Erster großer Sommer-Transfer "Schnell, trickreich, torgefährlich": FC Bayern holt Olise Stand: 07.07.2024 21:07 Uhr

Die Transfer-Offensive des FC Bayern nimmt Fahrt auf: Michael Olise hat in München nun offiziell unterschrieben. Max Eberl bezeichnet den 22-jährigen Flügelstürmer als "Unterschiedsspieler".

Von Raphael Weiss

Die erwartete Transferoffensive des FC Bayern nimmt Fahrt auf. Die Münchner haben die Verpflichtungen von Michael Olise von Crystal Palace bekannt gegeben. Der 22-jährige Flügelspieler wird den deutschen Rekordmeister laut Medienberichten rund 60 Millionen Euro kosten.

"Unterschiedsspieler" Olise - auf den Flügeln wird es eng

"Michael Olise ist ein Unterschiedsspieler, der mit seiner Spielweise großes Interesse geweckt hat. Wir wollen neue Impulse in unserer Mannschaft, neue Energie, neue Ideen – dafür stehen Spieler wie Michael Olise", wird Sportvorstand Max Eberl in einer Klubmitteilung zitiert. Was diese neuen Impulse für die altgedienten Spieler im Kader bedeuten, wird sich zeigen.

Auf den Außenbahnen hat der FC Bayern nun ein Überangebot im Kader. Mit Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leroy Sané, Bryan Zaragoza, Thomas Müller gibt es bereits fünf etablierte Spieler, die dort einsetzbar sind. Hinzu kommen die Nachwuchshoffnungen Nestroy Irankunda (Verpflichtung von Adelaide United), Gabriel Vidovic (zuletzt an Dinamo Zagreb verliehen) und Arijon Ibrahimovic (zuletzt an Frosinone Clacio verliehen).

Olise: FC Bayern "eine tolle Herausforderung"

Für den 22-Jährigen, der in den Jugendmannschaften von Arsenal, Manchester City und dem FC Chelsea ausgebildet wurde und seinen Durchbruch beim FC Reading schaffte, eher er zu Crystal Palace wechselte, ist der FC Bayern der erste Topverein seiner Profikarriere. "Das ist eine tolle Herausforderung, und genau danach habe ich gesucht. Ich möchte mich auf diesem Niveau beweisen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir mit unserer Mannschaft in den kommenden Jahren so viele Titel wie möglich gewinnen", so Olise.

Der Flügelspieler hat einen französischen und einen englischen Pass, spielte aber für die U-Nationalmannschaften Frankreichs. Der 22-Jährige hatte in der abgelaufenen Saison mit Verletzungen zu kämpfen, erzielte in 19 Premier-League-Spielen allerdings zehn Treffer und bereitete sechs weitere vor. Sportdirektor Christoph Freund beschreibt Olise als "schnell, trickreich, torgefährlich und offensiv sehr variabel einsetzbar."

Palhinha im Anflug?

Olise dürfte nicht der einzige Neuzugang in den kommenden Tagen sein. Der 28-jährige Portugiese Palhinha hat laut Medienberichten wenige Tage nach dem EM-Aus seiner Nationalmannschaft ebenfalls den Medizincheck in München absolviert. Palhinha soll das defensive Mittelfeld der Münchner stabilisieren. Auch in der Mittelfeldzentrale wird es eng. Mit Konrad Laimer, Leon Goretzka und Aleksandar Pavlović stehen bereits drei ambitionierte Spieler im Kader der Münchner. Auch Joshua Kimmich, der in der vergangenen Saison wieder als Rechtsverteidiger eingesetzt wurde, kann diese Position spielen. Zudem haben die Münchner den 18-jährigen Noel Aséko Nkili mit einem Profivertrag ausgestattet.

Es ist also zu erwarten, dass der Startschuss zur Münchner Transferoffensive auch der Beginn des angekündigten Kaderumbruchs beim FC Bayern wird. Seit Wochen halten sich hartnäckig Gerüchte um einen Abgang von Coman. Auch Goretzka und Kimmich scheinen sich mit einem Wechsel zu beschäftigen.

