagte Renndirektor Sandro Pertile vom Weltverband FIS, nachdem Norwegens Stars quasi auf frischer Tat ertappt wurden.

Medallie von Lindvik aberkannt

Lindvik, der sechs Tage zuvor Andreas Wellinger Gold von der Normalschanze weggeschnappt hatte, wurde am Samstag kurz nach dem letzten WM-Wettkampf in Trondheim seine Silber-Medaille aberkannt. Die FIS gab als Grund eine "Manipulation des Anzugs" an.

Auch Teamkollege Johann Andre Forfang verlor seinen fünften Rang. Die Goldmedaille des Slowenen Domen Prevc vor dem Österreicher Jan Hörl und Ryoyu Kobayashi (Japan) geriet ebenso zur Nebensache wie der starke fünfte Rang von Philipp Raimund. Die Skisprung-Welt stand unter Schock.

Hannawald: "Das wird jetzt ein richtiger Thriller-Killer"

"Das wird jetzt ein richtiger Thriller-Killer", sagte ARD-Experte Sven Hannawald über den Eklat um heimliche Videos, mit denen sich böse Verdächtigungen offenbar bestätigen. Ob die ertappten Norweger weitere WM-Erfolge verlieren, schien zunächst unwahrscheinlich. "Wenn die Kontrollen fertig sind, sind die Wettkämpfe fertig", sagte Pertile.

Dubioses Video führt zu Protest

Die erste Bombe platzte während des ersten Durchgangs: Österreich, Slowenien und Polen legten auf Grundlage eines kursierenden Videos Protest gegen die Starterlaubnis der Norweger ein. Kurz zuvor hatten Bilder die Runde gemacht, auf denen Norweger offensichtlich in ihrem Teamhotel an ihren bereits mit einem Chip versehenen Anzügen nähen.

Norwegens Skisprung-Chef Jan Erik Aalbu erklärte in der ARD, die Anzüge in dem Video seien für den Weltcup am kommenden Wochenende in Oslo und nicht für die WM gedacht. "Das ist nichts Besonderes", sagte Aalbu.

Auf dem Video, das heimlich durch ein Fenster gefilmt wurde, ist Skisprung-Nationaltrainer Magnus Brevig zu sehen.

Hüttel: "Als ob hier jemand unerlaubte Medikamente nimmt."

DSV-Sportdirektor Horst Hüttel konnte diese Argumentation kaum glauben. "Als die Techniker der anderen Nationen das gehört haben, hat es sie zerrissen. Das ist ja, als ob hier jemand unerlaubte Medikamente nimmt und sagt, die nimmt er ja für nächste Woche", sagte Hüttel.

Auch Bundestrainer Horngacher war restlos bedient. "Es sind ein paar Dinge passiert, die völlig unakzeptabel sind", sagte der Österreicher in der ARD. Bisher habe er immer den offiziellen Kontrollen vertraut: "Aber ich habe jetzt gesehen, dass eine Nation wilde Dinge macht, die völlig unten durch sind. Es ist definitiv ein Limit komplett überschritten worden, nicht nur ein bisschen."

Hannawald: Skispringer derzeit "quasi zum Schummeln gezwungen"

Der Deutsche Skiverband unterschrieb den ersten Protest aber nicht. Grund sei, dass dort "gefordert wurde, dass alle Athleten, Damen und Herren, die bei der WM gestartet sind, Nordische Kombination wie Skispringen, komplett annulliert werden sollen", sagte Hüttel: "Da sage ich: Da tue ich mich schon schwer."

Hannawald hatte schon vor dem Wettkampf erklärt, dass Skispringer derzeit "quasi zum Schummeln gezwungen" würden, wenn sie "vorn dabei sein möchten". Nach Ansicht von Hannawald habe die FIS ihre strikten Vorschriften vom Saisonbeginn zuletzt nicht mehr durchgezogen. Nun fühlte er sich bestätigt. "Jetzt kriege ich ein süffisantes Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht, weil alles nur noch lächerlich wird", sagt er. Das letzte Wort dürfte aber noch lange nicht gesprochen sein.

Quelle: Blickpunkt Sport 09.03.2025 - 22:15 Uhr