BR24 Sport Shitstorm nach Pokal-Patzer: TSV 1860 stellt sich hinter Vollath

Nach seinem Patzer im Landespokal gegen die SpVgg Unterhaching wird 1860-Keeper René Vollath massiv angefeindet. Der Shitstorm geht so weit, dass sich nun sein Verein vor den 34-Jährigen stellen muss.

Von Victor List

Den Samstagnachmittag von René Vollath, Torwart des TSV 1860 München, kann man wohl getrost mit den Worten "Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen" zusammenfassen. Vollath, der jüngst seinen Stammplatz im Löwentor verloren hatte, patzte beim Aus im Landespokal am Samstagnachmittag folgenschwer. Der "Spott" danach ging dann aber so weit, dass nun sogar sein Verein Stellung bezog und sich vor seinen Schlussmann stellte.

TSV 1860 München "schockiert" über Häme für Vollath

Unter dem Motto "Zusammenstehen" veröffentlichten die Giesinger am Montag eine Pressemitteilung. In dieser zeigte sich der Drittligist "schockiert" über die Häme, die René Vollath am Samstagnachmittag im Grünwalder Stadion und im Nachgang erfahren haben müsse. Zwar habe Vollath "neben vielen anderen in der Mannschaft" einen "schwarzen Tag erlebt", das rechtfertige aber keineswegs die anschließende Häme.

"René, der sich seit dem ersten Tag mit vollem Herzen für 1860 engagiert und in den vergangenen beiden Spielen klaglos den Platz auf der Bank hinnahm, wurde von beiden Fanseiten verhöhnt und gute Aktionen wurden hämisch beklatscht. So deutlich, dass es die Mannschaft im laufenden Spiel registrierte", so der TSV in der Mitteilung. An beide Fanlager appellierten die Löwen, "das eigene Verhalten ebenfalls zu hinterfragen. Sei es im Stadion oder in den Kommentarbereichen". Auch in den sozialen Netzwerken hatte es einen Shitstorm für Vollath gegeben.

Geräuschvoller Vollath-Wechsel im Sommer

Vollath war im Sommer aus Unterhaching nach Giesing gewechselt - ein nicht ganz geräuschloser Transfer. Zur Überraschung vieler machte Löwen-Coach Argirios Giannikis Vollath zur Nummer eins für die Drittligasaison und entmachtete damit Publikumsliebling und Vereinsikone Marco Hiller. 1860-Legende und Ex-Torhüter Michael Hofmann kann diesen Schritt auch nachträglich nicht nachvollziehen. "Ich weiß, ich habe eine Nummer eins, Marco Hiller, mit überragender Drittliga-Qualität und hole mir mit René Vollath einen Führungsspieler mit Kosten ins Haus, der sich natürlich auch nicht klaglos auf die Bank setzt", sagte Hofmann im BR Fernsehen.

Vollath: Erst Stammplatz verloren, dann rabenschwarzer Tag gegen Haching

Im Ligaspiel gegen Sandhausen vollzog Giannikis dann die Rolle rückwärts und setzte wieder auf Hiller als Nummer eins. Vollath hatte zuvor in zwölf Spielen 24 Gegentore und damit die zweitmeisten ligaweit kassiert. Bei seiner Rückkehr nach Unterhaching war Vollath von den Fans der Münchner Vorstädter ausgepfiffen worden, was er mit den Worten, "anscheinend tut es den Leuten weh, dass ich nicht mehr da bin", abtat. Weil nun Hiller wieder Stammtorwart war, durfte Vollath im Pokalspiel spielen, das ihm nun zum Verhängnis wurde.

Beim 1:0-Führungstreffer der Hachinger ließ er einen harmlosen Freistoß von Johannes Geis durch die Finger gleiten. Auch beim 2:0 gab er keine gute Figur ab. "Wir haben vor der Runde gesagt, dass die Nummer zwei die Pokalspiele bekommt. Das ist im Fußball so üblich", sagte Giannikis nach dem Spiel am Samstag im BR Fernsehen, wollte den Patzer aber nicht als Ausrede gelten lassen. Viel mehr sei sein Team "von der ersten Sekunde handlungslangsam" gewesen.

Im Video: Die Stimmen nach dem Landespokal-Duell TSV 1860 München gegen die SpVgg Unterhaching

Erfahrungen mit Hate Speech

René Vollath muss sich nicht zum ersten Mal mit Hate Speech im Internet auseinandersetzen. Im September 2023 wurden Vollath, damals noch in Diensten der Spielvereinigung, und seine Frau nach einem Spiel gegen Bielefeld im Internet massiv beleidigt und bedroht und stellte anschließend sogar Strafanzeige.

Im Video: Hasskommentare gegen Vollath

