BR24 Sport Sie brillieren wieder: Vincent Kompany belebt den FC Bayern Stand: 15.09.2024 09:22 Uhr

Nach dem 6:1 Sieg gegen Holstein Kiel ist der FC Bayern München mit neun Punkten aus drei Spielen das erste Mal seit September 2023 wieder Tabellenführer der Fußball Bundesliga. Grund dafür ist auch der neue Trainer Vincent Kompany.

Von Karoline Kipper

Vincent Kompany konnte nach dem Abpfiff zufrieden mit seiner Mannschaft sein. Mit einem 6:1 (4:0) gewann der FC Bayern München bei Bundesliga-Neuling Holstein Kiel. Zwar ist die Bundesligasaison erst drei Spieltage alt, Cheftrainer Vincent Kompany blickt aber zuversichtlich auf die kommenden Spiele: "Von Anfang an in der Vorbereitung war die Mentalität gut, darauf können wir aufbauen. Der Rest kommt noch. Man hat gesehen, dass wir einen guten Kader haben."

Eine neue Zentrale

Ein neuer Teil des Kaders ist Joao Palhinha. Der Portugiese integrierte sich bei seinem Startelfdebüt schnell und unterband in der 40. Minute mit einer Grätsche einen Konter. Ein so robuster defensiver Mittelfeldmann fehlte den Bayern in der Vergangenheit. Allerdings wurde Palhinha auch zweimal von einem Kieler ausgedribbelt. Der Rest kommt noch, wie Kompany sagen würde.

Die Personalie Kimmich bleibt eine der interessantesten. Der Bayern-Coach scheint Gefallen an dem taktischen Kniff, Kimmich im Ballbesitz auf die Rechtsverteidiger Position abkippen zu lassen, gefunden zu haben. So kann Rechtsverteidiger Sacha Boey einen Gegenspieler binden und Raum schaffen. Allgemein scheint die Tatsache, dass Kimmich, zumindest zeitweise, wieder im Mittelfeld spielt, dem Bayern-Spiel mehr Struktur zu geben.

Bayern dynamisch im letzten Drittel

Drei Tore in den ersten 13 Minuten - der Fußball des FC Bayern München ist wieder dominant. Insbesondere in der ersten Halbzeit ließen die Münchener nicht nur wie gewohnt den Ball zirkulieren, sondern kamen immer wieder dynamisch ins letzte Drittel.

Stellvertretend für die offensive Durchschlagskraft steht auf der einen Seite mit drei Treffern und einer Vorlage Harry Kane und auf der anderen Seite Jamal Musiala. Der Nationalspieler war gegen Kiel kaum zu stoppen und sorgte für Überraschungsmomente. So dribbelte Musiala zum Beispiel vor dem 3:0 die Kieler Defensive schwindelig. Der 21-Jährige ist der X-Faktor im Team, wie ihn in der Bundesliga ansonsten nur Bayer Leverkusen mit Florian Wirtz hat.

Wird der Vertrag von Musiala verlängert?

Umso wichtiger ist es, dass es der Bayern-Führung gelingt, Musialas Vertrag über 2026 hinaus zu verlängern. Vor dem Spiel gegen Kiel äußerte sich Sportvorstand Max Eberl: "Wir werden uns hinsetzen, wir werden reden. Ich weiß, das wird jetzt die nächsten Wochen Gesprächsthema sein. Jamal weiß, was er an den Bayern hat, aber wir wissen auch, was wir an Jamal haben." Außerdem würde der FC Bayern München "schon noch über Budgets, die man zu verwalten hat (reden)", so Eberl.

Dienstag ist Champions League

Am Dienstag um 21 Uhr (live in der Radioreportage) spielen die Münchener in der Champions League zu Hause gegen Dinamo Zagreb. Vincent Kompany gab sich nach der Partie gegen Kiel gelassen: "Die Jungs müssen fit bleiben, das ist das einzige, was ich mir wünsche." Das mögliche Finale "dahoam" 2025 wird allerdings trotz aller Bescheidenheit in der kommenden Champions League Saison das ersehnte Ziel sein.

Tabellenführung und Abstiegskampf, aktuelle Spielpaarungen, Ergebnisse und Liveticker, Torjägerlisten, Laufleistung- sowie Zweikampfstatistiken und noch viel mehr: Fußball im Ergebniscenter von BR24Sport.

Quelle: BR24Sport 15.09.2024 - 10:55 Uhr